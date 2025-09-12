ʼಘಾಟಿʼ ಚಿತ್ರದ ನಂತರ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುವ ನಟಿ ಅನುಷ್ಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವರ್ತಿಸುತ್ತಾರಂತೆ. ಒಂದು ಫಿಲಂ ಶೂಟಿಂಗ್ ವೇಳೆ, ತನ್ನೊಂದಿಗೆ ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡುವಂತೆ ಸ್ವತಃ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಆಹ್ವಾನ ನೀಡಿದ್ದರಂತೆ!
'ಘಾಟಿʼ ಫಿಲಂ ಮೂಲಕ ಅನುಷ್ಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ (Anushka Shetty) ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈಕೆ ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವರ್ತಿಸುತ್ತಾರಂತೆ. ಒಮ್ಮೆ ತೆಲುಗಿನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕ, ನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನು ತನ್ನೊಂದಿಗೆ ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರಂತೆ! ಈ ಅಚ್ಚರಿಯ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಸ್ವತಃ ನಿರ್ದೇಶಕರೇ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ, ಎಸ್ ಎಸ್ ರಾಜಮೌಳಿ (SS Rajamouli).
ರಾಜಮೌಳಿ ದೊಡ್ಡ ಬಜೆಟ್ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗವನ್ನು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಖ್ಯಾತಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದ ಕೀರ್ತಿ ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಚಿತ್ರಗಳ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ, ರಾಜಮೌಳಿ ಹೆಸರು ಮೊದಲು ನೆನಪಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ; ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಉತ್ಪ್ರೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲ. ರಾಜಮೌಳಿ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೂರು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ. ರಾಜಮೌಳಿ, ಅನುಷ್ಕಾ ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಲು ಹೇಳಿದರು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದು ಈಗ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
ದೊಡ್ಡ ತಾರೆಯರು ಸಹ ರಾಜಮೌಳಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಾರೆ. ರಾಜಮೌಳಿ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ನಾಯಕರು ಮತ್ತು ನಾಯಕಿಯರು ನಟಿಸಿ ಜನಪ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಟಾಲಿವುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ ನಾಯಕಿ ಅನುಷ್ಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ. ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಕಾ, ರಾಜಮೌಳಿಯ ಕಾಲೆಳೆದರು. ರಾಜಮೌಳಿ ಸ್ವತಃ ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದು, ಇದು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಶೂಟಿಂಗ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಕಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ರಾಜಮೌಳಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು.
ನಾನು ಅನೇಕ ನಟರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಮುಂದೆ ಶೂಟ್ ಮಾಡಲಿರುವ ದೃಶ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಿದರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನಾವೇ ನಟಿಸಿ ತೋರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಪ್ರತಿ ದೃಶ್ಯವನ್ನೂ ತೋರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅನುಷ್ಕಾ ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ, ಪ್ರತಿ ದೃಶ್ಯವನ್ನೂ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಬೇಕೆಂದು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ವಿಕ್ರಮಾರ್ಕುಡು ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅನುಷ್ಕಾ ರವಿತೇಜ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಣಯ ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ಅದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಬರಲು ಸ್ವತಃ ರಾಜಮೌಳಿಯೇ ಅನುಷ್ಕಾ ಜೊತೆ ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಬೇಕಾಯಿತಂತೆ.
ರಾಜಮೌಳಿ ಅನುಷ್ಕಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮೂರು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೂರೂ ಸೂಪರ್ಹಿಟ್ಗಳಾಗಿವೆ. ಟಾಲಿವುಡ್ನ ಸ್ಟಾರ್ ನಾಯಕಿಯರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಕಾ ಅವರ ಹೆಸರು ಈಗ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಉತ್ಪ್ರೇಕ್ಷೆಯಿಲ್ಲ. ಸದ್ಯ ಅವರು ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿರುವುದು ʼಘಾಟಿʼ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ. ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಧಾನ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕವೇ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವ ಅನುಷ್ಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಭಿನಯದ ಘಾಟಿ ಸಿನಿಮಾ ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಹಿಂದಷ್ಟೆ ತೆರೆಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಘಾಟಿ, ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಕೊಳ್ಳೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತೆ ಎನ್ನುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಸಿನಿಮಾ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವಷ್ಟು ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ.
ಘಾಟಿ ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ವಾರದ ಮೇಲೆ ಅನುಷ್ಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರವೊಂದನ್ನು ಎಲ್ಲರ ಮುಂದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ದೂರ ಇರೋದಾಗಿ ಅನುಷ್ಕಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅನುಷ್ಕಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ತಿಲ್ಲ. ಘಾಟಿ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಗೂ ಅವರು ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವ ಅನುಮಾನ ಕೂಡ ಇದೆ.
ರಾಜಮೌಳಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬಜೆಟ್ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಅವರು ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರದ ಕಾರ್ಯ ಶೀರ್ಷಿಕೆ SSMB29. ಬಾಲಿವುಡ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.