ನಟಿ ರವೀನಾ ಟಂಡನ್ ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ನಂಬಿಕೆ ದ್ರೋಹ ಮಾಡಿ, ಸುಮಾರು 25 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ವಜ್ರದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಕದ್ದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ 47 ವರ್ಷದ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಮುಂಬೈ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಟಿ ರವೀನಾ ಟಂಡನ್ ಅವರ ವಯಸ್ಸಾದ ತಾಯಿಗೆ ಕೇರ್ಟೇಕರ್ ಆಗಿ ನಂಬಿಕೆ ಗಳಿಸಿ, ಅವರ ಮನೆಯಿಂದಲೇ 25 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಮತ್ತು ವಾಚ್ಗಳನ್ನು ಕದ್ದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ 47 ವರ್ಷದ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಹಿಳೆಯ ಹೆಸರು ರಾಶಿ ಛಾಬ್ರಿಯಾ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
ನಟಿ ರವೀನಾ ಟಂಡನ್ ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ನಂಬಿಕೆ ದ್ರೋಹ ಮಾಡಿ, ಸುಮಾರು 25 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ವಜ್ರದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಕದ್ದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ 47 ವರ್ಷದ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಮುಂಬೈ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಹಿಳೆ, ರವೀನಾ ಅವರ ತಾಯಿಗೆ ಕೇರ್ಟೇಕರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾ ಮನೆಯವರ ವಿಶ್ವಾಸ ಗಳಿಸಿದ್ದಳು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪೊಲೀಸರ ಪ್ರಕಾರ, ಆರೋಪಿ ರಾಶಿ ಛಾಬ್ರಿಯಾ (47) ನಟಿ ರವೀನಾ ಟಂಡನ್ ಅವರ 86 ವರ್ಷದ ತಾಯಿ ವೀಣಾ ಟಂಡನ್ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕ ರಾಜೀವ್ ರವಿ ಟಂಡನ್ ಅವರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಆಭರಣ ಹಾಗೂ ದುಬಾರಿ ವಾಚ್ಗಳನ್ನು ಕದ್ದಿದ್ದಾಳೆ. ಈ ಕಳ್ಳತನ ಜುಹುದಲ್ಲಿರುವ ಅವರ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದು, ಮೇ 18 ರಂದು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ದೂರು ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು.
ನಂಬಿಕೆ ಗಳಿಸಿದ್ದು ಹೇಗೆ?
ದೂರುದಾರ, ರವೀನಾ ಅವರ ಸಹೋದರ ರಾಜೀವ್ ರವಿ ಟಂಡನ್ (59) ನೀಡಿದ ಹೇಳಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಆರೋಪಿ ರಾಶಿ 2020ರಲ್ಲಿ ಇವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಕಾಮನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮೂಲಕ ಪರಿಚಯವಾಗಿದ್ದಳು. 2022ರಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಟಂಡನ್ ಅವರ ತಂದೆ ನಿಧನರಾದ ನಂತರ, ರಾಶಿ ಆಗಾಗ ಮನೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಳು. ವಯಸ್ಸಾದ ವೀಣಾ ಟಂಡನ್ ಅವರಿಗೆ ಊಟ ತಂದುಕೊಡುವ ಮತ್ತು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಆಕೆ ಮನೆಯವರೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಆಪ್ತಳಾಗಿದ್ದಳು.
ಹಬ್ಬದ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳತನ ಬಯಲಿಗೆ
ಆಗಸ್ಟ್ 2025 ರಲ್ಲಿ, ಜುಹು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನವೀಕರಣದ ಕೆಲಸ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಕಾರಣ, ವೀಣಾ ಟಂಡನ್ ಅವರಿಗೆ ಬಳುವಳಿಯಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದ ಮದುವೆಯ ಆಭರಣಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಬೆಲೆಬಾಳುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮೊದಲ ಮಹಡಿಯ ಬೆಡ್ರೂಮ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ವಾರ್ಡ್ರೋಬ್ ಸೇಫ್ನಲ್ಲಿ ಭದ್ರವಾಗಿ ಇಡಲಾಗಿತ್ತು. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2, 2025 ರಂದು ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಗೂ ಮುನ್ನ, ರಾಜೀವ್ ಟಂಡನ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ತಾಯಿಗಾಗಿ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲು ಹೋದಾಗ ಕಳ್ಳತನದ ವಿಷಯ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಆಗ ಸೇಫ್ ಅನ್ನು ಬಲವಂತವಾಗಿ ಮುರಿದಿರುವುದು ಅವರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಸುಮಾರು 350 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ವಜ್ರದ ಆಭರಣಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಎರಡು ದುಬಾರಿ ಕೈಗಡಿಯಾರಗಳು ಕಳುವಾಗಿದ್ದವು.
ತಪ್ಪೊಪ್ಪಿಕೊಂಡು, ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ ಆರೋಪಿ
ಕಳ್ಳತನದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶಯ ಬಂದು ರಾಶಿ ಛಾಬ್ರಿಯಾಳನ್ನು ಖಾಸಗಿಯಾಗಿ ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ, ಆಕೆ ಮೊದಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದಳು. ಆದರೆ ನಂತರ ತನ್ನ ತಪ್ಪನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಳು. ಕದ್ದಿದ್ದ ಎರಡು ವಾಚ್ಗಳನ್ನು ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ಟು, ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಜಗದೀಶ್ ಮತ್ತು ಸಂಜಯ್ ಕಾಳೆ ಎಂಬ ಇಬ್ಬರು ಸಹಚರರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅಡವಿಟ್ಟಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಳು. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಮರಳಿ ತಂದುಕೊಡುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಳು.
ಆದರೆ, ಹಲವು ಬಾರಿ ಕೇಳಿದರೂ ಆಭರಣಗಳು ವಾಪಸ್ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ, ದೂರುದಾರರಿಗೆ ಬೆದರಿಕೆಗಳು ಬರಲಾರಂಭಿಸಿದವು. ಆರೋಪಿಯ ಸಹಚರ ಜಗದೀಶ್, ತಾನು ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮರ್ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡು, ಕುಟುಂಬದವರು ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡರೆ ಸುಳ್ಳು ಡ್ರಗ್ಸ್ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಸುವುದಾಗಿ ಟಂಡನ್ ಅವರಿಗೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದನು.
ಪೊಲೀಸ್ ತನಿಖೆ ಚುರುಕು
ಆರೋಪಿಯು ಕದ್ದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹಿಂದಿರುಗಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅರಿತ ಟಂಡನ್, ಪೊಲೀಸರ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ದೂರಿನ ಅನ್ವಯ ಪೊಲೀಸರು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿ ರಾಶಿ ಛಾಬ್ರಿಯಾ, ಆಕೆಯ ಸಹಚರರು ಮತ್ತು ಕಳುವಾದ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ತನಿಖೆ ಚುರುಕುಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.