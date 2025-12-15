2007ರಲ್ಲಿ ತಾವು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಆರಂಭದ ದಿನಗಳನ್ನು ದೀಪಿಕಾ ಇಂದಿಗೂ ಮರೆತಿಲ್ಲ. "ಯಾವುದೇ ಸಿನಿಮಾ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇಲ್ಲದ, ನಟನೆಯ ಅನುಭವವಿಲ್ಲದ ನನ್ನಂತಹ ಹೊಸ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು 'ಓಂ ಶಾಂತಿ ಓಂ' ನಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ, ಅದೂ ದ್ವಿಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಲು ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಫರಾ ಖಾನ್ ನಂಬಿದ್ದರು.

ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಬಳಿ ಇಂದಿನ ಯುವಜನತೆ ಕಲಿಯಬೇಕಾದ ಗುಣವಿದು!

ಮುಂಬೈ: ಬಾಲಿವುಡ್ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ 'ಗೋಲ್ಡನ್ ಪೇರ್' ಅಥವಾ ಅದೃಷ್ಟದ ಜೋಡಿ ಎಂದೇ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ (Shah Rukh Khan) ಮತ್ತು ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ (Deepika Padukone) ಅವರ ಬಾಂಧವ್ಯ ಕೇವಲ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. 'ಓಂ ಶಾಂತಿ ಓಂ' ನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಬ್ಲಾಕ್‌ಬಸ್ಟರ್ 'ಪಠಾಣ್' ವರೆಗೆ ಈ ಜೋಡಿ ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಬಂದರೆ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುವುದು ಖಚಿತ. ಇದೀಗ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಆನಂದ್ ನಿರ್ಮಾಣದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ಕಿಂಗ್' (King) ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದಾಗಲು ಸಜ್ಜಾಗಿರುವ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಸಹನಟ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮನಬಿಚ್ಚಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇಂದಿನ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆ ಶಾರುಖ್ ಅವರಿಂದ ಕಲಿಯಬೇಕಾದ ಮಹತ್ವದ ಪಾಠದ ಬಗ್ಗೆ ದೀಪಿಕಾ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.

ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ದೀಪಿಕಾ ಕಿವಿಮಾತು: ಕಲಿಯಿರಿ 'ತಾಳ್ಮೆ'!

ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಏಳುಬೀಳುಗಳನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದರೂ, ಅವರು ನಡೆದು ಬಂದ ದಾರಿ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ. ಶಾರುಖ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಯಾವ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ದೀಪಿಕಾ, "ನನಗೆ ತಿಳಿದಿರುವ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾದ 'ಆಂತರಿಕ ಶಾಂತಿ'ಯನ್ನು (Inner Peace) ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಇಂದು ಇರುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಲು ಪಟ್ಟ ಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಕಾಯುವಿಕೆ ಅಪಾರ. ಹಾಗಾಗಿ, ಇಂದಿನ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆ ಅವರ ಈ ಪ್ರಯಾಣದಿಂದ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ 'ತಾಳ್ಮೆ'ಯನ್ನು ಕಲಿಯಬೇಕಿದೆ," ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಶಾರುಖ್ ಅವರ ಸಮಾಧಾನ ಮತ್ತು ತಾಳ್ಮೆಯೇ ಅವರ ಯಶಸ್ಸಿನ ಗುಟ್ಟು ಎಂದು ದೀಪಿಕಾ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ವಿವರಿಸಲಾಗದ ಬಾಂಧವ್ಯ:

ತಮ್ಮ ಮತ್ತು ಶಾರುಖ್ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಪದಗಳಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸುವುದು ಕಷ್ಟ ಎಂದಿರುವ ದೀಪಿಕಾ, "ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಬಾಂಧವ್ಯ ಕೇವಲ ಸಹನಟರಿಗಿಂತ ಮಿಗಿಲಾದದ್ದು. ಅದು ಗೌರವ, ನಂಬಿಕೆ, ಪ್ರೀತಿ, ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದೆ. ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಯಾವ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೋ, ಅದೇ ಭಾವನೆ ನಮಗೂ ನಿಜಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇದೆ," ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ ಒಂದು ಹಸ್ತಲಾಘವ (Handshake) ಅಥವಾ ಆಲಿಂಗನದ ಮೂಲಕ ನಾವಿಬ್ಬರೂ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮಾತನಾಡಬಲ್ಲೆವು ಎಂದು ಅವರು ತಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯತೆಯನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಹೊಸ ಹುಡುಗಿಯ ಮೇಲಿನ ನಂಬಿಕೆ:

2007ರಲ್ಲಿ ತಾವು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಆರಂಭದ ದಿನಗಳನ್ನು ದೀಪಿಕಾ ಇಂದಿಗೂ ಮರೆತಿಲ್ಲ. "ಯಾವುದೇ ಸಿನಿಮಾ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇಲ್ಲದ, ನಟನೆಯ ಅನುಭವವಿಲ್ಲದ ನನ್ನಂತಹ ಹೊಸ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು 'ಓಂ ಶಾಂತಿ ಓಂ' ನಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ, ಅದೂ ದ್ವಿಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಲು ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಫರಾ ಖಾನ್ ನಂಬಿದ್ದರು. ಆಡಿಷನ್ ಕೂಡ ಮಾಡದೆ ಅಂತಹ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟ ನಂಬಿಕೆಯೇ ಇಂದಿಗೂ ನನ್ನನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ," ಎಂದು ದೀಪಿಕಾ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.

'ಪಠಾಣ್' ಗೆಲುವಿನ ಹಿಂದಿತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ:

ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಗ್ಯಾಪ್ ನಂತರ ಶಾರುಖ್ 'ಪಠಾಣ್' ಮೂಲಕ ಕಮ್‌ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಡೀ ಚಿತ್ರತಂಡ ಒಂದೇ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿತ್ತು. ಅದೆಂದರೆ ಶಾರುಖ್ ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕು ಎಂಬುದು. "ಪಠಾಣ್ ಗೆಲ್ಲಲಿ, ಆ ಮೂಲಕ ಶಾರುಖ್ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಒಳಿತಾಗಲಿ ಎಂದು ನಾನು ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ್ದೆ," ಎಂದು ದೀಪಿಕಾ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ಗೆದ್ದಾಗ, "ಇದು ಕೇವಲ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲ, ನೀವು ಜನರಿಗೆ ನೀಡಿದ ಪ್ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಮರಳಿ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ," ಎಂದು ದೀಪಿಕಾ ಶಾರುಖ್ ಮತ್ತು ಗೌರಿ ಖಾನ್ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದರಂತೆ.

18 ವರ್ಷಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಪಯಣ:

2023ರಲ್ಲಿ 'ಪಠಾಣ್' ಶೂಟಿಂಗ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೊರಗಿನ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಗೊಂದಲಗಳಿದ್ದರೂ, ಸೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಶಾರುಖ್ ಜೊತೆಗಿನ ವಾತಾವರಣ ಬೆಚ್ಚಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ತಮಾಷೆಯಾಗಿತ್ತು. "ನಾವು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಕ್ತವಾಗಿರಬಲ್ಲೆವು," ಎನ್ನುವ ದೀಪಿಕಾ, ಈಗ 'ಕಿಂಗ್' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೂ ಅದೇ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಬರೋಬ್ಬರಿ 18 ವರ್ಷಗಳ ಈ ಸಿನಿಪಯಣದಲ್ಲಿ ಇವರಿಬ್ಬರ ಸ್ನೇಹ ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ಗೌರವ ಮತ್ತಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರುವುದು ನಿಜಕ್ಕೂ ವಿಶೇಷ.

ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಮಿಂಚುವ ಈ ಜೋಡಿಯ ನಿಜಜೀವನ ಸ್ನೇಹ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಸುಂದರವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ದೀಪಿಕಾ ಅವರ ಈ ಮಾತುಗಳೇ ಸಾಕ್ಷಿ. ಬಾಲಿವುಡ್ ಬಾದ್​ಶಾ ಬಗ್ಗೆ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಹೇಳಿದ ಮಾತುಗಳಿವು.. ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಯಾರೂ ಮರೆಯಲಾಗದು, ಮರೆಯಬಾರದು ಎನ್ನಬಹುದಾ?