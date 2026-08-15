ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಅಭಿನಯದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್: ಎ ಫೇರಿಟೇಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋನ್-ಅಪ್ಸ್’ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ದಿನಗಣನೆ ಆರಂಭವಾಗಿರುವ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಚಿತ್ರದ ತಾರಾಗಣದ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿವೆ.
ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಅಭಿನಯದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್: ಎ ಫೇರಿಟೇಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋನ್-ಅಪ್ಸ್’ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ದಿನಗಣನೆ ಆರಂಭವಾಗಿರುವ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಚಿತ್ರದ ತಾರಾಗಣದ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿವೆ. ಇದೀಗ ಯಶ್ ತಮ್ಮ ಸಹನಟಿ ತಾರಾ ಸುತಾರಿಯಾ ಅವರ ಸೌಂದರ್ಯ ಹಾಗೂ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿನ ಪಾತ್ರದ ಕುರಿತು ಮೆಚ್ಚುಗೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರದ ಲೋಕಕ್ಕೆ ತಾರಾ ಸುತಾರಿಯಾ ಅತ್ಯಂತ ಸಹಜವಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಯಶ್, ಅವರ ಲುಕ್ ಅನ್ನು ಹಳೆಯ ಕಾಲದ ಫೇರಿ ಟೇಲ್ನ ‘ಡಿಸ್ನಿ ಕ್ವೀನ್’ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
‘ತಾರಾ ಸೌಂದರ್ಯ ಅದ್ಭುತ, ಡಿಸ್ನಿ ಕ್ವೀನ್ ರೀತಿ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ’
‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್’ನಲ್ಲಿ ತಾರಾ ಅವರ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಯಶ್, ಅವರ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ರೀತಿಯನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಾರಾ ಅವರ ಲುಕ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿನ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಮತ್ತು ಕಥೆಯ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಯುಗದ ಡಿಸ್ನಿ ಕ್ವೀನ್ ನೆನಪಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಯಶ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. “ತಾರಾ ಅದ್ಭುತ ಸೌಂದರ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪಾತ್ರದ ಲುಕ್ ನೋಡಿದಾಗ ಹಳೆಯ ಕಾಲದ ಡಿಸ್ನಿ ಕ್ವೀನ್ ಅಥವಾ ಆ ಯುಗದ ಒಂದು ಪಾತ್ರದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಯಾರೋ ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ದರು,” ಎಂದು ಯಶ್ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಶ್ ಅವರ ಈ ಮಾತು ಇದೀಗ ‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್’ನಲ್ಲಿ ತಾರಾ ಸುತಾರಿಯಾ ಅವರ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್’ ಅನುಭವವೇ ಒಂದು ಫೇರಿ ಟೇಲ್!
ಇದೇ ವೇಳೆ ತಾರಾ ಸುತಾರಿಯಾ ಕೂಡ ‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್’ ಸಿನಿಮಾದ ಅನುಭವದ ಬಗ್ಗೆ ಮನಬಿಚ್ಚಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತಾವು ಕಂಡುಕೊಂಡ ಅನುಭವ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶೇಷ ಮತ್ತು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರದ ತಂಡ, ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಸಹನಟರು ಹಾಗೂ ಸಿನಿಮಾಕ್ಕಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಿರುವ ವಿಶಿಷ್ಟ ಜಗತ್ತಿನ ಬಗ್ಗೆ ತಾರಾ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. “ಇದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದ ಮತ್ತು ವಿಭಿನ್ನ ಅನುಭವ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಇಷ್ಟು ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿರುವುದು ಅಪರೂಪ. ಇಂತಹ ಅನುಭವವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ,” ಎಂದು ತಾರಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯಶ್ ಅವರನ್ನು ಚಿತ್ರದ ನಾಯಕ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಈ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಯಾಣದ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವೆಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿರುವ ಅವರು, ಇಂತಹ ಅದ್ಭುತ ಕಲಾವಿದರು ಒಂದೇ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರುವುದು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
‘ಇದು ಹುಚ್ಚು ಕನಸು ನನಸಾದಂತೆ’
‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್’ನ ಅನುಭವ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಿಜವಾದ ಫೇರಿ ಟೇಲ್ನಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಾರಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರದ ಜಗತ್ತು, ಪಾತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಸೃಜನಶೀಲ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕನಸು ನನಸಾದ ಅನುಭವವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಭಾಗವಾಗಿರುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿರುವುದಕ್ಕೆ ಇಡೀ ತಂಡವೇ ಉತ್ಸುಕವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್’ ಸಂಗೀತಕ್ಕೂ ತಾರಾ ಫಿದಾ
ಚಿತ್ರದ ಸಂಗೀತದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ತಾರಾ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್’ನ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಶೈಲಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗದೆ ಹಲವು ಸಂಗೀತ ಪ್ರಕಾರಗಳ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ರಾಕ್, ಸೋಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ವಿಭಿನ್ನ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗಳು ಸಿನಿಮಾದ ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸ್ವರೂಪ ನೀಡಿವೆ. ಸಂಗೀತ ತಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್’ನ ಈ ಭಾಗವೂ ತಮ್ಮನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಿಸಿದೆ ಎಂದು ತಾರಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್’ಗೆ A ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್
ಈ ನಡುವೆ ‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್’ ಸಿನಿಮಾ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ A ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಯಶ್ ಮತ್ತು ತಾರಾ ಸುತಾರಿಯಾ ಜೊತೆಗೆ ನಯನತಾರಾ, ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ, ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್, ಹುಮಾ ಖುರೇಷಿ ಸೇರಿದಂತೆ ದೊಡ್ಡ ತಾರಾಗಣ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿದೆ. ಗೀತು ಮೋಹನ್ದಾಸ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಆಗಸ್ಟ್ 26ರಂದು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಇನ್ನು ಯಶ್ ಅವರಿಂದ ‘ಡಿಸ್ನಿ ಕ್ವೀನ್’ ಎಂಬ ಮೆಚ್ಚುಗೆ, ತಾರಾ ಹೇಳಿರುವ ‘ಫೇರಿ ಟೇಲ್’ ಅನುಭವ ಹಾಗೂ ಚಿತ್ರದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಂಗೀತದ ಕುರಿತ ಮಾತುಗಳು-ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸೇರಿ ‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್’ ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕುತೂಹಲ ಕೆರಳಿಸಿದೆ.