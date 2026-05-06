ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಮುಂಬರುವ ಸೂಪರ್ಹೀರೋ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸುದ್ದಿ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ರಾಜ್ ಮತ್ತು ಡಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವದ ದೈತ್ಯ VFX ಕಂಪನಿ Weta FX ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಮೈತ್ರಿ ಮೂವಿ ಮೇಕರ್ಸ್ ನಿರ್ಮಾಣದ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕರೀನಾ ಕಪೂರ್ ಖಾನ್ ಕೂಡ ನಟಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದ್ದು, ನಿರೀಕ್ಷೆ ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗಿದೆ.
ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಮುಂದಿನ ಸೂಪರ್ಹೀರೋ ಸಿನಿಮಾ, ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗುವ ಎಲ್ಲಾ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆ. ರಾಜ್ ಮತ್ತು ಡಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಮೈತ್ರಿ ಮೂವಿ ಮೇಕರ್ಸ್ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಡಿಬರುತ್ತಿದ್ದು, ಈಗಾಗಲೇ ಭಾರಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಕರೀನಾ ಕಪೂರ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಹೆಸರು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿರುವುದು ಕುತೂಹಲವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಸಲ್ಮಾನ್ ಮತ್ತು ಈ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಜೋಡಿ ಒಂದಾದಾಗಿನಿಂದ, ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದ ಮಂದಿ ಹಾಗೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಈಗ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಒಂದು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ವಿಶ್ವದ ದೈತ್ಯ VFX ಕಂಪನಿ Weta FX ಜೊತೆ ಚಿತ್ರತಂಡ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಸುದ್ದಿ. 'ದಿ ಅವೆಂಜರ್ಸ್', 'ದಿ ಬ್ಯಾಟ್ಮ್ಯಾನ್', 'ದಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಸ್' ಮತ್ತು 'ಮೂನ್ ನೈಟ್' ನಂತಹ ಹಾಲಿವುಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ಗಳಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಖ್ಯಾತಿ Weta FX ಕಂಪನಿಗಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಮಾತುಕತೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರೆ, ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲೇ ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವಿಷುಯಲ್ಸ್ ಹೊಂದಿರುವ ಚಿತ್ರವಾಗಲಿದೆ.
ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಬರೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ
ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಇದನ್ನೊಂದು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸಿನಿಮಾ ಅನುಭವ ನೀಡುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 'ದಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮ್ಯಾನ್', 'ಫರ್ಜಿ' ಮತ್ತು 'ಸಿಟಾಡೆಲ್: ಹನಿ ಬನಿ' ಯಂತಹ ಸೂಪರ್ಹಿಟ್ ಸೀರಿಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ರಾಜ್ ಮತ್ತು ಡಿಕೆ, ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಬರೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಸ್ಟಾರ್ ಪವರ್, ಒಳ್ಳೆ ಕಥೆ ಮತ್ತು ಟಾಪ್ ಕ್ಲಾಸ್ VFX ಸೇರಿದಾಗ, ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಡಿಬರುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅನುಮಾನವಿಲ್ಲ.