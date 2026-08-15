Trisha Marriage: 2015ರಲ್ಲಿ ತ್ರಿಶಾ ಮದುವೆ ನಿಂತು ಹೋಗಿದ್ದು ಏಕೆ? ಬಯಲಾಯ್ತು ಶಾಕಿಂಗ್ ರಹಸ್ಯ
2015ರಲ್ಲಿ ತ್ರಿಶಾ ತಾವು ಉದ್ಯಮಿಯೊಬ್ಬರ ಜೊತೆ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಗಿ ರಿವೀಲ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮುರಿದು ಬಿದ್ದಿತ್ತು. ಆ ಬಳಿಕ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ತ್ರಿಶಾ, ಅಸಲಿ ಕಾರಣವನ್ನು ರಿವೀಲ್ ಮಾಡಿದ್ದರು.
ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿ
ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಹೀರೋಯಿನ್ ಆಗಿ ಮಿಂಚಿದ್ದ ತ್ರಿಶಾ, ತಮ್ಮದೇ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪಡೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ವಯಸ್ಸು ನಾಲ್ಕು ದಶಕಗಳು ದಾಟುತ್ತಿದ್ದರು, ಸತತವಾಗಿ ಕ್ರೇಜಿ ಆಫರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಟಾಲಿವುಡ್ ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಅವರ 'ವಿಶ್ವಂಭರ' ಸಿನಿಮಾದಂತಹ ಬಿಗ್ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಸಖತ್ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
11 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ 'ಆ' ಘಟನೆ
ವೃತ್ತಿಪರವಾಗಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ, ತ್ರಿಶಾ ಅವರು ವೈಯುಕ್ತಿಕ ಜೀವನ, ಅದರಲ್ಲೂ ಅವರ ಮದುವೆ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೂಮರ್ ನೊಂದಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಹಲವರು ಮಂದಿಗೆ ತ್ರಿಶಾ ಅವರ ಮದುವೆ ಕುರಿತ ಘಟನೆಯೊಂದು 11 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟು ಮಾಡಿತ್ತು ಎಂಬ ವಿಚಾರ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ.
ಚೆನ್ನೈ ಮೂಲಕ ಪ್ರಮುಖ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಮೆನ್ ಜೊತೆ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ
2014ರಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಮೂಲಕ ಪ್ರಮುಖ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ಮೆನ್ ಆಗಿದ್ದ ವರುಣ್ ಮಣಿಯನ್ ಎಂಬವರೊಂದಿಗೆ ತ್ರಿಶಾ ಅವರ ಮದುವೆ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ನಡೆದಿತ್ತು. ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು 2015ರ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ತ್ರಿಶಾ ಅವರೇ ಸ್ವತಃ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈ ಸಂತಸ ಎಷ್ಟೋ ಕಾಲ ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ನಡೆಯಬೇಕು ಎಂಬ ಸಿದ್ಧತೆಗಳ ನಡುವೆಯೇ ಮದುವೆ ರದ್ದಾಗಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ನೋಡುವುದಾರೆ, ತ್ರಿಶಾ ಅವರಿಗೆ ಮದುವೆ ಬಳಿಕ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದೂರ ಉಳಿಯಬೇಕು ಎಂಬ ಷರತ್ತು ಹಾಕಿದ್ದರಂತೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಅವರು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರಂತೆ ಎಂದು ಆಗ ವರದಿಗಳು ಪ್ರಕಟವಾಗಿದ್ದವು.
ಕೊನೆಯ ವರೆಗೂ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಬೇಕು
ಈ ಘಟನೆ ಬಳಿಕ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದ ತ್ರಿಶಾ, ಮದುವೆ ಮುರಿದು ಬೀಳಲು ಕಾರಣವೇನು ಅಂತ ರಿವೀಲ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. 'ನಾನು ಮದುವೆಯಾಗಬೇಕು ಎಂದುಕೊಂಡಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ, ನನ್ನನ್ನು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸೋದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಬದಲು ನಾನು ನನ್ನ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮುರಿದುಕೊಳ್ಳಲು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ನಾನು ಗರ್ಭಿಣಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ವಿರಾಮ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಒಂದೊಮ್ಮೆ ನನಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದರೆ, ನನ್ನ ಇಮೇಜ್ಗೆ ಸೂಟ್ ಆಗುವ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಪಾತ್ರ ಆದರೂ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆದರೆ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರ ದೂರ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಕೊನೆಯ ಉಸಿರು ಇರುವವರೆಗೂ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಆಸೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು.
ಹಲವು ನಟರೊಂದಿಗೆ ತ್ರಿಶಾ ಹೆಸರು!
ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ರದ್ದಾದ ಬಳಿಕ ತ್ರಿಶಾ ಸಿಂಗಲ್ ಆಗಿ ಜೀವನ ನಡೆಸಲು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಸಿಂಗಲ್ ಆಗಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಸಂತಸ ಇದೆ ಎಂದಿದ್ದ ತ್ರಿಶಾ ಅವರು, ಆ ಬಳಿಕ ಹಲವು ಬಾರಿ ಸುದ್ದಿಯಾಗುತ್ತಲೇ ಬರ್ತಿದ್ದರೆ. ಟಾಲಿವುಡ್ ನಟ ರಾಣಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಮುಖರ ಜೊತೆ ತ್ರಿಶಾ ಅವರ ಹೆಸರು ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ತ್ರಿಶಾ ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸ ತಾವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರು.
ಟೀಕೆಗಳಿಗೆ ತಿರುಗೇಟು
ಸದ್ಯ ತಮಿಳು ನಟ, ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋ, ತಮಿಳುನಾಡು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ವಿಜಯ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ತ್ರಿಶಾ ಅವರ ಹೆಸರು ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಹಲವು ಸ್ಟೋರಿಗಳು ಈ ಕುರಿತಂತೆ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ರಾಜಕೀಯವಾಗಿಯೂ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೆಲವು ನಾಯಕರು, ಸಿನಿಮಾ ಕಲಾವಿದರು ಮುಂದಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬೇಕು ಅಂತಲೇ ತ್ರಿಶಾ ಅವರ ಹೆಸರು ತೆಗೆದು ವಿವಾದ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಹೇಳಿಕೆಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡದ ತ್ರಿಶಾ, ತಾಳ್ಮೆ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದು, ತಮ್ಮದೇ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡುವ ಕೆಲಸ ಕೂಡ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿವಾದಗಳು, ಟೀಕೆಗಳು, ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ನೀಡದೆ ಸಿನಿಮಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜರ್ನಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
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