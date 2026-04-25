'ಅಲ್ಲಾಡಿಪೋತುನ್ನಾಡಮ್ಮಾ' ಎಂಬ ಒಂದೇ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಿಂದ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಫೇಮಸ್ ಆದ ಗಾಯಕಿ ಸಮೀರಾ ಭಾರದ್ವಾಜ್, ಸದ್ಯ ಗಾಯಕಿಯಾಗಿ ಸಖತ್ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ, ಒಂದು ಹಾಡಿಗೆ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಸಂಭಾವನೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿದೆ ವಿವರ.

ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗಾಯಕಿ ಸಮೀರಾ ಭಾರದ್ವಾಜ್, 'ಅಲ್ಲಾಡಿಪೋತುನ್ನಾಡಮ್ಮಾ' ಎಂಬ ಫನ್ನಿ ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲಕ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರು. ಈ ವಿಡಿಯೋದಿಂದ ಅವರು ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಜನಪ್ರಿಯರಾದರು. ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಗಾಯಕಿಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಈ ವಿಡಿಯೋ ಬರುವವರೆಗೂ ಅವರಿಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಹೆಸರು ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಅವರನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ ಪಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರಿಸಿತು. ಸದ್ಯ ಸಮೀರಾ ಗಾಯಕಿ, ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್, ನಟಿ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಫ್ಲುಯೆನ್ಸರ್ ಆಗಿ ಸಖತ್ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಅವರಿಗೆ ನಟಿಯಾಗಿ ಸಿನಿಮಾ ಅವಕಾಶಗಳೂ ಬರುತ್ತಿವೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾಯಕಿಯರಿಗೆ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಕೂಡ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆಯಾಗಿರುವ ಸಮೀರಾ ಭಾರದ್ವಾಜ್ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಈಗ ವೇಗವಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ಯುವ ನಾಯಕರ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಚಿತ್ರಗಳವರೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 'ಬ್ರೂಸ್ ಲೀ' ಚಿತ್ರದ ಟೈಟಲ್ ಸಾಂಗ್ ಸಮೀರಾ ಭಾರದ್ವಾಜ್ ಅವರಿಗೆ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿತು.

'ಸರೈನೋಡು' ಚಿತ್ರದ 'ತೆಲುಸಾ ತೆಲುಸಾ', 'ಅರ್ಜುನ್ ರೆಡ್ಡಿ'ಯ 'ಮಧುರಮೇ ಈ ಕ್ಷಣಮೇ', 'ಶತಮಾನಂ ಭವತಿ'ಯ 'ನಾಲೋ ನೇನು', 'ಮಿಸ್ಟರ್ ಬಚ್ಚನ್'ನ 'ಅಬ್ಬ ಚ್ಛಾ..', 'ತಂಡೇಲ್'ನ 'ಬುಜ್ಜಿ ತಲ್ಲಿ', 'ಕೋರ್ಟ್'ನ 'ಪ್ರೇಮಲೋ..' ಹೀಗೆ ಹಲವು ಹಿಟ್ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, ಸಮೀರಾ ಭಾರದ್ವಾಜ್ ಪ್ರತಿ ಹಾಡಿಗೆ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಸಣ್ಣ ಬಜೆಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ 1.5 ರಿಂದ 2 ಲಕ್ಷ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ 2 ರಿಂದ 3 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

Related Articles

ನಟಿ, ನಿರ್ಮಾಪಕಿ, ಈಗ ನಿರ್ದೇಶಕಿ: ಟಾಲಿವುಡ್ ಕ್ವೀನ್ ಸಮಂತಾ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ?
ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಸಿನಿಮಾದಿಂದಲೇ ಟಾಲಿವುಡ್ ಬಿಟ್ಟೆ: ನಟಿ ಕಮಲಿನಿ ಮುಖರ್ಜಿ ಅಚ್ಚರಿಯ ಹೇಳಿಕೆ!

ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆಯಾಗಿ ಮಿಂಚುತ್ತಿರುವ ಸಮೀರಾ ಭಾರದ್ವಾಜ್

ಸಮೀರಾ ಭಾರದ್ವಾಜ್ ಕೇವಲ ಹಾಡುಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆಗಿಯೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲೂ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇದ್ದರೆ ಮತ್ತು ತಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಪಾತ್ರಗಳು ಸಿಕ್ಕರೆ ನಟಿಸಲು ಸಿದ್ಧ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಖಮ್ಮಂ ಜಿಲ್ಲೆಯವರಾದ ಸಮೀರಾ ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದರು. ಅವರ ತಾಯಿಯ ಕಡೆಯವರು ಗೋದಾವರಿ, ತಂದೆಯವರು ವಿಜಯವಾಡದವರು, ಮತ್ತು ಸದ್ಯ ಅವರು ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪತಿ ಟಿಸಿಎಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ದಂಪತಿಗೆ ಆದ್ಯ ಎಂಬ ಮಗಳಿದ್ದಾಳೆ. ಮದುವೆಯ ನಂತರವೇ ತನ್ನ ಜೀವನ ಬದಲಾಯಿತು ಎಂದು ಸಮೀರಾ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.