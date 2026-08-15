‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್’ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಚಿತ್ರದ ‘ತಬಾಹಿ’ ಹಾಡು ಹೊರಬಂದ ಬಳಿಕವಂತೂ ಹಾಡಿನ ದೃಶ್ಯಗಳ ಕುರಿತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಪರ-ವಿರೋಧದ ಚರ್ಚೆ ಜೋರಾಗಿದೆ.
‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್: ಎ ಫೇರಿಟೇಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋನ್-ಅಪ್ಸ್’ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಚಿತ್ರದ ‘ತಬಾಹಿ’ ಹಾಡು ಹೊರಬಂದ ಬಳಿಕವಂತೂ ಹಾಡಿನ ದೃಶ್ಯಗಳ ಕುರಿತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಪರ-ವಿರೋಧದ ಚರ್ಚೆ ಜೋರಾಗಿದೆ. ಹಾಡಿನಲ್ಲಿರುವ ಬೋಲ್ಡ್ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಕೆಲವರು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡರೆ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಕೆಲವರು ಇದರಲ್ಲಿ ಅಶ್ಲೀಲತೆಯ ಅಂಶವಿದೆ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚರ್ಚೆ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಇದೀಗ ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಸ್ವತಃ ‘ತಬಾಹಿ’ ಹಾಡಿನ ದೃಶ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
‘ಅಶ್ಲೀಲತೆ ತಪ್ಪು, ಆದರೆ ತಬಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೇನಿಲ್ಲ’
‘ಆಪ್ ಕಿ ಅದಾಲತ್’ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಯಶ್ ಅವರಿಗೆ ‘ತಬಾಹಿ’ ಹಾಡಿನ ಕುರಿತು ಕೇಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ ಅವರು ಹಾಡಿನ ದೃಶ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ನಿಲುವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಶ್ಲೀಲತೆ ತಪ್ಪು ಎಂಬುದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ ಯಶ್, ‘ತಬಾಹಿ’ಯಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಯಾವುದೇ ಗಡಿ ದಾಟಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. “ನಾನು ಕಿಯಾರಾಗೆ ಕಿಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೃಶ್ಯವನ್ನೂ ಅತ್ಯಂತ ಕಲಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ,” ಎಂದು ಯಶ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯಶ್ ಅವರ ಈ ಮಾತು ಇದೀಗ ‘ತಬಾಹಿ’ ಹಾಡಿನ ಕುರಿತು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಚರ್ಚೆಗೆ ಹೊಸ ಆಯಾಮ ನೀಡಿದೆ.
ಹಾಡಿನ ಒಂದು ದೃಶ್ಯದಿಂದ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಅಳೆಯಬೇಡಿ!
ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೃಶ್ಯಕ್ಕೂ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶವಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಯಶ್ ಅವರ ಮಾತಿನ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶ. ಒಂದು ಹಾಡು ಅಥವಾ ಕೆಲವು ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನೋಡುವ ಬದಲು, ಸಿನಿಮಾ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅದರ ಹಿಂದಿರುವ ಭಾವನೆ ಮತ್ತು ಉದ್ದೇಶ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಅವರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. “ಸಿನಿಮಾ ಎನ್ನುವುದು ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನ ಧ್ವನಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೃಶ್ಯ ಹಾಗೂ ಭಾವನೆಗೂ ತನ್ನದೇ ಆದ ಮಹತ್ವ ಮತ್ತು ಉದ್ದೇಶವಿರುತ್ತದೆ,” ಎಂಬುದು ಯಶ್ ಅವರ ಮಾತಿನ ಸಾರ. ಅಂದರೆ, ‘ತಬಾಹಿ’ಯಲ್ಲಿನ ಬೋಲ್ಡ್ ಪ್ರಸ್ತುತಿಯನ್ನು ಕೇವಲ ದೃಶ್ಯ ವೈಭವದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡದೆ, ಚಿತ್ರದ ಕಥೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ಯಶ್ ಅವರ ನಿಲುವು.
ಯುವಜನರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಸುತ್ತ ‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್’ ಕಥೆ
‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್’ ಕೇವಲ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಮನರಂಜನೆಯ ಸಿನಿಮಾ ಅಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಸುಳಿವನ್ನೂ ಯಶ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದಿನ ಯುವಪೀಳಿಗೆಯ ಆಲೋಚನೆಗಳು, ಅವರು ತಮ್ಮ ಹಿರಿಯರೊಂದಿಗೆ ನಡೆಸುವ ಸಂಭಾಷಣೆ ಹಾಗೂ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವ ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯುವಜನತೆ ಕೇಳುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಲಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಚಿತ್ರದ ಕಥೆ ಯುವಜನರ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದ ನಡುವಿನ ಸಂಘರ್ಷವನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡಿರಲಿದೆ ಎನ್ನುವುದು ಯಶ್ ಮಾತಿನಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.
‘ತಬಾಹಿ’ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಯಶ್ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ
‘ತಬಾಹಿ’ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದಾಗಿನಿಂದ ಹಾಡಿನ ದೃಶ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಒಂದೆಡೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಯಶ್-ಕಿಯಾರಾ ಜೋಡಿಯ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡರೆ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ದೃಶ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಟೀಕೆಗಳೂ ಕೇಳಿಬಂದಿದ್ದವು. ಇದೀಗ ಸ್ವತಃ ಯಶ್ ಈ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವುದು ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅಶ್ಲೀಲತೆಯ ಗಡಿ ದಾಟಿಲ್ಲ, ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲಾತ್ಮಕವಾಗಿ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಉದ್ದೇಶ ಅರ್ಥವಾಗಲಿದೆ ಎನ್ನುವುದು ಯಶ್ ನೀಡಿರುವ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸಂದೇಶ. ಸದ್ಯ ‘ತಬಾಹಿ’ ಸಾಂಗ್ ಸುತ್ತಲಿನ ಚರ್ಚೆ ಮುಂದುವರಿದಿದ್ದು, ಸಿನಿಮಾ ತೆರೆಕಂಡ ಬಳಿಕ ಈ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವುದೇ ಈಗ ಕುತೂಹಲದ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ.