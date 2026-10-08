ಹಿರಿಯ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ನಾನಾ ಪಾಟೇಕರ್ ಅವರು 75ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಪಾರ ಸಂಪತ್ತಿದ್ದರೂ ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನ ತ್ಯಜಿಸಿ, ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಸರಳ ಬದುಕು ನಡೆಸುತ್ತಾ ರೈತರಿಗಾಗಿ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ದೇಣಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ನಾಮ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮೂಲಕ ನಿರ್ಗತಿಕ ರೈತರಿಗೆ ನೆರವಾದ ಅವರ ಔದಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಸರಳತೆ ಸದಾ ಸ್ಮರಣೀಯ.
ದೆಹಲಿ: ಹಿರಿಯ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ನಾನಾ ಪಾಟೇಕರ್ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿಲ್ಲ. ಅವರು 75 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ನಿಧನರಾದರು. ಅವರ ಹಠಾತ್ ನಿಧನವು ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮೇಲೆ ದುಃಖವನ್ನು ಮೂಡಿಸಿದೆ. ನಾನಾ ಪಾಟೇಕರ್ ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ನಟನೆಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅವರ ಸರಳತೆ ಮತ್ತು ಔದಾರ್ಯಕ್ಕೂ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಅವರ ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಅಪಾರ ತಾರಾಪಟ್ಟದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಅವರು ಎಂದಿಗೂ ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಿಲ್ಲ. ಮುಂಬೈನ ಗದ್ದಲದಿಂದ ದೂರವಾಗಿ, ಹಳ್ಳಿಗಾಡಿನಲ್ಲಿ ಶಾಂತ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಅವರು, ಯಾವಾಗಲೂ ರೈತರ ಪರವಾಗಿ ನಿಂತರು. ರೈತರು ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಅವರು ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯವಿರುವವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರು.
ರೈತರ ಕಷ್ಟವನ್ನು ನೋಡಿದ ನಂತರ, ಅವರು ತನಗಾಗಿ ದುಬಾರಿ ಕಾರು ಖರೀದಿಸುವ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದರು ಮತ್ತು ರೈತ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಹಣವನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು ಎಂಬ ಅಂಶದಿಂದ ಅವರ ಔದಾರ್ಯವನ್ನು ಅಳೆಯಬಹುದು. ನಾನಾ ಪಾಟೇಕರ್ ಅವರ ಔದಾರ್ಯದ ಒಂದು ಉಪಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಅವರ ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತ ರಣಬೀರ್ ಪುಷ್ಪ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ರೈತರ ಕುಟುಂಬಗಳು ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಟಿವಿ ಸುದ್ದಿ ವರದಿಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ, ಅವರು 1.5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ದುಬಾರಿ ಕಾರನ್ನು ಖರೀದಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು. ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ ನಾನಾ ಅವರ ಹೃದಯ ಕರಗಿತು ಮತ್ತು ಅವರು ತಕ್ಷಣ ಕಾರು ಖರೀದಿಸುವ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟರು. ಮರುದಿನವೇ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತನ ಮೂಲಕ ಸಂತ್ರಸ್ತ ರೈತರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ತಲಾ 15,000 ರೂ.ಗಳ ಚೆಕ್ಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದರು.
ನಾಮ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತು
ರೈತರ ನೋವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ, ನಾನಾ ಪಾಟೇಕರ್ ನಾಮ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ಅವರು ಹಗಲಿರುಳು ದುಡಿದು ನಿರ್ಗತಿಕ ರೈತರು ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗಾಗಿ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದರು. ಇತರರ ನೋವನ್ನು ನೋಡಿ ಅಳುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಶುದ್ಧ ಹೃದಯ ಎಂದು ರಣಬೀರ್ ಪುಷ್ಪ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ನಾನಾ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಂಡ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದರೂ, ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವರು ತುಂಬಾ ದಯಾಳು ಮತ್ತು ನಿಜವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರು.
ತಮ್ಮ ತಾರಾಪಟ್ಟದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ನಾನಾ ಪಾಟೇಕರ್ ಮುಂಬೈನ ಕೃತಕ ಗ್ಲಾಮರ್ ಅನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಇಷ್ಟಪಡಲಿಲ್ಲ. ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ, ಅವರು ಮುಂಬೈಯನ್ನು ತೊರೆದು ಪುಣೆ ಬಳಿಯ ಡೊಂಜೆ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರು ಖಡಕ್ವಾಸ್ಲಾ ಬಳಿಯ ಸಿಂಹಗಡ್ ಬೆಟ್ಟಗಳ ನಡುವೆ ನೆಲೆಸಿರುವ ನಾನಾಚಿ ವಾಡಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ 27 ಎಕರೆ ತೋಟದ ಮನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಇದು ಸರಳವಾದ ಕಲ್ಲಿನ ಮನೆ, ದೊಡ್ಡ ಅಂಗಳ, ಬಾವಿ ಮತ್ತು ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಾಮಾನ್ಯ ರೈತನಂತೆ ತಮ್ಮ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆದರು. ನಾನಾ ಪಾಟೇಕರ್ ಅವರ ಹಳ್ಳಿಯ ದಿನಚರಿ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದೇಳಲು ಅವರಿಗೆ ಅಲಾರಾಂ ಗಡಿಯಾರದ ಅಗತ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ. ಪರ್ವತಗಳಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಮತ್ತು ನವಿಲುಗಳ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಅವರು ಆಗಾಗ್ಗೆ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರು ಸ್ವತಃ ಹೊಲಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು, ಗೋಧಿ, ಅಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಕಡಲೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತಿದ್ದರು, ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಓಡಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಹಸುಗಳು ಮತ್ತು ಎತ್ತುಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿಯೂ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.
ಸ್ವಯಂ ಅಡುಗೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಉತ್ಸಾಹ
ನಾನಾ ಪಾಟೇಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವುದು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು. ಅವರ ಬಾಲಿವುಡ್ ಸ್ನೇಹಿತರು ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಅವರ ತೋಟದ ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದಾಗಲೆಲ್ಲಾ, ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವವರು ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಹೇಳುವ ಬದಲು ಅವರು ಸ್ವತಃ ಅಡುಗೆಮನೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರು. ನಟನೆಗಿಂತ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ತಾನು ಉತ್ತಮ ಎಂದು ಅವರು ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಈ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ತಮ್ಮ ತಾಯಿಯಿಂದ ಪಡೆದಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಅವರು ನಂಬಿದ್ದರು. ಒಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸಿದರೆ, ಜೀವನವು ತುಂಬಾ ಸುಲಭ ಮತ್ತು ಸುಂದರವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ನಂಬಿದ್ದರು.