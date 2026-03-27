'ಯೇ ಹೆ ಮೊಹಬ್ಬತೇಂ' ಸೀರಿಯಲ್ನ ಮುಗ್ಧೆ ರೂಹಿ ಈಗ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬದಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. 18 ವರ್ಷ ತುಂಬುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ರುಹಾನಿಕಾ ಧವನ್ ತಮ್ಮ ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಅವತಾರವನ್ನು ತೋರಿಸಲು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಫಿದಾ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಟಿವಿ ಶೋ 'ಯೇ ಹೆ ಮೊಹಬ್ಬತೇಂ'ನ ಮುಗ್ಧೆ 'ರೂಹಿ' ಈಗ ದೊಡ್ಡವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸ್ಟೈಲ್ ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗಿದೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರುಹಾನಿಕಾ ಧವನ್ ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಅವತಾರವನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅವರ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಮನಸೋತಿದ್ದಾರೆ. ರುಹಾನಿಕಾ ಧವನ್ ಮೆರೂನ್ ಬಣ್ಣದ ಸಿಲ್ಕ್ ಸೀರೆ ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಅವರಿಗೆ ರಾಯಲ್ ಟಚ್ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಸೀರೆ ಉಟ್ಟಿರುವ ಶೈಲಿ ತುಂಬಾ ಮಾಡರ್ನ್ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿದೆ. ಈ ಲುಕ್ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಮಾಡರ್ನ್ ವೈಬ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಹಬ್ಬ ಅಥವಾ ಮದುವೆ ಸಮಾರಂಭಗಳಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ರೀಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು.
ರುಹಾನಿಕಾ ಅವರ ಈ ಸಂಪೂರ್ಣ ಲುಕ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಲೌಸ್ ಹೈಲೈಟ್ ಆಗಿದೆ. ತೆಳುವಾದ ದಾರ ಮತ್ತು ಮಿನಿಮಲ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಕ್ಲಾಸಿ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಟ್ಯೂಬ್ ಬ್ಲೌಸ್ಗಳು ಜೆನ್ ಜಿ ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿವೆ. ರುಹಾನಿಕಾ ತಮ್ಮ ಲುಕ್ಗೆ ಹೆವಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೀರೆಗೆ ಹೊಂದುವಂತೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಜುಮ್ಕಾ, ತೋಳ್ಬಂದಿ, ಬಳೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಆಭರಣಗಳ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅವರನ್ನು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ದೇವತೆಯಂತೆ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಮೇಕಪ್ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಅವರು ನ್ಯೂಡ್ ಮೇಕಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಹೇರ್ಸ್ಟೈಲ್ ಹೈಲೈಟ್
ಸಾಫ್ಟ್ ಐ ಮೇಕಪ್ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಡ್ ಲಿಪ್ ಶೇಡ್ ಜೊತೆಗೆ ಸೆಂಟರ್ ಪಾರ್ಟೆಡ್ ಸ್ಲಿಕ್ ಹೇರ್ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರುಹಾನಿಕಾ 2007ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 25ರಂದು ಜನಿಸಿದ್ದು, ಈಗ ಅವರಿಗೆ 18 ವರ್ಷ. 'ಯೇ ಹೆ ಮೊಹಬ್ಬತೇಂ' ಟಿವಿ ಸೀರಿಯಲ್ನಲ್ಲಿ ರೂಹಿ ಪಾತ್ರದ ಮೂಲಕ ಮನೆಮಾತಾಗಿದ್ದರು. ಇದಲ್ಲದೆ, 'ಶ್ರೀಮತಿ ಕೌಶಿಕ್ ಕಿ ಪಾಂಚ್ ಬಹುಯೇ' ಸೀರಿಯಲ್ನಲ್ಲಿ ಆಶಿ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದರು. ರುಹಾನಿಕಾ ಹಲವು ಜಾಹೀರಾತುಗಳಲ್ಲೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.