ಈ ರೀತಿಯ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆಗಳು ಎಥ್ನಿಕ್ ಔಟ್ಫಿಟ್ಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಯ್ಕೆ. ಇದು ಬಣ್ಣದ ಹವಳಗಳಿಂದ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಮೂರು ಲೇಯರ್ ಹೊಂದಿದೆ.
ಈ ರೀತಿಯ ಬೆಳ್ಳಿ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಕಾಲುಗಳ ಅಂದವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ಡೇಲಿ ವಿಯರ್ಗೆ ನವವಿವಾಹಿತೆಗೆ ಈ ಸುಂದರವಾದ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ಗಿಫ್ಟ್ ಅಗಿ ನೀಡಬಹುದು.
ಹಾಥ್ ಫೂಲ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಪಾದ ಕವರ್ ಮಾಡುವ ಈ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆಗಳು ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿವೆ. ನವವಧು ಅರಿಶಿನ ಶಾಸ್ತ್ರದ ವೇಳೆ ಇಂತಹ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆ ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಈ ರೀತಿ ಕಲರ್ ಫುಲ್ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಅಪರೂಪದ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಗೆಜ್ಜೆಗಳು ಲೇಯರ್ ಜೊತೆ ಬರೋದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲುಗಳ ಅಂದ ಇಮ್ಮಡಿಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಈ ರೀತಿ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಿ, ಹೂಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದು ಕಾಲ್ಕಜ್ಜೆ ಜೊತೆ ಕಾಲುಂಗರವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಯನಿಕ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ರೆ ಇದನ್ನೊಮ್ಮೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ
ಕಾಲ್ಗಜ್ಜೆಯನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಚಪ್ಪಲಿಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟಿವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ವಿವಿಧ ವಿನ್ಯಾಸಗಳು ಲಭ್ಯ ಇವೆ. ಕೇವಲ 500 ರಿಂದ 700 ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತವೆ.
ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಕಾಲ್ಗಜ್ಜೆ ಹಾಕಬಹುದು. ಇದು ಮೂರು ಲೇಯರ್ ಹೊಂದಿದ್ದ, ಹಸಿರು ಮಣಿಗಳ ಜೊತೆ ಅಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.
ನೀವು ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಔಟ್ಫಿಟ್ ಜೊತೆ ಈ ರೀತಿಯ ಸಿಂಪಲ್ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆ ಧರಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.
