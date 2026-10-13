ಪಂಜಾಬ್ನ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಒಂದೇ ಹೆರಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಆರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವೈರಲ್ ವೀಡಿಯೊ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಕಲಿ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಇದು ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ಬಳಸಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದೆ. ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಬಹು ಜನನಗಳು ಅಪರೂಪವಾಗಿದ್ದು, ಐವಿಎಫ್ನಂತಹ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವೀಡಿಯೊವೊಂದು ತೀವ್ರ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ಪಂಜಾಬ್ನ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಒಂದೇ ಹೆರಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಆರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಗಂಡು ಹಾಗೂ ಇಬ್ಬರು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ಆರು ಜನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನವಜಾತ ಶಿಶುಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಹೆರಿಗೆ ಕೊಠಡಿಯಿಂದ ಹೊರಬರುವುದು ಮತ್ತು ಬಳಿಕ ಎಲ್ಲಾ ಶಿಶುಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಾಲಾಗಿ ನಿಂತು ಫೋಟೋಗೆ ಪೋಸ್ ನೀಡುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಈ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳು ನೆಟ್ಟಿಗರಲ್ಲಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಮೂಡಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ಅನೇಕರು ಅಭಿನಂದನೆಗಳ ಸುರಿಮಳೆಯನ್ನೇ ಹರಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆಯನ್ನು ಅರಿಯಲು ಹೊರಟ ಕುತೂಹಲಿಗರಿಗೆ ಈ ವೀಡಿಯೊದ ಹಿಂದೆ ದೊಡ್ಡ ಮೋಸ ಅಡಗಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಲೈಕ್ಸ್ ಹಾಗೂ 2,400 ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿರುವ ಈ ಪೋಸ್ಟ್, ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಕಲಿ ಎಂಬುದು ದೃಢಪಟ್ಟಿದೆ.
AI ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಸಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ನಕಲಿ ವೀಡಿಯೊ
ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿದ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಹಾಗೂ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಚೆಕರ್ಸ್, ಇದು ಪಂಜಾಬ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ನೈಜ ಘಟನೆಯಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಮೂಲಕ ರಚಿಸಲಾದ ಕಲ್ಪಿತ ಚಿತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಬೇರೆಡೆ ಲಭ್ಯವಿದ್ದ ವೀಡಿಯೊ ತುಣುಕುಗಳನ್ನು ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿ ಜೋಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಈ ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲಾಗಿದೆ.
ನೆಟ್ಟಿಗರೊಬ್ಬರು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾ, ಈ ಹಿಂದೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಗುಜ್ರಾನ್ವಾಲಾದಲ್ಲಿ ಕೋಮಲ್ ಎಂಬ ಮಹಿಳೆ 5 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ್ದಾಳೆ ಎಂಬ ಸುಳ್ಳು ಹಕ್ಕಿನೊಂದಿಗೂ ಇದೇ ಚಿತ್ರವನ್ನು ವೈರಲ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಲೈಕ್ಸ್, ವೀವ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಪಡೆಯುವ ಹುಚ್ಚಾಟಕ್ಕೆ ಮೋಸದ ತಂತ್ರವನ್ನು ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೆಣೆದು ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಅಲ್ಲದೆ, ಜೈವಿಕವಾಗಿಯೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಸನ್ನಿವೇಶ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಗುವಿನ ಸರಾಸರಿ ತೂಕ 2.5 ಕೆಜಿ ಎಂದರೂ, ಆರು ಮಕ್ಕಳ ಒಟ್ಟು ತೂಕವೇ ಸುಮಾರು 15 ಕೆಜಿ ಆಗುತ್ತದೆ. ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ರಕ್ತ, ಗರ್ಭಕೋಶ ಹಾಗೂ ನೀರನ್ನು ಸೇರಿಸಿದರೆ ಮಹಿಳೆಯ ಹೊಟ್ಟೆಯ ತೂಕ ಮತ್ತು ಗಾತ್ರ ಊಹಿಸಲೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ವೈರಲ್ ಥಂಬ್ನೇಲ್ ಹಾಗೂ ಚಿತ್ರಗಳು ಎಐ ಸೃಷ್ಟಿ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ.
ನೈಜ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಆರು ಮಕ್ಕಳ ಜನನದ ಅಪರೂಪದ ಪ್ರಕರಣಗಳು
ಈ ವೈರಲ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಬಹುಶಃ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ನೈಜ ಘಟನೆಯೊಂದನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಹೆಣೆದ ಕಥೆಯಾಗಿದೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ರಾವಲ್ಪಿಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಜೀನತ್ ವಹೀದ್ ಎಂಬ ಮಹಿಳೆ ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಆರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ್ದ ಅತ್ಯಂತ ಅಪರೂಪದ ಘಟನೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಆರೂ ಶಿಶುಗಳು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದರು.
ಇನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲೂ ಇಂತಹ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. 2020ರಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಶಿಯೋಪುರ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ 23 ವರ್ಷದ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಆರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಪ್ರಸವಪೂರ್ವ ಹಾಗೂ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ತೂಕದೊಂದಿಗೆ ಜನಿಸಿದ್ದರಿಂದ, ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಶಿಶುಗಳು ಜನಿಸಿದ ಕೆಲವೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದಿದ್ದರು.
ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಥವಾ ತ್ರಿವಳಿ ಭ್ರೂಣಗಳು ಒಂದೇ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಅಪರೂಪದ ಜೈವಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಗರ್ಭಧಾರಣೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಇಂತಹ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಗುವಿಗೆ ಅಪಾಯದ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತವೆ.
ಆದರೆ, ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಬಹು ಜನನಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ IVF ನಂತಹ ಆಧುನಿಕ ಫಲವತ್ತತೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳು ಹಾಗೂ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯ ಔಷಧಗಳೇ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ. ಈ ಗರ್ಭಧಾರಣೆ ಉತ್ತೇಜಕ ಔಷಧಗಳು ಅಂಡಾಶಯದಲ್ಲಿ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವಂತೆ ಪ್ರಚೋದಿಸುವುದರಿಂದ, ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಹು ಭ್ರೂಣಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಶೇಕಡಾವಾರು ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ.