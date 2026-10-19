ದಸರಾ ಹಬ್ಬದಂದು ನೀಲಕಂಠ ಪಕ್ಷಿಯ ದರ್ಶನವನ್ನು ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶ್ರೀರಾಮ ಮತ್ತು ಶಿವನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪೌರಾಣಿಕ ಕಥೆ, ನೀಲಕಂಠ ಪಕ್ಷಿಯ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮಹತ್ವ ಹಾಗೂ ವಿಜಯದಶಮಿಯಂದು ಈ ಪಕ್ಷಿಯನ್ನು ನೋಡುವುದರ ಹಿಂದಿನ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ.
ದಸರಾ ಹಬ್ಬದಂದು ನೀಲಕಂಠ ಪಕ್ಷಿಯ ದರ್ಶನವಾದರೆ ಅದೃಷ್ಟ!
ದಸರಾ ಹಬ್ಬದಂದು ನೀಲಕಂಠ ಪಕ್ಷಿಯ ದರ್ಶನವಾದರೆ ಅತ್ಯಂತ ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಪಕ್ಷಿಯನ್ನು ಶಿವನ ಪ್ರತೀಕವೆಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಜಯದಶಮಿಯಂದು ನೀಲಕಂಠ ಪಕ್ಷಿಯನ್ನು ನೋಡುವುದು ಅದೃಷ್ಟ, ಸುಖ-ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ನೆಲೆಸುವ ಸೂಚನೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯಿದೆ. ದಸರಾ ಎಂದರೆ ಕೇವಲ ರಾವಣನ ದಹನ ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟದ್ದರ ಮೇಲೆ ಒಳ್ಳೆಯದರ ವಿಜಯವನ್ನು ಆಚರಿಸುವ ಹಬ್ಬವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. ಈ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಹಲವು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳೂ ಸಂಬಂಧಿಸಿವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೀಲಕಂಠ ಪಕ್ಷಿಯ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯುವುದು.
ವಿಜಯದಶಮಿಯ ದಿನ ಈ ಪಕ್ಷಿಯನ್ನು ನೋಡುವುದು ಅದೃಷ್ಟದ ಸಂಕೇತ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ನೀಲಕಂಠ ಪಕ್ಷಿಯ ದರ್ಶನದಿಂದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸುಖ-ಸಮೃದ್ಧಿ ನೆಲೆಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಶುಭಫಲಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ . ಈ ನಂಬಿಕೆಯು ಶ್ರೀರಾಮ, ರಾವಣನ ಸಂಹಾರ ಮತ್ತು ಶಿವನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಜನಪ್ರಿಯ ಪೌರಾಣಿಕ ಕಥೆಯೊಂದಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ.
ನೀಲಕಂಠ ಪಕ್ಷಿಯನ್ನು ಶಿವನ ಪ್ರತೀಕವೆಂದು ಏಕೆ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ?
ನೀಲಕಂಠ ಪಕ್ಷಿಯನ್ನು ಶಿವನ ಪ್ರತೀಕವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪಕ್ಷಿಯ ಕುತ್ತಿಗೆ ನೀಲಿಬಣ್ಣದಲ್ಲಿರುವುದೇ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ನೀಲಕಂಠ ಪಕ್ಷಿಯನ್ನು ಅದೃಷ್ಟದ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಜಯದಶಮಿಯಂದು ಈ ಪಕ್ಷಿಯ ದರ್ಶನವಾದರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸುಖ-ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಹಾದಿಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯಿದೆ.
ರಾವಣನ ಸಂಹಾರದ ಬಳಿಕ ಶಿವನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಶ್ರೀರಾಮ!
ಪೌರಾಣಿಕ ಕಥೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ರಾವಣನು ಮಹಾನ್ ಪಂಡಿತನಾಗಿದ್ದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಶಿವನ ಪರಮ ಭಕ್ತನೂ ಆಗಿದ್ದನು. ಲಂಕಾ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ರಾವಣನನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿದ ಬಳಿಕ, ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯೆಯ ಪಾಪದಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯಲು ಶ್ರೀರಾಮನು ಶಿವನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿದನು ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಶಿವನು ನೀಲಕಂಠ ಪಕ್ಷಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಶ್ರೀರಾಮನಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ನೀಡಿದನು ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕಥೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಿಜಯದಶಮಿಯಂದು ನೀಲಕಂಠ ಪಕ್ಷಿಯ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯುವುದು ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಖ-ಶಾಂತಿ ನೆಲೆಸುತ್ತದೆ
ವಿಜಯದಶಮಿಯಂದು ನೀಲಕಂಠ ಪಕ್ಷಿಯು ಮನೆಯ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿ, ಅಂಗಳ ಅಥವಾ ಮನೆಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಅದನ್ನು ಶುಭ ಸೂಚನೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸುಖ-ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿ ನೆಲೆಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿ ಮತ್ತು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ದೊರೆಯಲಿ ಎಂದು ಜನರು ಆಶಿಸುತ್ತಾರೆ.