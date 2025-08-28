- Home
ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಜೊತೆ ಎರಡನೇ ಮದುವೆಗೆ ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ರು ವಿಕ್ಟರಿ ವೆಂಕಟೇಶ್? ಆ ನಟಿ ಯಾರು?
ನಟ ವೆಂಕಟೇಶ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಒಂದು ಸುದ್ದಿ ಆಗ ಬಹಳ ಸದ್ದು ಮಾಡಿತ್ತು. ಒಬ್ಬ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿಯ ಜೊತೆ ವೆಂಕಿ ಮದುವೆವರೆಗೂ ಹೋಗಿದ್ರಂತೆ. ಆ ನಟಿ ಯಾರು? ಆ ಕಥೆ ಏನು ಅಂತ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.
ವಿಕ್ಟರಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಿವಾದಗಳಿಲ್ಲದ ನಟ. ಕ್ಲೀನ್ ಇಮೇಜ್ನೊಂದಿಗೆ ಮಿಂಚುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾಲ್ಕು ದಶಕಗಳಿಂದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ರಂಜಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೇಮಕಥೆಗಳು, ಕೌಟುಂಬಿಕ ಚಿತ್ರಗಳಿಂದಲೂ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವು ಗೆಲುವುಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೋಗ್ಗಾಡು ಶೋಭನ್ ಬಾಬು ನಂತರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾದ ನಟ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಎನ್ನಬಹುದು. ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತರಾಗಿ ನೋಡುವಂತಿದ್ದರೆ ಅವುಗಳ ರೇಂಜ್ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ, ಯಾವ ರೇಂಜ್ನಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಬಂದ `ಸಂಕ್ರಾಂತಿಕಿ ವಸ್ತುನ್ನಾಂ` ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರ ಮುನ್ನೂರು ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ ಕಂಡಿರುವುದು ವಿಶೇಷ.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಪ್ರೇಮ ಸುದ್ದಿಗಳು ಹೊರಬಂದವು. ಇಬ್ಬರೂ ಆಪ್ತರಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ನಡುವಿನ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗುವುದರಿಂದ ಕೆಲವು ಸುದ್ದಿಗಳು ಟಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಓಡಾಡುತ್ತಿದ್ದವು. ವೆಂಕಿಯನ್ನು ಸೌಂದರ್ಯ ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ದರಂತೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇಬ್ಬರೂ ಮದುವೆಯಾಗಬೇಕೆಂದೂ ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದರಂತೆ. ಸೌಂದರ್ಯ ಸಹೋದರನ ಮದುವೆಗೆ ಟಾಲಿವುಡ್ನಿಂದ ಕೇವಲ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಮಾತ್ರ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದ ಇವರಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧವಿದೆ ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳು ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡವು. ಆಗಲೇ ವೆಂಕಟೇಶ್ಗೆ ಮದುವೆಯಾಗಿತ್ತು. ಆದರೂ ಮತ್ತೊಂದು ಮದುವೆಗೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿಗಳು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಿದವು. ವೆಂಕಿ, ಸೌಂದರ್ಯ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಿರುಗಾಡುತ್ತಿದ್ದ ವಿಷಯ, ಮದುವೆಗೂ ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ವೆಂಕಿ ತಂದೆ, ನಿರ್ಮಾಪಕ ರಾಮಾನಾಯ್ಡು ಅವರವರೆಗೂ ತಲುಪಿತು. ಅವರು ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ಗದರಿಸಿದ್ದರಂತೆ. ಆ ನಂತರ ಇಬ್ಬರೂ ದೂರವಾದರು ಎಂಬ ಸುದ್ದಿಗಳಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನಿಜ ಎಂಬುದು ತಿಳಿದುಬರಬೇಕಿದೆ. ಈಗಲೂ ಈ ವದಂತಿಗಳು ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ ವೆಂಕಿ ಅಂಥವರಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು, ಆಪ್ತರು ಹೇಳುವ ಮಾತು.
ಏನೇ ಆಗಲಿ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಥ ವದಂತಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಆಪ್ತರಾಗಿದ್ದರೆ ಇಂಥ ವದಂತಿಗಳು ಹಬ್ಬುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಇನ್ನೂ ಒಂದೇ ಜೋಡಿ ಎರಡು ಮೂರು ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಸುದ್ದಿಗಳು ಇನ್ನಷ್ಟು ಬಲವಾಗಿ ಹರಡುತ್ತವೆ. ವೆಂಕಟೇಶ್, ಸೌಂದರ್ಯ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಅದೇ ಆಗಿರಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ನಿಜ ಎಂಬುದು ಅವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು. ವೆಂಕಟೇಶ್ಗೆ 1985ರಲ್ಲಿ ನೀರಜ ಜೊತೆ ಮದುವೆಯಾಗಿದೆ. ಇವರಿಗೆ ಮೂವರು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು. ಒಬ್ಬ ಮಗ ಅರ್ಜುನ್ ಇದ್ದಾನೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಇಬ್ಬರು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಮದುವೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ವೆಂಕಿ. ಮಗ ಅರ್ಜುನ್ ಓದುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ್ರನ್ನು ನಟನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.