ಈ ವಾರದ ವೀಕೆಂಡ್ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ಗಗನ್ ಚಿನ್ನಪ್ಪ ಅವರ 'ನಾಲ್ಕು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು' ಹೇಳಿಕೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬರುತ್ತದೆಯೇ? ಯಶಸ್ ಬಗ್ಗೆಯೇ ಗಗನ್ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆಯೇ? ಅಥವಾ ಇದೊಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ತಮಾಷೆಯ ಮಾತಾಗಿತ್ತೇ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಗಬೇಕಿದೆ.
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗಗನ್ ಚಿನ್ನಪ್ಪ ಹೊಸ ವಿವಾದ; 'ನಾಲ್ಕು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು' ಎಂದಿದ್ದೇಕೆ? ವೀಕೆಂಡ್ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ನೆಟ್ಟಿಗರ ಒತ್ತಾಯ!
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ (Bigg Boss Kannada) ಮನೆಯೊಳಗೆ ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಹೊಸ ತಿರುವು ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಫಿನಾಲೆ ಹತ್ತಿರವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ನಡುವಿನ ಮಾತಿನ ಚಕಮಕಿ, ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ತಪ್ಪುಗಳು ಮತ್ತು ಹೇಳಿಕೆಗಳು ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಇದೀಗ ಗಗನ್ ಚಿನ್ನಪ್ಪ ಆಡಿರುವ ಒಂದು ಮಾತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮೂವರು ಮಹಿಳಾ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಇರುವಾಗ ಗಗನ್ ನಾಲ್ಕು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದೇಕೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಕರು ಮುಂದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಈ ವಾರದ ವೀಕೆಂಡ್ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲೇಬೇಕು ಎಂದು ನೆಟ್ಟಿಗರು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಅಂದು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದೇನು? ಗಗನ್ ಚಿನ್ನಪ್ಪ, ತಾಂಡವ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಳಿತು ಊಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಮಾತಿನ ಪ್ರಸಂಗ ನಡೆದಿದೆ. ಆಗ ತಾಂಡವ್, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮೂವರು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತುಂಬಾ ಡೇಂಜರ್ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಗಗನ್, 'ನಾಲ್ಕು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಇರೋದಲ್ವಾ?' ಎಂದು ಹೇಳಿ ನಗಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ತಕ್ಷಣವೇ ತಾಂಡವ್ ಏನೋ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಗಗನ್ ತಮ್ಮ ಮಾತಿನ ಧಾಟಿಯನ್ನೇ ಬದಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
'ಹೌದು, ಮೂವರೇ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಸೋನಿಕಾ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂದುಕೊಂಡೆ' ಎಂದು ಗಗನ್ ಸಮಜಾಯಿಷಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ವಿವರಣೆ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಸಮಾಧಾನ ತಂದಿಲ್ಲ. ಗಗನ್ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆಯೇ ಅಥವಾ ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆಯೇ ಎಂಬ ಚರ್ಚೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ.
ನಾಲ್ಕನೇ ಹೆಣ್ಣುಮಗಳು ಯಾರು? ಯಶಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ!
ಗಗನ್ ಅವರ ಈ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಕೋನದಿಂದ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಕೆಲವರು ಗಗನ್ ನಾಲ್ಕನೇ ಹೆಣ್ಣುಮಗಳು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದು ಯಶಸ್ ಅವರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿಯೇ ಇರಬಹುದು ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಶಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಮಹಿಳಾ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಜೊತೆಗೇ ಇರುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನೆಟ್ಟಿಗರು ಈ ರೀತಿಯ ಊಹಾಪೋಹಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ಸೋನಿಕಾ ಎರಡು ವಾರಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಗಗನ್ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಎಂದು ಸೋನಿಕಾ ಹೆಸರನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದು ಯಾಕೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯೂ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಗಗನ್ ಅವರ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ನಾಟಕೀಯತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಕೆಲ ವೀಕ್ಷಕರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ವೀಕೆಂಡ್ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ಗಗನ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎದುರಾಗುತ್ತಾ?
ಈಗ ಎಲ್ಲರ ಕುತೂಹಲ ವಾರಾಂತ್ಯದ ಸಂಚಿಕೆಯತ್ತ ನೆಟ್ಟಿದೆ. ಗಗನ್ ಆಡಿರುವ ಈ ಮಾತನ್ನು ನಿರೂಪಕರು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಕೇಳಬೇಕೆಂದು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಫಿನಾಲೆ ಹತ್ತಿರವಾಗುತ್ತಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾತು ಮತ್ತು ನಡೆ ಅವರ ಆಟದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಹೀಗಾಗಿ ಈ ವಾರದ ವೀಕೆಂಡ್ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ಗಗನ್ ಚಿನ್ನಪ್ಪ ಅವರ 'ನಾಲ್ಕು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು' ಹೇಳಿಕೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬರುತ್ತದೆಯೇ? ಯಶಸ್ ಬಗ್ಗೆಯೇ ಗಗನ್ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆಯೇ? ಅಥವಾ ಇದೊಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ತಮಾಷೆಯ ಮಾತಾಗಿತ್ತೇ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಗಬೇಕಿದೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕಂತೂ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯೊಳಗಿನ ಈ ಹೊಸ ವಿವಾದ ವೀಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ.