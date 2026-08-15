ಕೇವಲ ಕನ್ನಡ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ತೆಲುಗಿನಲ್ಲೂ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಹವಾ ಜೋರಾಗಿದೆ. ತೆಲುಗಿನ ‘ವಿಕ್ಟರಿ’ ವೆಂಕಟೇಶ್ ನಟನೆಯ ‘ಆದರ್ಶ ಕುಟುಂಬಂ’ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀನಿಧಿ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2 ರಂದು ಈ ಚಿತ್ರ ತೆರೆಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಇದರ ನಡುವೆಯೇ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಶೆಟ್ಟಿ!

Srinidhi Shetty Kannada movie comeback-ಸ್ಯಾಂಡಲ್‌ವುಡ್‌ಗೆ ಮರಳಿದ ‘ಕೆಜಿಎಫ್’ ರಾಣಿ! ‘ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್‌'ನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಶೆಟ್ಟಿ ದರ್ಬಾರ್!

'ಕೆಜಿಎಫ್' ಎಂಬ ದೃಶ್ಯಕಾವ್ಯದ ಮೂಲಕ ಇಡೀ ಭಾರತವೇ ತನ್ನತ್ತ ತಿರುಗಿ ನೋಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದ ಸುಂದರಿ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಶೆಟ್ಟಿ, ಈಗ ಮತ್ತೆ ತನ್ನ ತವರು ಮನೆಗೆ ಮರಳಿದ್ದಾರೆ! ಹೌದು, ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಅವರ ‘ರೀತಿ’ಯಾಗಿ ಮಿಂಚಿದ್ದ ಶ್ರೀನಿಧಿ, ಕೆಜಿಎಫ್ ನಂತರ ಪರಭಾಷಾ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ಚಿಯಾನ್ ವಿಕ್ರಮ್ ಜೊತೆ ‘ಕೋಬ್ರಾ’, ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ನಾನಿ ಹಾಗೂ ಸಿದ್ದು ಜೊನ್ನಲಗಡ್ಡ ಅವರಂತಹ ಸ್ಟಾರ್‌ಗಳ ಜೊತೆ ನಟಿಸಿ ಸೈ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಈ ಬೆಡಗಿ, ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗವನ್ನು ಮರೆತೇ ಬಿಟ್ಟರಾ? ಎಂಬ ಆತಂಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಸಿಕ್ಕಿರುವ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿದರೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಫುಲ್ ಖುಷ್ ಆಗೋದಂತೂ ಗ್ಯಾರಂಟಿ!

ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ ‘ಭಂಡಾರಿ’ ಆಟ!

ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ರೀತಿಯ ಕಥೆಗಳ ಮೂಲಕ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸುವ ‘ಭಂಡಾರಿ ಬ್ರದರ್ಸ್’ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಅದೇನೋ ಒಂಥರಾ ಕ್ರೇಜ್. ‘ರಂಗಿತರಂಗ’ ಎಂಬ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಮೂಲಕ ಸ್ಯಾಂಡಲ್‌ವುಡ್ ದಿಕ್ಕನ್ನೇ ಬದಲಿಸಿದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅನೂಪ್ ಭಂಡಾರಿ ಮತ್ತು ನಟ ನಿರೂಪ್ ಭಂಡಾರಿ ಜೋಡಿ ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ಬಿಗ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮಾಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಅವರ ಈ ಹೊಸ ಸಾಹಸಕ್ಕೆ ಸಾಥ್ ನೀಡ್ತಿರೋದು ನಮ್ಮ ಕೆಜಿಎಫ್ ಕ್ವೀನ್ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಶೆಟ್ಟಿ!

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ಕುಮಟಾದಲ್ಲಿ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಶೂಟಿಂಗ್!

ಅರೇ.. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಸುದ್ದಿಯೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇರೋದು ಅಸಲಿ ಟ್ವಿಸ್ಟ್! ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದ ಸುಂದರ ತಾಣ ಕುಮಟಾದಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಕಥೆ ಮತ್ತು ಜಾನರ್ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರೀ ಗೌಪ್ಯತೆ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ‘ಅಮೆರಿಕಾ ಅಮೆರಿಕಾ 2’ ಸಿನಿಮಾದ ಹಾಡು ಬಿಡುಗಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾಯಕ ನಿರೂಪ್ ಭಂಡಾರಿ ಗೈರಾಗಿದ್ದರು. ಆ ಗೈರುಹಾಜರಿಯ ಹಿಂದಿನ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ, ನಿರೂಪ್ ಕುಮಟಾದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಜೊತೆ ಶೂಟಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದರಂತೆ!

ಭಂಡಾರಿ ಬ್ರದರ್ಸ್ ‘ನಾಲ್ಕನೇ’ ಧಮಾಕಾ!

ಈ ಹಿಂದೆ ‘ರಂಗಿತರಂಗ’, ‘ರಾಜರಥ’ ಮತ್ತು ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ನಟನೆಯ ‘ವಿಕ್ರಾಂತ್ ರೋಣ’ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದ ಅನೂಪ್ ಮತ್ತು ನಿರೂಪ್ ಜೋಡಿಗೆ ಇದು ನಾಲ್ಕನೇ ಸಿನಿಮಾ. ಒಂದು ಕಡೆ ಅನೂಪ್ ಭಂಡಾರಿ ಅವರು ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಅವರಿಗಾಗಿ ‘ಬಿಲ್ಲ ರಂಗ ಭಾಷಾ’ ಎಂಬ ಬೃಹತ್ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ತಮ್ಮ ಸಹೋದರನಿಗಾಗಿ ಈ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಶ್ರೀನಿಧಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಫುಲ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್!

ಕೇವಲ ಕನ್ನಡ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ತೆಲುಗಿನಲ್ಲೂ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಹವಾ ಜೋರಾಗಿದೆ. ತೆಲುಗಿನ ‘ವಿಕ್ಟರಿ’ ವೆಂಕಟೇಶ್ ನಟನೆಯ ‘ಆದರ್ಶ ಕುಟುಂಬಂ’ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀನಿಧಿ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2 ರಂದು ಈ ಚಿತ್ರ ತೆರೆಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಇದರ ನಡುವೆಯೇ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಮರಳಿರುವ ಶ್ರೀನಿಧಿ, ನಿರೂಪ್ ಭಂಡಾರಿ ಜೊತೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಮೋಡಿ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮಾಡಿದೆ.

ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ‘ಕೆಜಿಎಫ್’ ಸುಂದರಿಯ ರಿ-ಎಂಟ್ರಿ ಮತ್ತು ಭಂಡಾರಿ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಅವರ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಸೇರಿದ ಮೇಲೆ ಗಾಂಧಿನಗರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುವುದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಈ ಚಿತ್ರದ ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆಗಾಗಿ ಈಗ ಇಡೀ ಸ್ಯಾಂಡಲ್‌ವುಡ್ ಕಾಯುತ್ತಿದೆ!