ಶಾಲೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸದ ಕೇರಳದ ಜಾಯ್ ಅಲುಕ್ಕಾಸ್, ಕುಟುಂಬದ ಚಿನ್ನದ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಇಂದು ₹48,000 ಕೋಟಿ ಸಂಪತ್ತಿನ ಜಾಗತಿಕ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಚಿನ್ನದ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಇಂದು ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ಯಮಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿರುವ ಜಾಯ್ ಅಲುಕ್ಕಾಸ್ ಅವರ ಯಶೋಗಾಥೆ ಅನೇಕರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ. ಕೇರಳದ ತ್ರಿಶೂರ್ನಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದ ಚಿನ್ನದ ವ್ಯಾಪಾರದಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಅವರ ಪ್ರಯಾಣ, ಗಲ್ಫ್ ದೇಶಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಣೆ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಳವಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಂತ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣದ ಮೂಲಕ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಫೋರ್ಬ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ, 2026ರಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಂಪತ್ತು ಸುಮಾರು ಡಾಲರ್ ಬಿಲಿಯನ್ (ಸುಮಾರು ₹48,000 ಕೋಟಿ) ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದೆ.
15 ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ 11ನೇ ಮಗ
ಜಾಯ್ ಅಲುಕ್ಕಾಸ್ 1956ರಲ್ಲಿ ತ್ರಿಶೂರ್ನ ಉದ್ಯಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಅವರ ತಂದೆ ಅಲುಕ್ಕಾ ಜೋಸೆಫ್ ವರ್ಗೀಸ್ 1956ರಲ್ಲೇ ತ್ರಿಶೂರ್ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನಾಭರಣದ ಅಂಗಡಿಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದರು. ಕುಟುಂಬದ ಇತರ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿ ವ್ಯಾಪಾರವೂ ನಿಧಾನವಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸಿತು. ಜಾಯ್ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಚಿನ್ನದ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿಕೊಂಡರೂ, ಕೇವಲ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ವ್ಯಾಪಾರ ನಡೆಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮ ಬೆಳೆಸುವ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಫೋರ್ಬ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರು ಶಾಲೆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸದೇ ಉದ್ಯಮದತ್ತ ಬಂದರು.
ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರವೇ ಜೀವನ ಬದಲಿಸಿತು
1980ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಗಲ್ಫ್ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಕೇರಳದಿಂದ ಭಾರೀ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಜನರು ವಲಸೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಗಲ್ಫ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಮಲಯಾಳಿ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಚಿನ್ನದ ಮೇಲಿದ್ದ ವಿಶೇಷ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಜಾಯ್ ಗಮನಿಸಿದರು. ಇದೇ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಕುಟುಂಬದ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲು ಅವರು ಮುಂದಾದರು. 1986ರಲ್ಲಿ ದುಬೈಗೆ ತೆರಳಿ ಅಲ್ಲಿನ ಚಿನ್ನದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ, ಗಲ್ಫ್ನಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿದರು.
1988ರಲ್ಲಿ ಅಬುಧಾಬಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆ
1987-88ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಬುಧಾಬಿಯಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದ ಮೊದಲ ವಿದೇಶಿ ಮಳಿಗೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸುವ ಮೂಲಕ ಜಾಯ್ ಅಲುಕ್ಕಾಸ್ ಗಲ್ಫ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಮಲಯಾಳಿ ವಲಸಿಗರು ಪ್ರಮುಖ ಗ್ರಾಹಕರಾದರು. ಈ ವ್ಯಾಪಾರ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಜಾಯ್ ಕೇವಲ ಅಂಗಡಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಲಿಲ್ಲ. ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ನಡೆಸಲು ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಿದರು.
‘ಮಾಲೀಕ ಕೌಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು’ ಎಂಬ ಹಳೆಯ ಪದ್ಧತಿಗೆ ಗುಡ್ಬೈ
ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಕೇವಲ ಮಾಲೀಕರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿಸಬಾರದು ಎಂಬುದು ಜಾಯ್ ಅವರ ಪ್ರಮುಖ ಆಲೋಚನೆ. ಅವರು ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಆಧಾರಿತ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್, ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್, ಲಾಯಲ್ಟಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಏಕರೂಪದ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಗುರುತು ಮುಂತಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದರು. ಇದರಿಂದ ಮಾಲೀಕರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಗಡಿಯ ಕೌಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದೆ, ವಿಸ್ತರಣೆ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದ ತಂತ್ರಗಳತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು.
2005ರಲ್ಲಿ ‘Joyalukkas’ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್
2000ರ ದಶಕದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದ ವ್ಯವಹಾರ ವಿಭಜನೆಯಾದ ಬಳಿಕ, ಜಾಯ್ ಅಲುಕ್ಕಾಸ್ ಗಲ್ಫ್ ವ್ಯವಹಾರದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸಿಕೊಂಡರು. ನಂತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ವಿಸ್ತರಿಸುವತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಿದರು. 2005ರಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ‘Joyalukkas’ ಎಂಬ ಹೆಸರನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು. ಬಳಿಕ ಚೆನ್ನೈ, ಮುಂಬೈ, ದೆಹಲಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಮಳಿಗೆಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿ ಭಾರತದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿದರು.
ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಬದಲು ಸ್ವಂತ ಮಳಿಗೆಗಳ ಮೇಲೆ ಒತ್ತು
ಭಾರತದ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕ್ರಮೇಣ ಸಂಘಟಿತವಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ ಅಲುಕ್ಕಾಸ್ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಮಳಿಗೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಇಂದು Joyalukkas ಭಾರತದಲ್ಲಿ 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಳಿಗೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 60 ಮಳಿಗೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. UAE, ಅಮೆರಿಕ, ಬ್ರಿಟನ್, ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ, ಕತಾರ್, ಬಹ್ರೇನ್, ಕುವೈತ್, ಓಮನ್, ಸಿಂಗಾಪುರ್ ಮತ್ತು ಮಲೇಷ್ಯಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ತನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಹೊಂದಿದೆ.
₹24,439 ಕೋಟಿ ಆದಾಯ, ₹3,367 ಕೋಟಿ ಲಾಭ
ಜಾಯ್ ಅಲುಕ್ಕಾಸ್ ಅವರ ಕಂಪನಿಯ ಭಾರತೀಯ ವ್ಯವಹಾರವೂ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. Tracxn ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, FY26ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ವ್ಯವಹಾರದ ಆದಾಯ ₹24,439.45 ಕೋಟಿ ತಲುಪಿದೆ. FY25ರಲ್ಲಿ ಇದು ₹20,232.89 ಕೋಟಿಯಾಗಿತ್ತು. ಇದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯ ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ ₹3,367 ಕೋಟಿಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಲಾಭ ₹1,690.77 ಕೋಟಿ ಇತ್ತು.
ಚಿನ್ನದ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ
Joyalukkas Group ತನ್ನ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಿಲ್ಲ. ಮನಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್, ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ಸ್, ಮಾಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಗುಂಪು ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ.