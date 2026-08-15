ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಚಿತ್ರದ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಲಾಂಚ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್, ‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್’ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಅತ್ಯಂತ ವಿಭಿನ್ನ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಅಭಿನಯದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್: ಎ ಫೇರಿಟೇಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋನ್-ಅಪ್ಸ್’ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಭಾರೀ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಚಿತ್ರದ ಕಥೆ, ಪಾತ್ರಗಳು, ಅದ್ಧೂರಿ ಮೇಕಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ತಾರಾಗಣದ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ನಡುವೆ ನಟಿ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ಅವರು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರ ಮತ್ತು ‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್’ ಜಗತ್ತಿನ ವಿಶೇಷತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮನಬಿಚ್ಚಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಚಿತ್ರದ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಲಾಂಚ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್, ‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್’ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಅತ್ಯಂತ ವಿಭಿನ್ನ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರದ ವಿಶಾಲ ಜಗತ್ತು, ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿರುವ ಮಾನವೀಯತೆ ಹಾಗೂ ನೈತಿಕ ಗೊಂದಲಗಳು ತಮ್ಮನ್ನು ಬಹುವಾಗಿ ಸೆಳೆದಿವೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್’ನ ಜಗತ್ತೇ ನನ್ನನ್ನು ಬೆರಗುಗೊಳಿಸಿತು

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‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್’ ಸಿನಿಮಾ ತಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ಏಕೆ ವಿಶೇಷ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ ರುಕ್ಮಿಣಿ, ಚಿತ್ರದ ಅದ್ಧೂರಿ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ವಿಶಾಲ ಜಗತ್ತು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕಥೆ ಕೇಳಿದಾಗಲೇ ತಮ್ಮ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.ಚಿತ್ರದ ಲೋಕದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಕೇಲ್ ತಮ್ಮನ್ನು ಬೆರಗುಗೊಳಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕೇವಲ ಅದ್ಧೂರಿತನ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ‘ಗ್ರೇ ಶೇಡ್’ ಹಾಗೂ ಅವುಗಳಲ್ಲಿನ ಕಚ್ಚಾ ಮಾನವೀಯತೆ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

“ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾತ್ರವೂ ತುಂಬಾ ರಾ ಆಗಿದೆ, ತುಂಬಾ ಹ್ಯೂಮನ್ ಆಗಿದೆ.” ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯವರು ಅಥವಾ ಕೆಟ್ಟವರು ಎಂದು ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಅವರಲ್ಲಿರುವ ವಿಭಿನ್ನ ಭಾವನೆಗಳು, ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಮತ್ತು ನೈತಿಕ ಗೊಂದಲಗಳು ‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್’ ಜಗತ್ತಿಗೆ ವಿಶೇಷತೆ ನೀಡಿವೆ ಎಂಬುದು ರುಕ್ಮಿಣಿ ಮಾತಿನ ಸಾರ.

ಮೆಲ್ಲಿಸಾ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಕುತೂಹಲ

ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ತಾವು ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ಮೆಲ್ಲಿಸಾ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ರುಕ್ಮಿಣಿ, ಆ ಪಾತ್ರ ಈ ಕಥೆಯ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯಾಣವೇ ತಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ರೋಚಕವಾಗಿತ್ತು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೆಲ್ಲಿಸಾ ಇತರ ಪಾತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದಾಳೆ? ಕಥೆಯ ದೊಡ್ಡ ನಿರೂಪಣೆಯಲ್ಲಿ ಆಕೆಯ ಪಾತ್ರವೇನು? ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿತ್ತು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಯಶ್ ಜೊತೆ ನಟಿಸುವ ಅವಕಾಶ: ‘ನಾನು ಅವರ ಫ್ಯಾನ್ ಗರ್ಲ್’

‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್’ನಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಜೊತೆ ತೆರೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಅನುಭವವೂ ರುಕ್ಮಿಣಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ತಾವು ಯಶ್ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿರುವ ಅವರು, ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಅದ್ಭುತ ಅನುಭವ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. “ನಾನು ಯಶ್ ಸರ್ ಅವರ ಫ್ಯಾನ್ ಗರ್ಲ್. ಅವರೊಂದಿಗೆ ಒಂದೇ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ತೆರೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು ನನಗೆ ಅದ್ಭುತ ಅನುಭವ,” ಎಂಬರ್ಥದಲ್ಲಿ ರುಕ್ಮಿಣಿ ತಮ್ಮ ಸಂತಸ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಹಿಂದಿನ ಪಾತ್ರಗಳಿಗಿಂತ ಮೆಲ್ಲಿಸಾ ವಿಭಿನ್ನ!

ತಾವು ಈವರೆಗೆ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಮೆಲ್ಲಿಸಾ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಭಿನ್ನ ಎಂದು ರುಕ್ಮಿಣಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. “ನಾನು ಈವರೆಗೆ ಮಾಡಿರುವ ಯಾವುದೇ ಪಾತ್ರಕ್ಕೂ ಇದು ಹೋಲಿಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟತೆ ಇದೆ, ಹೇಳಲಾಗದಂತಹ ವಿಶೇಷ ಆಕರ್ಷಣೆಯಿದೆ,” ಎಂದು ಅವರು ಮೆಲ್ಲಿಸಾ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್’ನಲ್ಲಿ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ಅವರ ಮೆಲ್ಲಿಸಾ ಪಾತ್ರ ಹೇಗಿರಲಿದೆ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.

ಭರ್ಜರಿ ತಾರಾಗಣ, ಅದ್ಧೂರಿ ಸಿನಿಮಾ

ಗೀತು ಮೋಹನ್‌ದಾಸ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್: ಎ ಫೇರಿಟೇಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋನ್-ಅಪ್ಸ್’ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಜೊತೆಗೆ ನಯನತಾರಾ, ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ, ತಾರಾ ಸುತಾರಿಯಾ ಮತ್ತು ಹುಮಾ ಖುರೇಷಿ ಸೇರಿದಂತೆ ದೊಡ್ಡ ತಾರಾಗಣವಿದೆ. ಅದ್ಧೂರಿ ಜಗತ್ತು, ಸಂಕೀರ್ಣ ಪಾತ್ರಗಳು ಹಾಗೂ ವಿಭಿನ್ನ ಕಥಾಹಂದರದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಭಾರೀ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮೂಡಿಸಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಆಗಸ್ಟ್ 26, 2026ರಂದು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಗಳಿಂದ ‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್’ ಕೇವಲ ಅದ್ಧೂರಿ ದೃಶ್ಯಗಳ ಸಿನಿಮಾ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಪಾತ್ರಗಳ ಒಳಜಗತ್ತು ಮತ್ತು ಅವುಗಳಲ್ಲಿರುವ ಮಾನವೀಯ ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೂ ಮಹತ್ವ ನೀಡಿರುವ ಸಿನಿಮಾ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಇದೀಗ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.