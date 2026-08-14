ಮದುವೆಯ ಕಳೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಅದ್ಭುತ ನೆಕ್ಲೇಸ್ಗಳು
ಕಾಸಿನ ಸರ ಹಳೆಯ ಮಾದರಿ ಎಂದು ನೀವು ಭಾವಿಸಿದರೆ, ಅದನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಟ್ರೆಂಡಿಯಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಿ ನೆಕ್ಲೇಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಹುದು.
ಇಂತಹ ವಿನ್ಯಾಸಗಳು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಹಳ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿವೆ. ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆಗಳ ಮೇಲೂ ಇಂತಹ ನೆಕ್ಲೇಸ್ ವಿನ್ಯಾಸಗಳು ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ.
ಇಂತಹ ನೆಕ್ಲೇಸ್ ವಿನ್ಯಾಸಗಳು ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ. ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲುಗಳಿರುವ ಈ ನೆಕ್ಲೇಸ್ ಸೀರೆಗಳ ಮೇಲೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ನೆಕ್ಲೇಸ್ ಡೈಮಂಡ್ ಅನುಭವ ನೀಡಬೇಕೆಂದರೆ, ಎಡಿ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಇರುವ ನೆಕ್ಲೇಸ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಸಾಕು. ಇದು ಗ್ರಾಂಡ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಲೇಸ್ ಬೇಕೆಂದರೆ, ಮುತ್ತಿನ ಸಂಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಸೀರೆಗಳ ಮೇಲೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
ಸಂಪೂರ್ಣ ಚಿನ್ನದ ನೆಕ್ಲೇಸ್ ಬೇಡವೆಂದರೆ, ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಹರಳುಗಳಿರುವ ನೆಕ್ಲೇಸ್ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಹುದು. ರಾತ್ರಿ ಪಾರ್ಟಿಗಳಿಗೆ ಇಂತಹ ನೆಕ್ಲೇಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
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