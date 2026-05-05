ನಟಿ ಯಾಮಿ ಗೌತಮ್ ತಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಓಜಸ್ ಗೌತಮ್ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುಂದರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫೋಟೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಶುಭ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪತಿ ಆದಿತ್ಯ ಧರ್, ನಟರಾದ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಅರ್ಜುನ್ ರಾಂಪಾಲ್ ಕೂಡ ಓಜಸ್‌ಗೆ ವಿಶ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಓಜಸ್ ಗೌತಮ್‌ಗೆ ಹರಿದುಬಂದ ಶುಭಾಶಯಗಳ ಮಹಾಪೂರ

ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಯಾಮಿ ಗೌತಮ್ ತಮ್ಮ ಕಿರಿಯ ಸಹೋದರ ಓಜಸ್ ಗೌತಮ್ ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮುದ್ದಾದ ಸಂದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಮನಸಾರೆ ಶುಭ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಮಿ ತಮ್ಮ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುಂದರ ಕುಟುಂಬದ ಫೋಟೋವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡು, "ಗೌತಮ್ ಕುಟುಂಬದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ನಿನಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಜ್ಞಾನ, ಪ್ರತಿಭೆ ಮತ್ತು ದಯೆಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಿಗಲಿ. ನನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ ನೀನು ಯಾವಾಗಲೂ ಪುಟ್ಟ ತಮ್ಮನೇ, ಓಜಸ್," ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗೆ ಅನೇಕರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಟ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್, "ಸುಂದರ ಹುಡುಗ! ದೇವರು ಒಳ್ಳೆಯದು ಮಾಡಲಿ," ಎಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಮಿ ಅವರ ಪತಿ, ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಆದಿತ್ಯ ಧರ್ ಕೂಡ ಓಜಸ್‌ಗಾಗಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಬ್ಲಾಕ್‌ಬಸ್ಟರ್ ಚಿತ್ರ 'ಧುರಂಧರ್' ಸೆಟ್‌ನಲ್ಲಿನ ಹಲವು ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, "ಒಬ್ಬ ಲೆಜೆಂಡ್ ಆಗಲಿರುವ ಹುಡುಗನಿಗೆ... ಓಜಸ್, ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು!! ನಿನಗೆ ಪ್ರೀತಿ, ಅದೃಷ್ಟ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷ ಸದಾ ಇರಲಿ. ಹೀಗೆಯೇ ಸದಾ ಮಿಂಚುತ್ತಿರು! ನೀನು ನಿಜಕ್ಕೂ ವಿಶೇಷ," ಎಂದು ಹಾರೈಸಿದ್ದಾರೆ.

ನಟ ಅರ್ಜುನ್ ರಾಂಪಾಲ್ ಕೂಡ "ಲವ್ ಯು ಓಜಸ್" ಎಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದಹಾಗೆ, ಓಜಸ್ ಗೌತಮ್ 'ಧುರಂಧರ್' ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ಮಾಣ ತಂಡದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಚಿತ್ರಕಥೆಗಾರ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕರ ಸಹಾಯಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರು.

ಯಾಮಿ ಗೌತಮ್ ಸಿನಿಮಾ ಜರ್ನಿ

ಇನ್ನು ಯಾಮಿ ಗೌತಮ್ ಅವರ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸುಪರ್ಣ್ ವರ್ಮಾ ನಿರ್ದೇಶನದ 'HAQ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಇಮ್ರಾನ್ ಹಶ್ಮಿ ಜೊತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ಚಿತ್ರವು 1985ರಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನೀಡಿದ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಹ್ಮದ್ ಖಾನ್ ವರ್ಸಸ್ ಶಾ ಬಾನೋ ಬೇಗಂ ತೀರ್ಪನ್ನು ಆಧರಿಸಿತ್ತು. ಇದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ಜೀವನಾಂಶ ಕಾನೂನುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಪ್ರಕರಣವಾಗಿತ್ತು.

ಸುಪರ್ಣ್ ಎಸ್. ವರ್ಮಾ ನಿರ್ದೇಶನದ 'HAQ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ವರ್ತಿಕಾ ಸಿಂಗ್, ದಾನಿಶ್ ಹುಸೇನ್, ಶೀಬಾ ಚಡ್ಡಾ, ಮತ್ತು ಅಸೀಮ್ ಹಟ್ಟಂಗಡಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಜಂಗ್ಲಿ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿನೀತ್ ಜೈನ್, ವಿಶಾಲ್ ಗುರ್ನಾನಿ, ಜೂಹಿ ಪರೇಖ್ ಮೆಹ್ತಾ, ಮತ್ತು ಹರ್ಮನ್ ಬವೇಜಾ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ನವೆಂಬರ್ 7, 2025 ರಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿತ್ತು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಯಾಮಿ 'ಧುರಂಧರ್: ದಿ ರಿವೆಂಜ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.