Kannada

ನೆಕ್ಲೇಸ್ ವಿನ್ಯಾಸಗಳು:

ಮದುವೆಯ ಕಳೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಅದ್ಭುತ ನೆಕ್ಲೇಸ್‌ಗಳು

fashion Aug 14 2026
Author: Naveen Kodase Image Credits:suveraa
Kannada

ಕಾಸಿನ ಸರ..

ಕಾಸಿನ ಸರ ಹಳೆಯ ಮಾದರಿ ಎಂದು ನೀವು ಭಾವಿಸಿದರೆ, ಅದನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಟ್ರೆಂಡಿಯಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಿ ನೆಕ್ಲೇಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಹುದು.

Image credits: suveraa
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ನವಿಲು ವಿನ್ಯಾಸದ ನೆಕ್ಲೇಸ್..

ಇಂತಹ ವಿನ್ಯಾಸಗಳು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಹಳ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿವೆ. ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆಗಳ ಮೇಲೂ ಇಂತಹ ನೆಕ್ಲೇಸ್ ವಿನ್ಯಾಸಗಳು ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ.

Image credits: suveraa
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ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಸುಂದರವಾದ ನೆಕ್ಲೇಸ್ ವಿನ್ಯಾಸ..

ಇಂತಹ ನೆಕ್ಲೇಸ್ ವಿನ್ಯಾಸಗಳು ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ. ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲುಗಳಿರುವ ಈ ನೆಕ್ಲೇಸ್ ಸೀರೆಗಳ ಮೇಲೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.

Image credits: suveraa
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ಎಡಿ ಸ್ಟೋನ್ ನೆಕ್ಲೇಸ್..

ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ನೆಕ್ಲೇಸ್ ಡೈಮಂಡ್ ಅನುಭವ ನೀಡಬೇಕೆಂದರೆ, ಎಡಿ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಇರುವ ನೆಕ್ಲೇಸ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಸಾಕು.  ಇದು ಗ್ರಾಂಡ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.

Image credits: suveraa
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ಮುತ್ತಿನ ಹಾರ..

ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಲೇಸ್ ಬೇಕೆಂದರೆ, ಮುತ್ತಿನ ಸಂಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.  ಸೀರೆಗಳ ಮೇಲೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.

Image credits: suveraa
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ನವರತ್ನಗಳು..

ಸಂಪೂರ್ಣ ಚಿನ್ನದ ನೆಕ್ಲೇಸ್ ಬೇಡವೆಂದರೆ, ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಹರಳುಗಳಿರುವ ನೆಕ್ಲೇಸ್ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಹುದು. ರಾತ್ರಿ ಪಾರ್ಟಿಗಳಿಗೆ ಇಂತಹ ನೆಕ್ಲೇಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.

Image credits: suveraa

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