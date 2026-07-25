ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ರೀಲ್, ಪರೀಕ್ಷಾ ವಿವಾದಗಳ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ 303 ಮಿಲಿಯನ್ ವೀಕ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಅಮೆರಿಕನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಐಶೋ ಸ್ಪೀಡ್ ಅವರ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಧಾನಿಯವರ ತಡರಾತ್ರಿಯ ಸಮಯದ ಆಯ್ಕೆ ಮತ್ತು ಯುವಜನರ ನೆಚ್ಚಿನ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡ ತಂತ್ರ ಅಡಗಿದೆ.
ದೆಹಲಿ: ದೇಶದಲ್ಲಿ ನೀಟ್, ಸಿಬಿಎಸ್ಇ ವಿವಾದಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆಯ ಸುತ್ತಲಿನ ರಾಜಕೀಯ ಗೊಂದಲಗಳ ನಡುವೆ, ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಸರ್ಕಾರದ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುವ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರ ಮೊನ್ನೆ ತಡರಾತ್ರಿಯ Instagram Reel, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವೀಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ರೀಲ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ವಿದೇಶಿ ಮೀಡಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ಹವಾ ಜೋರಾಗಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
ಈ ರೀಲ್ ಕೇವಲ 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ 303 ಮಿಲಿಯನ್ ವೀಕ್ಷಣೆಗಳನ್ನು (30.3 ಕೋಟಿ) ಮೀರುವ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ. ಈ ದಾಖಲೆ ಮುರಿದ ವಿಡಿಯೋ ಪ್ರಧಾನಿಯವರ Instagram ಖಾತೆಗೆ ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಸುಮಾರು 1 ಮಿಲಿಯನ್ ಹೊಸ ಅನುಯಾಯಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿದೆ, ಇದು ದೇಶದ ಯುವಜನರು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರೊಂದಿಗೆ ಅವರ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ. 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವೀಕ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಅಮೆರಿಕನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್, ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮರ್ ಮತ್ತು ಆನ್ಲೈನ್ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಐಶೋ ಸ್ಪೀಡ್ (IShowSpeed) ಅವರದ್ದಾಗಿತ್ತು. FIFA ವಿಶ್ವಕಪ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ K-ಪಾಪ್ ಗುಂಪು BTS ಜೊತೆಗಿನ ಅವರ ಭೇಟಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಅವರ ರೀಲ್ ಸುಮಾರು 300 ಮಿಲಿಯನ್ ವೀಕ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿತು. ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಈ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುರಿದಿದ್ದಾರೆ.
16 ಮಿಲಿಯನ್ ಲೈಕ್ಗಳು ಮತ್ತು 'ಧನ್ಯವಾದ' ಸಂದೇಶಗಳು
ಪ್ರಧಾನಿಯವರ ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ವೀಡಿಯೊ ಇದುವರೆಗೆ 16 ಮಿಲಿಯನ್ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಲೈಕ್ಗಳು ಮತ್ತು 1.5 ಮಿಲಿಯನ್ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದು, ಇದು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಲೈಕ್ ಮಾಡಲಾದ ರಾಜಕೀಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿದ ಒಂದು ದಿನದ ನಂತರ, ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ತಡರಾತ್ರಿ ಮತ್ತೊಂದು ಫಾಲೋ-ಅಪ್ ರೀಲ್ ಅನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು, ತಮ್ಮ ದೇಶವಾಸಿಗಳು ಮತ್ತು ಯುವಕರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿದರು. ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಭಾವುಕರಾದರು ಮತ್ತು "ಸ್ನೇಹಿತರೇ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡೆ. ವಿಡಿಯೋಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಸಲಹೆಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ನನಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವು ಆಳವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಬಿಜೆಪಿಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದ (ಐಟಿ ಸೆಲ್) ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಅಮಿತ್ ಮಾಳವಿಯಾ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆ X ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಾಧನೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು. ಇದು ಕೇವಲ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರ ಅಚಲ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ, ವ್ಯಾಪಕ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಪೀಳಿಗೆಯ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಗದ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಪ್ರದೇಶದ ಜನರೊಂದಿಗೆ ತಳಮಟ್ಟದ ಸಂಪರ್ಕದ ದೊಡ್ಡ ಪುರಾವೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರ ಲೇಟ್ ನೈಟ್ ರೀಲ್ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಗಲು ಕಾರಣವೇನು?
ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರ ಈ ನಡೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸರ್ಕಾರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಿಂತ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತಾಯಿತು. ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಬಯಸಿದರೆ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಧ್ಯಮ ತಂಡದ ಮೂಲಕ ಔಪಚಾರಿಕ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡಬಹುದಿತ್ತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವರು ಯುವಕರ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಅವರ ನೆಚ್ಚಿನ ವೇದಿಕೆಯಾದ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಇದು ನೀರಸ ಸರ್ಕಾರಿ ಘೋಷಣೆಗಿಂತ ಆತ್ಮೀಯ ಮತ್ತು ನೇರ ಸಂಭಾಷಣೆಯಂತೆ ಭಾಸವಾಯಿತು.
ಪ್ರಧಾನಿ ತಮ್ಮ ರೀಲ್ಗಾಗಿ ತಡರಾತ್ರಿಯನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡರು. ದೇಶದ ಯುವಕರು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ವೃತ್ತಿಪರರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಹಾಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿರುವಾಗ ಅಥವಾ ಕೆಲಸದಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗುವಾಗ ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳಲ್ಲಿ ರೀಲ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಕ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಸಮಯ ಇದು. ಮೊದಲ ರೀಲ್ ನಂತರ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುವ ಎರಡನೇ "ಧನ್ಯವಾದಗಳು" ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಯುವಕರು ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡಂತೆ ಭಾಸವಾಯಿತು. ಇದು ಸಂವಾದವನ್ನು ಏಕಮುಖ ಭಾಷಣದಿಂದ ದ್ವಿಮುಖ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಪರಿವರ್ತಿಸಿತು.