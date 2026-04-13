ಸೀತಾ ರಾಮಂ ನಟಿ ಮೃಣಾಲ್ ಠಾಕೂರ್ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಒಂದು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ತಿರುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರನ್ನು ತಮ್ಮ 'ಲಕ್ಕಿ ಚಾರ್ಮ್' ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದು, ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜಾಹೀರಾತು ಶೂಟಿಂಗ್ ತಮ್ಮ ಬಾಲಿವುಡ್ ಪಯಣವನ್ನೇ ಹೇಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಿತು ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಣವೀರ್ ಅಲ್ಲಾಬಾಡಿಯಾ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ, ಮೃಣಾಲ್ ಠಾಕೂರ್ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದು ಹೇಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಘಟ್ಟವಾಯಿತು ಎಂದು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇಬ್ಬರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಟಿಸಿದ ಒಂದು ಹೇರ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಜಾಹೀರಾತು ತಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಚಾರ ನೀಡಿತು. ಆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನಿಂದ ಸಿಕ್ಕಿದ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯೇ ತಮಗೆ ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶಗಳ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತು ಎಂದು ಮೃಣಾಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ರಣವೀರ್ ಅವರನ್ನು ತಮ್ಮ 'ಲಕ್ಕಿ ಚಾರ್ಮ್' ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಧುರಂಧರ್ 2 ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿನ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ನಟನೆಯನ್ನು ಮೃಣಾಲ್ ಮುಕ್ತಕಂಠದಿಂದ ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ.
ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ತಮಗೆ ಸ್ಟಾರ್ ರಣವೀರ್ ಬದಲಿಗೆ 'ಹಮ್ಜಾ' ಎಂಬ ಪಾತ್ರ ಮಾತ್ರವೇ ಕಾಣಿಸಿತು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ರಣವೀರ್ ಅವರ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮತ್ತು ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಮೃಣಾಲ್, ಅವರ ನಟನಾ ಕೌಶಲ್ಯ ಕೇವಲ ಬಾಹ್ಯ ನಟನೆಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪಾತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗುವ ರಣವೀರ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿರುವ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನೇ ಮೃಣಾಲ್ ಮಾತುಗಳು ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸುತ್ತವೆ.
ಟಿವಿ ಶೋ ಮೂಲಕ ಜನಪ್ರಿಯತೆ
ಮೃಣಾಲ್ ಠಾಕೂರ್ ಮೊದಲು 'ಕುಂಕುಮ್ ಭಾಗ್ಯ' ಟಿವಿ ಶೋ ಮೂಲಕ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸಿ, ನಂತರ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರು. 'ಲವ್ ಸೋನಿಯಾ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಬಾಲಿವುಡ್ಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ಅವರು, ನಂತರ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಿಂತಿರುಗಿ ನೋಡಲಿಲ್ಲ. 'ಸೂಪರ್ 30', 'ಬಾಟ್ಲಾ ಹೌಸ್', 'ತೂಫಾನ್', 'ಸೀತಾ ರಾಮಂ' ಮತ್ತು 'ಲಸ್ಟ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ 2' ಅವರ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಚಿತ್ರಗಳು. ವಿವಿಧ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾದ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಪೀಳಿಗೆಯ ಬಹುಮುಖ ನಟಿಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.