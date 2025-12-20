ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ಡಿಸೈನರ್ ಸೀರೆಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿ. ಅವರ ಈ ಐದು ದುಬಾರಿ ಸೀರೆಗಳು ಕೇವಲ ಸ್ಟೈಲ್ ಮತ್ತು ಎಲಿಗೆನ್ಸ್ ತೋರಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಫ್ಯಾಷನ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಐಷಾರಾಮಿತನದ ಹೊಸ ಮಾನದಂಡವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತವೆ.

ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಕೇವಲ ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ಟಾಪ್ ನಟಿಯಲ್ಲ, ಫ್ಯಾಷನ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೂ ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರು. ರೆಡ್ ಕಾರ್ಪೆಟ್, ಮದುವೆ, ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ವಿಶೇಷ ಕುಟುಂಬದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಿರಲಿ, ದೀಪಿಕಾ ಅವರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಲುಕ್ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವರು ಸೀರೆ ಉಟ್ಟಾಗ, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಶೈಲಿಯ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಇದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ದೀಪಿಕಾ ಅವರ ಡಿಸೈನರ್ ಸೀರೆಗಳು ಸುಂದರವಾಗಿರುವುದಲ್ಲದೆ, ಅವುಗಳ ಬೆಲೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿಗಳಾಗಿವೆ. ಅವರ 5 ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಮತ್ತು ಚರ್ಚಿತ ಸೀರೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ.

ಭದ್ರಾ ಸಂಜಲಿ ಆರ್ಗೆನ್ಜಾ ಸೀರೆ
ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ, ರಾಧಿಕಾ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಅನಂತ್ ಅಂಬಾನಿ ಅವರ ಸಂಗೀತ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಡಿಸೈನರ್ ಕರಣ್ ತೊರಾನಿ ಅವರ ಭದ್ರಾ ಸಂಜಲಿ ಆರ್ಗೆನ್ಜಾ ಸೀರೆಯನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಸೀರೆಯು ಸಾಫ್ಟ್ ಆರ್ಗೆನ್ಜಾ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್‌ನಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಸೂತಿ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಡೀಟೇಲಿಂಗ್ ಹೊಂದಿತ್ತು. ಈ ಸೀರೆಯ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು ₹1.39 ಲಕ್ಷ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸೀರೆಯು ಎಲಿಗೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮಿನಿಮಲಿಸ್ಟ್ ರಾಯಲ್ ಲುಕ್‌ನ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ.

ಪಟೋಲಾ-ಪ್ರೇರಿತ ಸಿಲ್ಕ್ ಸೀರೆ
ಒಂದು ಕುಟುಂಬದ ಮದುವೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ದೀಪಿಕಾ ಮುತ್ತು, ಮಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಗೆಜ್ಜೆ ಕೆಲಸವಿದ್ದ ಪಟೋಲಾ-ಪ್ರೇರಿತ ಸಿಲ್ಕ್ ಸೀರೆಯನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಸೀರೆಯು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಗುಜರಾತಿ ಕಲೆಗೆ ಆಧುನಿಕ ಸ್ಪರ್ಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ನಟಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಸೀರೆಯ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು ₹2.15 ಲಕ್ಷ. ಈ ಸೀರೆಯ ಬಣ್ಣ ಸಂಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಕೈಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಯಾಗಿತ್ತು.

ಘರ್ಚೋಲಾ ಸೀರೆ
ಅನಂತ್ ಅಂಬಾನಿ ಮತ್ತು ರಾಧಿಕಾ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಅವರ ಪ್ರಿ-ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ, ದೀಪಿಕಾ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಘರ್ಚೋಲಾ ಸೀರೆಯನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಸೀರೆಯು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕೆಂಪು ಮತ್ತು ಗೋಲ್ಡನ್ ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿತ್ತು ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಆಧುನಿಕ ಬ್ಲೌಸ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಇದರಲ್ಲಿ ದೀಪಿಕಾ ತುಂಬಾ ಸ್ಟನ್ನಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಸೀರೆಯ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು ₹2.95 ಲಕ್ಷ. ಇದು ದೀಪಿಕಾ ಅವರ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಸೀರೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.

‘ಹುಕುಮ್ ಕಿ ರಾಣಿ’ ಸೀರೆ
ದೀಪಿಕಾ ಅವರ ಈ ಸೀರೆಯು ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ಭಾರತೀಯ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪದಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿತ್ತು. ಇದರ ಹೆಸರು ‘ಹುಕುಮ್ ಕಿ ರಾಣಿ’ ಎಂದು ಇಡಲಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಫೀಲ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಭಾರಿ ಕಸೂತಿ ಇತ್ತು. ಈ ಸೀರೆಯ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು ₹1.92 ಲಕ್ಷ. ಈ ಸೀರೆಯು ಅವರ ಶಕ್ತಿಯುತ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. 

ಸಿಂಧೂರ ಕೆಂಪು ಸಿಲ್ಕ್ ಸೀರೆ

ದೀಪಿಕಾ ಅಂಬಾನಿ ಕುಟುಂಬದ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಿಂಧೂರ ಕೆಂಪು ಸಿಲ್ಕ್ ಸೀರೆಯನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಸೀರೆಯ ಸರಳ ಆದರೆ ರಾಯಲ್ ಲುಕ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟವಾಯಿತು. ಈ ಸೀರೆಯ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು ₹1.49 ಲಕ್ಷ. ಈ ಸೀರೆಯು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಭಾರತೀಯ ವಧುವಿನ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ದೀಪಿಕಾ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದರು.