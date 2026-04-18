ತಾಯಿ ಪರ್ವೀನ್ ಖಾನ್ ನಿಧನದ ನಂತರ ನಟಿ ಜರೀನ್ ಖಾನ್ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮೌನ ಮುರಿದಿದ್ದಾರೆ. ಅಮ್ಮನೇ ನನ್ನ ಪ್ರಪಂಚ, ನನ್ನ ಎಲ್ಲವೂ ಆಗಿದ್ದರು. ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ನೋವಿದೆ ಮತ್ತು ಖಾಲಿತನ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾವುಕರಾಗಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಜರೀನ್ ಖಾನ್ ತಮ್ಮ ತಾಯಿ ಪರ್ವೀನ್ ಖಾನ್ ಅವರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ದುಃಖದಿಂದ ಇದೀಗ ಹೊರಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಾಯಿಯ ನಿಧನದ ನಂತರ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮೌನ ಮುರಿದಿರುವ ಜರೀನ್, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾವುಕ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ದುಃಖ, ಕೃತಜ್ಞತೆ ಮತ್ತು ತಾಯಿಯ ಅಗಲಿಕೆಯಿಂದ ಉಂಟಾದ ದೊಡ್ಡ ಶೂನ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
'ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ನೋವು, ಖಾಲಿತನ'
"ನನ್ನ ಅಮ್ಮ, ನನ್ನ ಮೊದಲ ಪ್ರೀತಿ, ನನ್ನ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್, ನನ್ನ ಮಗು, ನನ್ನ ಪ್ರಪಂಚ, ನನ್ನ ಎಲ್ಲವೂ.... ನೀನು ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ 10 ದಿನಗಳಾದವು," ಎಂದು ಜರೀನ್ ತಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಾಯಿಯಿಲ್ಲದೆ "ನಿರಂತರ ನೋವು ಮತ್ತು ಖಾಲಿತನ" ಕಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವ ಜರೀನ್, "ಪ್ರಪಂಚ ಓದಲಿ ಅಂತ ನಾನು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಏನೂ ಬರೆಯಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀನು ಇಲ್ಲದೆ ನಾನು ಈಗ ಯಾವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ನಿನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು. ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿರಂತರ ನೋವು ಮತ್ತು ಖಾಲಿತನವಿದೆ, ಅದನ್ನು ಯಾರಿಂದಲೂ ತುಂಬಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
ನೀನು ಯಾವಾಗಲೂ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಪುಟ್ಟ ಮಗುವಾಗಿರು, ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪ-ಅಮ್ಮನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಆನಂದಿಸು... ನಾವು ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗುವವರೆಗೂ," ಎಂದು ಭಾವುಕರಾಗಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜರೀನ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರ ತಾಯಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 8, 2026 ರಂದು ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬರಹದ ಜೊತೆಗೆ, ಜರೀನ್ ತಮ್ಮ ತಾಯಿಯೊಂದಿಗಿನ ಸುಂದರ ಕ್ಷಣಗಳ ವಿಡಿಯೋವೊಂದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅದು ಅವರ ನಡುವಿನ ಗಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ಸಂತಾಪ ಸೂಚಿಸಿದ ಗಣ್ಯರು
ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಬೇಗನೆ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದು, ಅನೇಕರು ಜರೀನ್ ಖಾನ್ ಅವರಿಗೆ ಸಂತಾಪ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಟಿಯರಾದ ಟಬು ಮತ್ತು ಸಂಗೀತಾ ಬಿಜ್ಲಾನಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ದುಃಖ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕೂಡ ನಟಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ.
ಜರೀನ್ ಖಾನ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನ
ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಜರೀನ್ ಖಾನ್ 2010ರಲ್ಲಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ನಟನೆಯ 'ವೀರ್' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಬಾಲಿವುಡ್ಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ನಂತರ 'ರೆಡಿ', 'ಹೌಸ್ಫುಲ್ 2', 'ಹೇಟ್ ಸ್ಟೋರಿ 2' ಮತ್ತು '1921' ನಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಅವರು ಹಲವಾರು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.