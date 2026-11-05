ದಸರಾ ಮುಗಿದ 21 ದಿನಗಳ ನಂತರವೇ ದೀಪಾವಳಿ ನಡೆಯುವುದೇಕೆ ಶ್ರೀರಾಮ ಶ್ರೀಲಂಕಾದಿಂದ ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ 21 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದು ಬಂದನೆಂಬ ವೈರಲ್ ಪೋಸ್ಟ್ನ ಹಿಂದಿನ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆ ಏನು? ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ಸ್ ಮತ್ತು ರಾಮಾಯಣದ ನೈಜ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ (Social Media) ಆಗಾಗ ಹಲವು ಅಚ್ಚರಿಯ ಹಾಗೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು ಹರಿದಾಡುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಎಂದರೆ- 'ದಸರಾ ಹಬ್ಬ ಮುಗಿದ 21 ದಿನಗಳ ನಂತರವೇ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶ್ರೀಲಂಕಾದಿಂದ ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ಕಾಲ್ನಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಲು ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ಸ್ (Google Maps) ಪ್ರಕಾರ ಸುಮಾರು 21 ರಿಂದ 22 ದಿನಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಶ್ರೀರಾಮ ರಾವಣನನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿ ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಲು ಇಷ್ಟೇ ದಿನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ!' ಎಂಬುದು.
ಈ ಮಾಹಿತಿ ಕೇಳಲು ಅತ್ಯಂತ ರೋಮಾಂಚನಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಅನೇಕರು ಇದನ್ನು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣುಮುಚ್ಚಿ ಶೇರ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಈ ಪ್ರತಿಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸತ್ಯವಿದೆ? ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ಸ್ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆಯೇ? ಮತ್ತು ರಾಮಾಯಣದ ಪ್ರಕಾರ ಶ್ರೀರಾಮ ನಡೆದುಕೊಂಡೇ ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ಮರಳಿದನೇ? ಈ ಕುರಿತ ಸಮಗ್ರ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಚೆಕ್ (Fact Check) ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಚೆಕ್: ಈ ವೈರಲ್ ಪೋಸ್ಟ್ನ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆ ಏನು?
ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ: ಈ ವೈರಲ್ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಸುಳ್ಳು! ಇದು ಕಾಕತಾಳೀಯವಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಲಾದ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆಯಷ್ಟೇ.
1. ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣ ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆ? (ಶ್ರೀರಾಮ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬರಲಿಲ್ಲ!)
ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ರಚಿಸಿದ ಅಧಿಕೃತ ‘ರಾಮಾಯಣ’ದ ಯುದ್ಧಕಾಂಡದ ಪ್ರಕಾರ, ರಾವಣ ಸಂಹಾರದ ನಂತರ ಶ್ರೀರಾಮ, ಸೀತಾಮಾತೆ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಹಾಗೂ ಸುಗ್ರೀವ, ವಿಭೀಷಣ ಸೇರಿದಂತೆ ಇಡೀ ವಾನರ ಸೇನೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾದಿಂದ ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ಕಾಲ್ನಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ!
ರಾವಣನ ಮರಣಾನಂತರ ವಿಭೀಷಣನು ಶ್ರೀರಾಮನಿಗೆ 'ಪುಷ್ಪಕ ವಿಮಾನ'ವನ್ನು (ಆಕಾಶ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಸಂಚರಿಸುವ ದೈವಿಕ ರಥ) ತಂದು ಒಪ್ಪಿಸುತ್ತಾನೆ.
ಶ್ರೀರಾಮ ಮತ್ತು ಆತನ ಪರಿವಾರ ಇದೇ ಪುಷ್ಪಕ ವಿಮಾನವೇರಿ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ (ಆಕಾಶ ಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕ) ಅಯೋಧ್ಯೆಯನ್ನು ತಲುಪುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಶ್ರೀರಾಮ 21 ದಿನ ಕಾಲ್ನಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದ ಎಂಬ ವಾದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸುಳ್ಳು.
2. ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ಸ್ ನಿಜವಾಗಿಯೂ 21-22 ದಿನ ತೋರಿಸುತ್ತದೆಯೇ?
ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ನಡಿಗೆ ಅಸಾಧ್ಯ: ಶ್ರೀಲಂಕಾದಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಪ್ರಸ್ತುತ ಯಾವುದೇ ಭೂಮಾರ್ಗ ಅಥವಾ ರಸ್ತೆಯಿಲ್ಲ (ಸಮುದ್ರ ಮಾರ್ಗ ದಾಟಲು ಹಡಗು ಅಥವಾ ವಿಮಾನವೇ ಬೇಕು). ಹೀಗಾಗಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾದಿಂದ ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನೇರ 'ವಾಕಿಂಗ್ ರೂಟ್' (Walking route) ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ.
ತಮಿಳುನಾಡಿನಿಂದ ಅಯೋಧ್ಯೆಯ ಅಂತರ: ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಧನುಷ್ಕೋಡಿ/ರಾಮೇಶ್ವರಂನಿಂದ ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗದ ಅಂತರ ಸುಮಾರು 2,300 ರಿಂದ 2,500 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದರೆ ಅದು ಸತತವಾಗಿ (ದಿನದ 24 ಗಂಟೆಯೂ ಊಟ, ನಿದ್ದೆ, ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಇಲ್ಲದೆ) ನಡೆದರೆ ಸುಮಾರು 500 ಗಂಟೆಗಳು (ಅಂದರೆ 20-22 ದಿನಗಳು) ಎಂದು ತೋರಿಸಬಹುದು.
ಆದರೆ, ಯಾವುದೇ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ದಿನದ 24 ಗಂಟೆಯೂ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ದಿನಕ್ಕೆ 8-10 ಗಂಟೆ ನಡೆದರೂ ಅಯೋಧ್ಯೆ ತಲುಪಲು ಕನಿಷ್ಠ 2 ರಿಂದ 3 ತಿಂಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ!
ದಸರಾ ಮತ್ತು ದೀಪಾವಳಿ ನಡುವೆ 21 ದಿನಗಳ ಅಂತರವೇಕೆ?
ಹಿಂದೂ ಪಂಚಾಂಗವು ಚಂದ್ರನ ಚಲನೆಯನ್ನು (Lunar Calendar) ಆಧರಿಸಿರುತ್ತದೆ:
ವಿಜಯದಶಮಿ (ದಸರಾ): ಆಶ್ವಯುಜ ಮಾಸದ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷದ ದಶಮಿಯಂದು ಬರುತ್ತದೆ.
ದೀಪಾವಳಿ (ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪೂಜೆ/ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ): ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸದ ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷದ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯಂದು ಬರುತ್ತದೆ.
ತಿಥಿಗಳ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಪ್ರಕಾರ ದಶಮಿಯಿಂದ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಗೆ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ 20 ರಿಂದ 21 ದಿನಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಬರುತ್ತದೆ. ಅಯೋಧ್ಯೆಯ ಪ್ರಜೆಗಳು ರಾಮನ ಆಗಮನ ಹಾಗೂ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕದ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ಕಾರ್ತಿಕ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯ ಕತ್ತಲಿನಲ್ಲಿ ದೀಪಗಳನ್ನು ಬೆಳಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಆಚರಿಸಿದರು ಎಂಬುದು ನಂಬಿಕೆ.
ದಸರಾ ಮತ್ತು ದೀಪಾವಳಿ ನಡುವೆ 21 ದಿನಗಳ ಅಂತರವಿರುವುದು ನಿಜವಾದರೂ, 'ಶ್ರೀರಾಮ ಶ್ರೀಲಂಕಾದಿಂದ ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ 21 ದಿನ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದರಿಂದಲೇ ದೀಪಾವಳಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ' ಮತ್ತು 'ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ಸ್ ಇದನ್ನೇ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದೆ' ಎಂಬ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಕಟ್ಟುಕಥೆಯಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಅಥವಾ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸತ್ಯವಿಲ್ಲ.