ಪತಿ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಜಾಕೆಟ್ 'ಕದ್ದ' ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ: 

ಅಬುಧಾಬಿ: ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ 'ಪವರ್ ಕಪಲ್' ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿರುವ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ (Deepika Padukone) ಮತ್ತು ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ (Ranveer Singh) ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮ ಫ್ಯಾಷನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಭಾನುವಾರ ಅಬುಧಾಬಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಫಾರ್ಮುಲಾ 1 ರೇಸ್ (Abu Dhabi Grand Prix) ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ಈ ತಾರಾ ಜೋಡಿ, ರೇಸ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ಫ್ಯಾಷನ್ ರನ್‌ವೇ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದಂತಿತ್ತು. ವಿಶೇಷವೇನೆಂದರೆ, ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ತಮ್ಮ ಲುಕ್ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಪತಿ ರಣವೀರ್ ಅವರ ವಾರ್ಡ್‌ರೋಬ್‌ನಿಂದ ಜಾಕೆಟ್ ಒಂದನ್ನು 'ಕದ್ದು' ಧರಿಸಿರುವುದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದೆ!

ಅಬುಧಾಬಿಯಲ್ಲಿ 'ಧುರಂಧರ್' ಜೋಡಿಯ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ದರ್ಬಾರ್!

ಭಾನುವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮುಂಬೈ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ದೀಪಿಕಾ ಮತ್ತು ರಣವೀರ್, ಕೈ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಅಬುಧಾಬಿಯತ್ತ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಹೈ-ವೋಲ್ಟೇಜ್ ರೇಸ್ ಈವೆಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಇವರಿಬ್ಬರೂ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು.

ಪತಿಯ ಜಾಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ ದೀಪಿಕಾ!

ಈವೆಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ದೀಪಿಕಾ ಕಂದು ಬಣ್ಣದ ಟರ್ಟಲ್ ನೆಕ್ ಡ್ರೆಸ್ ಧರಿಸಿ ಅತ್ಯಂತ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಅವರ ಉಡುಪಿನ ಹೈಲೈಟ್ ಎಂದರೆ ಅವರು ಧರಿಸಿದ್ದ ದೊಡ್ಡದಾದ ಲೆದರ್ ಜಾಕೆಟ್. ಹದ್ದಿನ ಕಣ್ಣಿನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ತಕ್ಷಣವೇ ಇದು ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಓವರ್‌ಸೈಜ್ಡ್ ಲೆದರ್ ಜಾಕೆಟ್ ಎಂಬುದನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಣವೀರ್ ಅವರ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ದೀಪಿಕಾ ಆಗಾಗ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೊಸದೇನಲ್ಲವಾದರೂ, ಈ ಬಾರಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪತಿಯ ಜಾಕೆಟ್ ಧರಿಸಿ 'ಕಪಲ್ ಗೋಲ್ಸ್' (Couple Goals) ಏನೆಂದು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಬಣ್ಣದ ಡ್ರೆಸ್ ಜೊತೆಗೆ ರಣವೀರ್ ಅವರ ಜಾಕೆಟ್ ಧರಿಸಿ ದೀಪಿಕಾ ಕೂಲ್ ಆಗಿ ಫೋಸ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಬಣ್ಣದ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ ರಣವೀರ್:

ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ಕಳೆದ ಸುಮಾರು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೇವಲ ಕಪ್ಪು ಮತ್ತು ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಬಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್, ಕೊನೆಗೂ ಬಣ್ಣದ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾ 'ಧುರಂಧರ್' ಯಶಸ್ಸಿನ ಅಲೆಯಲ್ಲಿ ತೇಲುತ್ತಿರುವ ರಣವೀರ್, ಬೇಬಿ ಪಿಂಕ್ ಬಣ್ಣದ ಜಾಕೆಟ್, ಟ್ಯಾಂಕ್ ಟಾಪ್ ಮತ್ತು ಬೀಜ್ ಬಣ್ಣದ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಧರಿಸಿ ಮಿಂಚಿದರು. ಅವರ ಈ ಕಲರ್‌ಫುಲ್ ಅವತಾರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟವಾಗಿದೆ.

ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ 'ಧುರಂಧರ್' ಹವಾ:

ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಈ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಅವರ ಇತ್ತೀಚಿನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 'ಧುರಂಧರ್' (Dhurandhar) ಚಿತ್ರದ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಯಶಸ್ಸು. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಚಿತ್ರವು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮೊದಲ ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲೇ ಭಾರತೀಯ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 100 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಗಡಿ ದಾಟಿದೆ. ಟಿಕೆಟ್ ವಿಂಡೋದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಆರಂಭ ಕಂಡ ಈ ಚಿತ್ರ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ 119 ಕೋಟಿ ರೂ. (ಗ್ರಾಸ್) ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ.

ಅಲ್ಲದೆ, ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೂ ಸಿನಿಮಾ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಅಮೆರಿಕದ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜು 1.9 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಹಾಗೂ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 2.3 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್‌ಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಕೇವಲ ಮೂರೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಅಂದಾಜು 140 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಳಿಸಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದೆ. ದೀಪಿಕಾ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಪತಿಯ ಸಿನಿಮಾದ ದೊಡ್ಡ ಚಿಯರ್‌ಲೀಡರ್ ಆಗಿ, ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ರಣವೀರ್ ನಟನೆಯನ್ನು ಹಾಡಿ ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ.

ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾಗಳೇನು?

ಕೆಲಸದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಜೊತೆ 'ಕಿಂಗ್' (King) ಎಂಬ ಆಕ್ಷನ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಅಟ್ಲಿ (Atlee) ನಿರ್ದೇಶನದ ಮತ್ತೊಂದು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಅವರು ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ಡಾನ್ 3' (Don 3) ಚಿತ್ರೀಕರಣಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್ ಮತ್ತು ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದ ಐಕಾನಿಕ್ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಜೀವ ತುಂಬಲಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಈ ಜೋಡಿ ಈಗ ಫುಲ್ ಜೋಶ್‌ನಲ್ಲಿದೆ.