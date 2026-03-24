ಯಾಮಿ ಗೌತಮ್ ಅವರ ಪತಿ ಆದಿತ್ಯ ಧರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ‘ಧುರಂಧರ್ 2’ ಸಿನಿಮಾ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಧೂಳೆಬ್ಬಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾಮಿ ಗೌತಮ್ ಕೂಡ ಅತಿಥಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಯಾಮಿ ಗೌತಮ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಮ್ಮ ಮದುವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಶಾಕಿಂಗ್ ವಿಚಾರವೊಂದನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಾನು ಯಾಕೆ ಅಮ್ಮನ ಸೀರೆ ಉಟ್ಟು ಮದುವೆಯಾದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ದೊಡ್ಡ ಫ್ಯಾಷನ್ ಡಿಸೈನರ್‌ಗಳ ನಿಜ ಬಣ್ಣವನ್ನೂ ಬಯಲು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಯಾಮಿ ಗೌತಮ್ ಅವರ ಪತಿ ಆದಿತ್ಯ ಧರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ‘ಧುರಂಧರ್ 2’ ಸಿನಿಮಾ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಧೂಳೆಬ್ಬಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾಮಿ ಗೌತಮ್ ಕೂಡ ಅತಿಥಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾಮಿ ದೊಡ್ಡ ಡಿಸೈನರ್‌ನಿಂದ ತಿರಸ್ಕಾರ ಎದುರಿಸಿದ್ದರು. ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ, ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮಾನ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ತಮ್ಮ ಮದುವೆಯ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಕಥೆಯನ್ನು ಯಾಮಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದಿತ್ಯ ಧರ್ ಜೊತೆಗಿನ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ತಾನು ತನ್ನ ತಾಯಿಯ ಸೀರೆಯನ್ನು ಉಟ್ಟಿದ್ದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಆ ಸೀರೆಯೊಂದಿಗೆ ತನಗೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂಬಂಧವಿದ್ದು, ಅದು ತನಗೆ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದ ಕ್ಷಣವಾಗಿತ್ತು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸೀರೆ ಉಟ್ಟಾಗ ತಾನು ತುಂಬಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಫೀಲ್ ಮಾಡಿದ್ದರಂತೆ. ಮದುವೆಯ ಮೇಕಪ್ ಅನ್ನು ತಾವೇ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ತನ್ನ ತಾಯಿ ಮದುಮಗಳಾಗಿದ್ದಾಗ ಹೇಗೆ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದರೋ, ಹಾಗೆಯೇ ಕಾಣಬೇಕೆಂದು ಅವರು ಬಯಸಿದ್ದರು.

ಫ್ಯಾಷನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿನ ತಮ್ಮ ಅನುಭವಗಳನ್ನೂ ಯಾಮಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮಗೆ ಅನೇಕ ಉತ್ತಮ ಡಿಸೈನರ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಆದರೆ ಈ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮಾನ ಅವಕಾಶ ಸಿಗದಂತಹ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖವೂ ಇದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ಹೈ-ಎಂಡ್ ಡಿಸೈನರ್‌ಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಮ್ಮ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಟಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಒಂದು ಘಟನೆಯನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡ ಯಾಮಿ, ಒಮ್ಮೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು, 'ಆ ಲೆಹೆಂಗಾ ನಿಮಗಾಗಿ ಅಲ್ಲ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರಂತೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಆ ಡಿಸೈನರ್‌ನ ಆಯ್ಕೆಗೆ ತಾನು ಸರಿಹೊಂದುವಂತೆ ಇರಲಿಲ್ಲವಂತೆ. ಈ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಯಾಮಿಗೆ ಬೇಸರವಾಗಿತ್ತು. ಯಾರಿಗೂ ಈ ರೀತಿ ಫೀಲ್ ಮಾಡಿಸುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಅನುಭವ ಎಲ್ಲಾ ಡಿಸೈನರ್‌ಗಳ ಜೊತೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನೂ ಯಾಮಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅತ್ಯಂತ ಸರಳವಾಗಿ ವಿವಾಹ

ಪ್ರತಿಭೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡುವ, ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸಮಾನವಾಗಿ ಕಾಣುವ ಅನೇಕ ಡಿಸೈನರ್‌ಗಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದೂ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಮಿ ಗೌತಮ್ ಮತ್ತು ಆದಿತ್ಯ ಧರ್ ಅವರು ಜೂನ್ 4, 2021 ರಂದು ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ಬಿಲಾಸ್‌ಪುರ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸರಳವಾಗಿ ವಿವಾಹವಾದರು. ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಆಪ್ತ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಕೈ ಹಿಡಿದರು. ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ರಿಲೇಶನ್‌ಶಿಪ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದ ನಂತರ ಅವರು ಮದುವೆಯಾಗಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದರು.