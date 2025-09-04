ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅಭಿನಯದ ಜೈಲರ್ ಚಿತ್ರ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿದೆ. ಈಗ ಒಟಿಟಿ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕ ಫೈನಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 11 ರಿಂದ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಆಗಲಿದೆ.

ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯಂದು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ ಜೈಲರ್ ಚಿತ್ರ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿದೆ. ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಪ್ರದರ್ಶನದ ನಂತರ, ಜೈಲರ್ ಒಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಆಗಲಿದೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಚಿತ್ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 11 ರಿಂದ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಆಗಲಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕ ನೆಲ್ಸನ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಜೈಲರ್ ಚಿತ್ರ ಯಾವ ಒಟಿಟಿ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ?

ಪ್ರೈಮ್ ವಿಡಿಯೋ ಜೈಲರ್ ಚಿತ್ರದ ಜಾಗತಿಕ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 11 ರಿಂದ ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ತೆಲುಗು, ಮಲಯಾಳಂ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಡಬ್ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ 240 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಮ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಆಗಲಿದೆ. ಜೈಲರ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಶಿವರಾಜ್‌ಕುಮಾರ್, ಮೋಹನ್‌ಲಾಲ್, ಜಾಕಿ ಶ್ರಾಫ್, ತಮನ್ನಾ ಭಾಟಿಯಾ, ರಮ್ಯಾ ಕೃಷ್ಣನ್, ವಿನಾಯಕನ್ ಮತ್ತು ಯೋಗಿ ಬಾಬು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅನಿರುದ್ಧ್ ಅವರ ಸಂಗೀತದೊಂದಿಗೆ, ಈ ಚಿತ್ರವು ಆಕ್ಷನ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಮತ್ತು ಮನರಂಜನೆಯ ಅದ್ಭುತ ಮಿಶ್ರಣವಾಗಿದೆ.

ಜೈಲರ್ ಚಿತ್ರದ ಗಳಿಕೆ ಎಷ್ಟು?

ಜೈಲರ್ ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ 21 ದಿನಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ಚಿತ್ರವು ಮೊದಲ ದಿನ 65 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿತ್ತು. ಎರಡನೇ ದಿನ 54.75 ಕೋಟಿ ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ದಿನ 39.5 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿತ್ತು. ಮೊದಲ ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರ 229.65 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿತ್ತು. ಎರಡನೇ ವಾರದಲ್ಲಿ 41.85 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿತ್ತು. 20 ನೇ ದಿನ 1.3 ಕೋಟಿ ಮತ್ತು 21 ನೇ ದಿನ 1.01 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿತ್ತು. ಚಿತ್ರವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 282.94 ಕೋಟಿ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 507 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿದೆ. ಚಿತ್ರದ ಬಜೆಟ್ 400 ಕೋಟಿ. ಜೈಲರ್ ಈ ವರ್ಷದ ಮೂರನೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ.

Related Articles

ದರ್ಶನ್-ಸುದೀಪ್ ಮಧ್ಯೆ ಶಿವಣ್ಣ-ಉಪ್ಪಿ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡೋದು ಫಿಕ್ಸ್.. ಏನಾಗಲಿದೆ ಡಿಸೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ..?
ದರ್ಶನ್-ಸುದೀಪ್ ಮಧ್ಯೆ ಶಿವಣ್ಣ-ಉಪ್ಪಿ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡೋದು ಫಿಕ್ಸ್.. ಏನಾಗಲಿದೆ ಡಿಸೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ..?
ಕೋರ್ಟ್‌ಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ನಾಗಾರ್ಜುನ, ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ; ಮಾನನಷ್ಟ ಮೊಕದ್ದಮೆ ಹೂಡಿದ ಅಪ್ಪ-ಮಗ!
ಕೋರ್ಟ್‌ಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ನಾಗಾರ್ಜುನ, ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ; ಮಾನನಷ್ಟ ಮೊಕದ್ದಮೆ ಹೂಡಿದ ಅಪ್ಪ-ಮಗ!