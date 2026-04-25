ವಿಕ್ಟರಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿದ್ದು ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೂಲಕ. ಇದೇ ಚಿತ್ರಗಳಿಂದ ಅವರು ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋ ಆಗಿ ಬೆಳೆದರು. ಆದರೆ, ಅವರು ಪ್ರೇಮಕಥಾ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಒಂದು ಬಲವಾದ ಕಾರಣವಿದೆ.
ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ವಿಕ್ಟರಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಮತ್ತೆ ಬೌನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ 'ಸಂಕ್ರಾಂತಿಕಿ ವಸ್ತುನ್ನಾಂ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಿನಿಮಾಗಳ ತಾಕತ್ತನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದರು. ಈ ವರ್ಷ 'ಮನ ಶಂಕರ ವರಪ್ರಸಾದ್ ಗಾರು' ಚಿತ್ರದಲ್ಲೂ ಮಿಂಚಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ್ ಜೊತೆ ಮತ್ತೊಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸ್ಟೋರಿಯೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ವೆಂಕಟೇಶ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮತ್ತು ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಚಿತ್ರಗಳಿಂದಲೇ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಸೆಳೆದರು. ಶೋಭನ್ ಬಾಬು ನಂತರ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಹೊಂದಿದ್ದ ನಟ ವೆಂಕಟೇಶ್. ಆದರೆ, ವೆಂಕಟೇಶ್ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದು ಆಕ್ಷನ್ ಚಿತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ ಹೀರೋ ಆಗಲು ಸಾಲು ಸಾಲು ಆಕ್ಷನ್ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದರು.
'ರಕ್ತ ತಿಲಕಂ', 'ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರುಡು', 'ಕೂಲಿ ನಂ.1' ನಂತಹ ಸಾಲು ಸಾಲು ಮಾಸ್ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ ವೆಂಕಟೇಶ್, ನಂತರ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿಗಳತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡಿದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ, ಆಕ್ಷನ್ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಶೂಟಿಂಗ್ ವೇಳೆ ಅವರ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಬಲವಾದ ಪೆಟ್ಟಾಗಿತ್ತು. ಇದು ಗಂಭೀರವಾಗಿದ್ದರಿಂದ, ಆಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟಂಟ್ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ಅಂದಿನಿಂದ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲು ಆರಂಭಿಸಿದರು.
ಹೀಗೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಬಂತು ಎಂದು ವೆಂಕಟೇಶ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಗಾಯ ತಗುಲಿದ್ದೇ ಒಳ್ಳೆಯದಾಯಿತು, ಉತ್ತಮ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿತು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 'ಏನೇ ನಡೆದರೂ ನಮ್ಮ ಒಳಿತಿಗೇ' ಎನಿಸಿತು ಎಂದು ಸುಮಾರು 13 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದರು.
ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಗೆ ತೆರೆಗೆ
ವೆಂಕಟೇಶ್ ಸದ್ಯ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ್ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ 'ಆದರ್ಶ ಕುಟುಂಬಂ ಇಂಟಿ ನಂ. 47' (AK 47) ಎಂದು ಹೆಸರಿಡಲಾಗಿದೆ. ಚಿತ್ರವು ದಸರಾ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 16 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಅನಿಲ್ ರವಿಪುಡಿ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣ್ ರಾಮ್ ಸಹ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಗೆ ತೆರೆ ಕಾಣಲಿದೆ.