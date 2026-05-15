Madhuri Dixit Birthday Special: ₹48 ಕೋಟಿ ಬೆಲೆಯ ಐಷಾರಾಮಿ ಮನೆ, ಎಂಎಫ್ ಹುಸೇನ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ಸ್ ಬೆಲೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಶಾಕ್!
ಮಾಧುರಿ ದೀಕ್ಷಿತ್ಗೆ 59ನೇ ವರ್ಷದ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮ. ಈ ವಿಶೇಷ ದಿನದಂದು, ಪತಿ ಶ್ರೀರಾಮ್ ನೆನೆ ಜೊತೆ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿರುವ ಅವರ 48 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಮನೆ ಹೇಗಿದೆ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಅಪರೂಪದ ಎಂ.ಎಫ್. ಹುಸೇನ್ ಕಲಾಕೃತಿಗಳಿವೆ.
A Home Filled With Light, Art, And Elegance
ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿರುವ 5,500 ಚದರ ಅಡಿಯ ಈ ಐಷಾರಾಮಿ ಮನೆಯನ್ನು ಶಾಂತ, ವಿಶಾಲ ಮತ್ತು ಸ್ವಾಗತಾರ್ಹವಾಗಿರುವಂತೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ನೆಲದಿಂದ ಚಾವಣಿಯವರೆಗಿನ ದೊಡ್ಡ ಕಿಟಕಿಗಳು ಮನೆಗೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಬೆಳಕನ್ನು ತರುವುದಲ್ಲದೆ, ಅರೇಬಿಯನ್ ಸಮುದ್ರದ ಅದ್ಭುತ ನೋಟವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತ ಕಲಾವಿದ ಎಂ.ಎಫ್. ಹುಸೇನ್ ಅವರ ಅಮೂಲ್ಯ ಪೇಂಟಿಂಗ್ಗಳ ಸಂಗ್ರಹವಿದೆ. 1995ರಲ್ಲಿ ರಚಿಸಲಾದ 'ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್ ವುಮೆನ್' ಮತ್ತು 'ಗಣಪತಿ'ಯಂತಹ ಅಪರೂಪದ ಕಲಾಕೃತಿಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.
Rare M.F. Husain Paintings Add A Personal Touch
ಮನೆಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೂಲೆಯೂ ದಂಪತಿಯ ಕಲಾ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಮನೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ಹುಸೇನ್ ಅವರ 'ಗಣಪತಿ' ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತದೆ. ಡೈನಿಂಗ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ 'ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್ ವುಮೆನ್' ಕಲಾಕೃತಿ ಇದೆ. ತಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನು ಕಲಾ ಸಂಗ್ರಹಾಲಯವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ ಕನಸನ್ನು ಹುಸೇನ್ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ಮಾಧುರಿ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂಬಂಧವು ಮನೆಯ ಅಲಂಕಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ.
Modern Luxury With Warm Personal Details
ಈ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಐಷಾರಾಮಿಯಾಗಿದ್ದರೂ, ತುಂಬಾ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿದೆ. ಲಿವಿಂಗ್ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಡೀಪ್-ಟೋನ್ ಸೋಫಾಗಳು, ಸೊಗಸಾದ ಕುರ್ಚಿಗಳು ಮತ್ತು ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ಡ್ ಗೋಡೆಗಳಿವೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗಿಟಾರ್, ಡ್ರಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪಿಯಾನೋ ಇರುವ ಸಂಗೀತ ಕೊಠಡಿಯೂ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಸುಸಜ್ಜಿತ ಬಾರ್ ಮತ್ತು ಹೋಮ್ ಥಿಯೇಟರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೂ ಇದೆ. ಮುಂಬೈ ಕರಾವಳಿಯ ನೋಟ ನೀಡುವ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬೆಡ್ರೂಮ್, ಮಾರ್ಬಲ್ ಫ್ಲೋರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಮರದ ಸೀಲಿಂಗ್ನೊಂದಿಗೆ ಶಾಂತಿಯುತ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
