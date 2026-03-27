ನಟಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮಿ ಮಲೈಕಾ ಅರೋರಾ ತಮ್ಮ ಡೇಟಿಂಗ್ ವದಂತಿ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಹರಿದಾಡುವ ಊಹಾಪೋಹಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವು ತನಗೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ನಟಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮಿ ಮಲೈಕಾ ಅರೋರಾ ತಮ್ಮ ಡೇಟಿಂಗ್ ವದಂತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹೇಳಿಕೆಯೊಂದನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. 52 ವರ್ಷದ ಮಲೈಕಾ, ತನ್ನ ಡೇಟಿಂಗ್ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗೆ 23 ವರ್ಷದ ಮಗ ಅರ್ಹಾನ್ ಖಾನ್ ಹೇಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಲೈಕಾ ಅರೋರಾ ಏನೆಲ್ಲಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆಂದು ತಿಳಿಯೋಣ ಬನ್ನಿ. ಕರ್ಲಿ ಟೇಲ್ಸ್‌ಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮಲೈಕಾ ಅರೋರಾ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಹರಿದಾಡುವ ಊಹಾಪೋಹಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇವು ತನಗೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ, ತಾನು ಮತ್ತು ತನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಈಗ ಇಂತಹ ವದಂತಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ನಗಲು ಕಲಿತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದೂ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತನ್ನ ಅಫೇರ್ ವದಂತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಲೈಕಾ ಅರೋರಾ, 'ಇವೆಲ್ಲಾ ಕಿರಿಕಿರಿ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಈಗ ನಾನು ಇದನ್ನು ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಅರ್ಹಾನ್ ಮತ್ತು ನಾನು ಈ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ನಗುತ್ತೇವೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಾತುಗಳು ಈಗ ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಾಗಿದೆ ಎಂದರೆ, ತಾನು ಯಾರೊಂದಿಗಾದರೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಅಫೇರ್ ಸುದ್ದಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮಲೈಕಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸ್ನೇಹಿತ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮದುವೆಯಾದ ಸಹನಟ, ಅಷ್ಟೇ ಏಕೆ, ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಜೊತೆಗೂ ತನ್ನ ಹೆಸರು ಜೋಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. 'Splitsvilla X6' ಖ್ಯಾತಿಯ ಸೋರಬ್ ಬೇಡಿ ಜೊತೆ ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತಾ, ಪಾರ್ಟಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕೆಲವು ಫೋಟೋ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋಗಳು ವೈರಲ್ ಆದಾಗ ಮಲೈಕಾ ಅರೋರಾ ಅವರ ಡೇಟಿಂಗ್ ವದಂತಿಗಳ ಹೊಸ ಅಲೆ ಶುರುವಾಯಿತು.

Related Articles

ಅಮ್ಮನ ನೆನೆದು ಮರುಗಿದ ಅರ್ಜುನ್ ಕಪೂರ್; ಎಲ್ರೂ ಈಗ ಬುದ್ಧಿ ಬಂತಾ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಮಲೈಕಾ ಕಳ್ಸಿದ್ದು ಲವ್!
Malaika Arora: ಪಿಂಕ್ ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ದೇವತೆಯಂತೆ ಮಿಂಚಿದ ನಟಿ ಮಲೈಕಾ! ಈ ಸೀರೆ ಬೆಲೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಶಾಕ್ ಆಗ್ತೀರಾ

ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು 'ಮಿಸ್ಟರಿ ಮ್ಯಾನ್' ಜೊತೆ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಅಥವಾ ಸಂಗಾತಿ ಇರುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ಮಲೈಕಾ ಅರೋರಾ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ತಾನು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಗಾತಿಯ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. 'ನಾನು ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆಗುವುದಿದ್ದರೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾನು ನನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ' ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ನನಗೆ ಗಂಡಸಿನ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ

'ನಾನೊಬ್ಬಳು ಸೆಲ್ಫ್-ಮೇಡ್ ಮಹಿಳೆ, ನನ್ನನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ನನಗೆ ಗಂಡಸಿನ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಾನು ಯಾರೊಂದಿಗಾದರೂ ಇದ್ದರೆ, ಅದು ನನ್ನದೇ ಆದ ನಿಯಮಗಳ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೇನೆ' ಎಂದು ಮಲೈಕಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಈ ಹೇಳಿಕೆ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಮಲೈಕಾ ಅರೋರಾ, ಅರ್ಬಾಝ್ ಖಾನ್ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದು, 2017ರಲ್ಲಿ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ನಂತರ ಅವರು ಅರ್ಜುನ್ ಕಪೂರ್ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿದ್ದರು, ಆದರೆ ಅವರೊಂದಿಗೂ ಬೇರ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮಲೈಕಾ 23 ವರ್ಷದ ಮಗ ಅರ್ಹಾನ್ ಖಾನ್‌ನ ತಾಯಿ.