ಖರೀದಿಸಲು ಹೆದರಿಕೆ

ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಜನರು ಖರೀದಿಸಲು ಹೆದರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

fact-check Jan 28 2026
Author: Ashwini HR Image Credits:gemini
ಮತ್ತಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಭಯ

ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಭಯದಿಂದ ಕೆಲವರು ಈಗಲೇ ಚಿನ್ನ ಖರಿದೀಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Image credits: Gemini AI
ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳು

ಆದರೆ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವಾಗ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಕೆಲವು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳಿವೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಹಣವನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು.

Image credits: Gemini AI
ಹಾಲ್‌ಮಾರ್ಕ್‌

ನೀವು ಚಿನ್ನವನ್ನ ಖದೀರಿಸುವ ಮೊದಲು ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಲ್‌ಮಾರ್ಕ್‌ ಇದೆಯೇ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅದು ನಿಜವಾದ ಚಿನ್ನವಲ್ಲ ಎಂದರ್ಥ.

Image credits: Getty
ಖರೀದಿಯ ಬಿಲ್

ಅಲ್ಲದೆ ನೀವು ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಅದರ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅದರ ಹೊರತಾಗಿ ಚಿನ್ನದ ಖರೀದಿಯ ಬಿಲ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಡಬೇಕು.

Image credits: Asianet News
ಮೇಕಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜ್‌

ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಮೇಕಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜ್‌ ಹೇಗೆ ವಿಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ?, ತೂಕದ ಯಂತ್ರ ಸರಿಯಾಗಿದೆಯೇ?, ಅವರೇನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಗಮನಿಸಬೇಕು.

Image credits: Pixabay
ಚಿನ್ನ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಬಹುದೇ?

ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಖರೀದಿಸಿದ ಚಿನ್ನ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಬಹುದೇ?, ಬಾಳಿಕೆ ಬರುತ್ತದೆಯೇ? ಎಂದೆಲ್ಲಾ ಅಂಗಡಿಯವರನ್ನು ಕೇಳಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

Image credits: stockPhoto
ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ

ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ವಂಚನೆಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

Image credits: tanishq.co.in