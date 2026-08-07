ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ರಾಮಾಯಣ: ಭಾಗ 1' ಸಿನಿಮಾ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಬರೋಬ್ಬರಿ 59,000 ಸ್ಕ್ರೀನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಬರೆಯಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ರಾಮಾಯಣ: ಭಾಗ 1' ಸಿನಿಮಾ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಬರೋಬ್ಬರಿ 59,000 ಸ್ಕ್ರೀನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಬರೆಯಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಮತ್ತು ಯಶ್ ನಟನೆಯ ಈ ಚಿತ್ರ, ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ 50,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಕ್ರೀನ್ಗಳಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಾಣಲಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸಿಗದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಜಾಗತಿಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಇದಾಗಲಿದೆ. ಈ ಪೌರಾಣಿಕ ಸಿನಿಮಾ 2026ರ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ತೆರೆಗೆ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ನಟ ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್, ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಮತ್ತು ಯಶ್ ನಟನೆಯ 'ರಾಮಾಯಣ' ಕೇವಲ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಿನಿಮಾವಲ್ಲ. ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಕಾವ್ಯದ ಕಥಾಹಂದರ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ತಾರಾಗಣದ ಬಲದಿಂದ, ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಹಿಂದೆಂದೂ ಕಂಡರಿಯದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಚಿತ್ರತಂಡ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೇಲರ್ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದೆ.
ಕೆಲ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ತಾರಾಗಣದ ಬಗ್ಗೆ ಖುಷಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಬೇರೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ರಾಮಾಯಣ: ಭಾಗ 1' ಸಿನಿಮಾ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ತೆರೆಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಶ್ರೀರಾಮನಾಗಿ, ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಸೀತೆಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಯಶ್ ರಾವಣನಾಗಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿತರಣೆಗಾಗಿ ಸೋನಿ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಜೊತೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿರುವ ನಿರ್ಮಾಪಕರು, ಈ ಅದ್ಧೂರಿ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಅಭೂತಪೂರ್ವವಾದ ಬಿಡುಗಡೆ ನೀಡಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.
ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆಂದೂ ಕಾಣದ ರೀಚ್
Sacnilk ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, 'ರಾಮಾಯಣ' ಸಿನಿಮಾ ಒಟ್ಟು 59,000 ಸ್ಕ್ರೀನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ 50,000 ಸ್ಕ್ರೀನ್ಗಳು ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇರಲಿವೆ. ಇದು ಯಾವುದೇ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತಿರುವ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 9,000 ಸ್ಕ್ರೀನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ತೆರೆಕಾಣುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. 'ರಾಮಾಯಣ: ಭಾಗ 1' ಚಿತ್ರದ ಈ ಬೃಹತ್ ಜಾಗತಿಕ ಯೋಜನೆ, ವಿಶ್ವಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಕಂಟೆಂಟ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಯಶ್ ಅವರಂತಹ ಸ್ಟಾರ್ ನಟರು ಇರುವುದರಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ಇತ್ತೀಚಿನ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, 'ರಾಮಾಯಣ'ದ ಈ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. 'ಪುಷ್ಪ 2: ದಿ ರೂಲ್' ಸಿನಿಮಾ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರು 12,000-13,000 ಸ್ಕ್ರೀನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿತ್ತು. 'RRR' ಸಿನಿಮಾ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ 10,000-11,000 ಸ್ಕ್ರೀನ್ಗಳಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡಿತ್ತು. ಆದರೆ 'ರಾಮಾಯಣ'ದ ಯೋಜನೆ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಮೀರಿದೆ. ಹಾಲಿವುಡ್ನ ದೊಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾಗಳೇ ಇದರ ಮುಂದೆ ಏನೂ ಅಲ್ಲ. ಜೇಮ್ಸ್ ಕ್ಯಾಮರೂನ್ ಅವರ 'ಅವತಾರ್: ದಿ ವೇ ಆಫ್ ವಾಟರ್' ಚಿತ್ರ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರು 52,000 ಸ್ಕ್ರೀನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿತ್ತು. ಒಂದು ವೇಳೆ 'ರಾಮಾಯಣ' ತನ್ನ 59,000 ಸ್ಕ್ರೀನ್ಗಳ ಗುರಿ ತಲುಪಿದರೆ, ಆ ದಾಖಲೆಯನ್ನೂ ಮುರಿಯಲಿದೆ. ಇದು ಚಿತ್ರತಂಡದ ಬೃಹತ್ ಜಾಗತಿಕ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.
ಟ್ರೇಲರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ಗೆ ನಿರ್ಮಾಪಕ ನಮಿತ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ಟ್ರೇಲರ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಮಾಪಕ ನಮಿತ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ANI ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. "ಕಳೆದ ವಾರ ಟ್ರೇಲರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದ್ದು, ಐದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಿಲಿಯನ್ಗೂ ಹೆಚ್ಚು ವೀವ್ಸ್ ದಾಟಿದೆ. ಇದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕ್ಷಣ. ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಜನರಿಂದ ಸಿಕ್ಕಿರುವ ಈ ಪ್ರೀತಿಗೆ ನಾನು ಆಭಾರಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಸೋನಿ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಜೊತೆಗಿನ ನಮ್ಮ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದೊಂದಿಗೆ, ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ. 'ರಾಮಾಯಣ' ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಯುನಿವರ್ಸಲ್ ಚಿತ್ರವಾಗಿ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಾವು ಆಶಿಸುತ್ತೇವೆ," ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.