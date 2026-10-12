ಅಯೋಧ್ಯೆ ರಾಮಮಂದಿರಕ್ಕೆ ನಟಿ ಹಾಗೂ ಬಿಜೆಪಿ ಸಂಸದೆ ಕಂಗನಾ ರಣಾವತ್ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ದೈವಿಕ ಅನುಭವ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಸರು, ಫೋಟೋ ದುರ್ಬಳಕೆ ತಡೆಯಲು ದೆಹಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಟಿ ಹಾಗೂ ಬಿಜೆಪಿ ಸಂಸದೆ ಕಂಗನಾ ರಣಾವತ್ ಅಯೋಧ್ಯೆಯ ರಾಮಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದು, ಇದೊಂದು ದೈವಿಕ ಅನುಭವ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ತಮ್ಮ ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲದೆ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಫೋಟೋ ಬಳಸುವುದನ್ನು ತಡೆಯುವಂತೆ ಕೋರಿ ಅವರು ದೆಹಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ್ದಾರೆ.
ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಗನಾ ರಣಾವತ್ ದೈವಿಕ ಅನುಭವ
ನಟಿ ಹಾಗೂ ರಾಜಕಾರಣಿ ಕಂಗನಾ ರಣಾವತ್ ಭಾನುವಾರ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಅಯೋಧ್ಯೆ ರಾಮಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ರಾಮಲಲ್ಲಾನ ದರ್ಶನ ಪಡೆದರು. ಈ ಭೇಟಿಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ದೈವಿಕ ಹಾಗೂ ಮರೆಯಲಾಗದ ಅನುಭವ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಯೋಧ್ಯೆಯ ಈ ಪವಿತ್ರ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇಡೀ ದಿನ ಕಳೆಯುವ ಆಸೆಯನ್ನೂ ಅವರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಕಂಗನಾ, ಅಯೋಧ್ಯೆಯಂತಹ ಪವಿತ್ರ ಭೂಮಿಗೆ ಬರುವುದು ಯಾವಾಗಲೂ ದೊಡ್ಡ ಸೌಭಾಗ್ಯ.
ಹಾಗಾಗಿಯೇ ನಾವಿಲ್ಲಿಗೆ ಬರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂದು ದರ್ಶನ ಪಡೆದಾಗ, ಇಂತಹ ಪವಿತ್ರ ಭೂಮಿಯನ್ನು ನೋಡುವುದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪುಣ್ಯ ಎನಿಸಿತು. ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಯ್ತು. ಈ ಬೃಹತ್ ಮತ್ತು ಸುಂದರ ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಇತರ ದೇವಾಲಯಗಳೂ ಅದ್ಭುತವಾಗಿವೆ. ಸಂಪೂರ್ಣ ತೃಪ್ತಿ ಸಿಗಬೇಕೆಂದರೆ ಕುಟುಂಬದ ಜೊತೆ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಪೂರ್ಣ ದಿನವನ್ನಾದರೂ ಇಲ್ಲಿ ಕಳೆಯಬೇಕು ಅನಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು. ಅಯೋಧ್ಯೆಯ ರಾಮಮಂದಿರವು ಭಗವಾನ್ ರಾಮನ ಜನ್ಮಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಪ್ರಮುಖ ಹಿಂದೂ ದೇವಾಲಯವಾಗಿದೆ. ಜನವರಿ 22, 2024 ರಂದು ಈ ಮಂದಿರದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ನೆರವೇರಿತು.
ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಹಕ್ಕುಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ ನಟಿ
ಈ ನಡುವೆ, ತಮ್ಮ ಹೆಸರು, ಫೋಟೋ, ಧ್ವನಿ ಮತ್ತು ಇತರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಗುರುತುಗಳನ್ನು ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಬಳಸುವುದರ ವಿರುದ್ಧ ನಟಿ ಹಾಗೂ ಬಿಜೆಪಿ ಸಂಸದೆ ಕಂಗನಾ ರಣಾವತ್ ದೆಹಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವು ಹಿಂದಿ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿರುವ ಹಾಗೂ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಂಸದೆಯಾಗಿರುವ ಕಂಗನಾ, ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಗುರುತನ್ನು ವಾಣಿಜ್ಯ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಬಳಸುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಕೋರ್ಟ್ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಹಕ್ಕುಗಳು (Personality rights) ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹೆಸರು, ಫೋಟೋ, ಧ್ವನಿ, ಸಹಿ ಮತ್ತು ಇತರ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುರುತುಗಳನ್ನು ಅನುಮತಿಯಿಲ್ಲದೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಳಸುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತವೆ. ಭಾರತೀಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಟರು ಮತ್ತು ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾನ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಿವೆ.
ಕಂಗನಾ ರಣಾವತ್ ಬಗ್ಗೆ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿರುವ ಫೇಕ್ ನ್ಯೂಸ್ ಮತ್ತು ಎಐ (AI) ಮೂಲಕ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಕಂಟೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ವಕೀಲರು ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಕಂಗನಾ ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಮತ್ತು ಪ್ರಚಾರದ ಹಕ್ಕುಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ದೆಹಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಗುರುವಾರ ಸಮನ್ಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದೆ. ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ವಿಕಾಸ್ ಮಹಾಜನ್ ಅವರು, ಕಂಗನಾ ಅವರ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಫೋಟೋವನ್ನು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಬಳಸುವುದರ ವಿರುದ್ಧ ಮಧ್ಯಂತರ ರಿಲೀಫ್ ಕೋರಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಅರ್ಜಿಯ ಮೇಲೂ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ, ಕಂಗನಾ ಪರ ವಕೀಲರು ನೀಡಿದ ಹಲವು ವೆಬ್ ಲಿಂಕ್ಗಳನ್ನು ಕೋರ್ಟ್ ಪರಿಶೀಲಿಸಿತು. ಒಂದು ಅನಿಮೇಟೆಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಮತ್ತು ಮೀಮ್ ಅನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಕೋರ್ಟ್, ಇದು ಕೇವಲ ವ್ಯಂಗ್ಯದ (satirical) ಕಂಟೆಂಟ್ ತರಹ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ ಕಂಗನಾ ಪರ ವಕೀಲರು, ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವಂತೆ ನಾವು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದರು.
ಕಂಗನಾ ಪರ ವಾದ ಮಂಡಿಸಿದ ವಕೀಲ ಸಾಕೇತ್ ಸಿಕ್ರಿ, ದೂರಿನ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಮೊದಲೇ ನೀಡಿದ್ದರಿಂದ ಕೆಲವು ಪ್ರತಿವಾದಿಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಆಕ್ಷೇಪಾರ್ಹ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. ಆ ನಂತರ ಕೋರ್ಟ್, ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಮನ್ಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ಮಧ್ಯಂತರ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ ಕೋರಿರುವ ಅರ್ಜಿಯ ಮೇಲೆ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಿದೆ. ಕೆಲವು ಪ್ರತಿವಾದಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಕರಣದಿಂದ ಕೈಬಿಟ್ಟಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಕೋರ್ಟ್, ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿದ ಪ್ರತಿವಾದಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಕಂಗನಾ ವಕೀಲರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದೆ. ಕೋರ್ಟ್ ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಮುಂದಿನ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಫೆಬ್ರವರಿ 3, 2027 ಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದೆ.