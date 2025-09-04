ಈ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ವರುಣ್, ಜಾಹ್ನವಿ ಜೊತೆ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ತೆರೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಅವರು 'ಬವಾಲ್' ಎಂಬ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಡ್ರಾಮಾದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನ ಗೆದ್ದಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೆ, ವರುಣ್ ಅವರು ನಿರ್ದೇಶಕ ಶಶಾಂಕ್ ಖೈತಾನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ 'ಸನ್ನಿ ಸಂಸ್ಕಾರಿ ಕಿ ತುಳಸಿ ಕುಮಾರಿ' ಮೂಲಕ ವರುಣ್ ಧವನ್ ಮತ್ತು ಜಾಹ್ನವಿ ಕಪೂರ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನ ಗೆಲ್ಲಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಚಾರದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ವರುಣ್ ಧವನ್ ಅವರು ಜಾಹ್ನವಿ ಕಪೂರ್ಗೆ ತ್ವರಿತ ಮೇಕಪ್ ಟಚ್-ಅಪ್ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
ಇದು ಈ ಇಬ್ಬರು ನಟರ ನಡುವಿನ ಸೌಹಾರ್ದಯುತ ಮತ್ತು ಮೋಜಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಇದನ್ನು ಬಹಳ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ವರುಣ್ ಧವನ್ ಮತ್ತು ಜಾಹ್ನವಿ ಕಪೂರ್ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಲೈವ್ ಹೋಗುವ ಮೊದಲು ಸಿದ್ಧರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜಾಹ್ನವಿ ಹಳದಿ ಮತ್ತು ಬಿಳಿ ಚೆಕರ್ಡ್ ಮಿನಿ ಡ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ವರುಣ್ ಬಿಳಿ ಟಿ-ಶರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶುಯಲ್ ಮತ್ತು ಕೂಲ್ ಲುಕ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ.
ವರುಣ್, ಜಾಹ್ನವಿಯ ಮುಖಕ್ಕೆ ಅಂತಿಮ ಟಚ್-ಅಪ್ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ದೃಶ್ಯವು ಅವರ ಸ್ನೇಹ ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಚಾರದ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಟಿ ಸನ್ಯಾ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖ ಜೋಡಿಯೊಂದಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ನಟ ರೋಹಿತ್ ಸರಫ್ ಕೂಡ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರದ ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿನ ವಾತಾವರಣವು ಬಹಳ ಉತ್ಸಾಹಭರಿತ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಮಯಿಯಾಗಿತ್ತು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.
ಶಶಾಂಕ್ ಖೈತಾನ್ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಸನ್ನಿ ಸಂಸ್ಕಾರಿ ಕಿ ತುಳಸಿ ಕುಮಾರಿ' ಚಿತ್ರವು ಪ್ರೀತಿ, ಹಾಸ್ಯ ಮತ್ತು ನಾಟಕದ ಅದ್ಭುತ ಮಿಶ್ರಣವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರವು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. IMDb ಪ್ರಕಾರ, ಚಿತ್ರದ ಕಥಾವಸ್ತುವು "ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿರುವ ಇಬ್ಬರು ಮಾಜಿ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ತಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಬೆಳೆಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ, ಇದು ತಮಾಷೆಯ ಗೊಂದಲಗಳು ಮತ್ತು ವಂಚನೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಗೊಂದಲ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ, ಒಂದು ಹೊಸ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರಣಯ ಅರಳುತ್ತದೆ. ಈ ಗೊಂದಲದ ನಡುವೆ ಯಾರು ತಮ್ಮ ಸಂತೋಷದ ಅಂತ್ಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ?" ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತುತ್ತದೆ.
ಈ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ವರುಣ್, ಜಾಹ್ನವಿ ಜೊತೆ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ತೆರೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಅವರು 'ಬವಾಲ್' ಎಂಬ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಡ್ರಾಮಾದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನ ಗೆದ್ದಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೆ, ವರುಣ್ ಅವರು ನಿರ್ದೇಶಕ ಶಶಾಂಕ್ ಖೈತಾನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಶಶಾಂಕ್ ಈ ಹಿಂದೆ 'ಬದ್ರಿನಾಥ್ ಕಿ ದುಲ್ಹನಿಯಾ' ಮತ್ತು 'ಹಂಪ್ತಿ ಶರ್ಮಾ ಕಿ ದುಲ್ಹನಿಯಾ' ನಂತಹ ಯಶಸ್ವಿ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ.
IMDb ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಭಿನವ್ ಶರ್ಮಾ, ಮನೋಜ್ ಜೋಶಿ, ಮನೀಶ್ ಪೌಲ್ ಮತ್ತು ಅಕ್ಷಯ್ ಒಬೆರಾಯ್ ಅವರಂತಹ ನಟರು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕರಣ್ ಜೋಹರ್ ನಿರ್ಮಾಣದ ಈ ಚಿತ್ರವು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2, 2025 ರಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರವು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಮನರಂಜನೆಯನ್ನು ನೀಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.