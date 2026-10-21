- Home
- Entertainment
- ಡಾ. ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಮೊದಲ ಮಲಯಾಳಂ ಸಿನಿಮಾ 'ಅಡಿಮೈ ಚೆಂಗಿಲಾ'ಗೆ 47 ವರ್ಷ! ಸಾಹಸಸಿಂಹ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೇಕೆ?
ಡಾ. ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಮೊದಲ ಮಲಯಾಳಂ ಸಿನಿಮಾ 'ಅಡಿಮೈ ಚೆಂಗಿಲಾ'ಗೆ 47 ವರ್ಷ! ಸಾಹಸಸಿಂಹ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೇಕೆ?
ಸಾಹಸಸಿಂಹ ಡಾ. ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಅವರು ನಟಿಸಿದ ಮೊದಲ ಮಲಯಾಳಂ ಚಿತ್ರ 'ಅಡಿಮೈ ಚೆಂಗಿಲಾ' ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ 47 ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದಿವೆ. ಪ್ರೇಮ್ ನಜೀರ್ ಜೊತೆಗಿನ ನಟನೆ, ಎ.ಆರ್.ರೆಹಮಾನ್ ಗುರುವಿನ ಸಂಗೀತ ಈ ಚಿತ್ರದ ವಿಶೇಷತೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ವಿಷ್ಣುದಾದಾ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಲು ಒಂದು ರೋಚಕ ಕಾರಣವಿದೆ.
ಮಲಯಾಳಂ ಭಾಷೆಯಲ್ಲೂ ವಿಷ್ಣುದಾದಾಗೆ ಬೇಡಿಕೆ
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಯುಗಪುರುಷ, ಕೋಟ್ಯಂತರ ಕನ್ನಡಿಗರ ಪ್ರೀತಿಯ 'ಸಾಹಸಸಿಂಹ' ಡಾ. ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಅವರ ಅಭಿನಯದ ಕೀರ್ತಿ ಕೇವಲ ಗಂಧದಗುಡಿ, ನಾಗರಹಾವು, ಯಜಮಾನ, ಕೋಟಿಗೊಬ್ಬ ಹೀಗೆ ಕೆಲವೇ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು, ಹಿಂದಿ ಹಾಗೂ ಮಲಯಾಳಂ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲೂ ತಮ್ಮ ಗಂಭೀರ ನಟನೆ ಮತ್ತು ಸ್ಟೈಲ್ ಮೂಲಕ ಕಮಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಮಹಾನ್ ನಟ ಅವರು.
ಇದೀಗ ವಿಷ್ಣುದಾದಾ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದ ಮೊದಲ ಮಲಯಾಳಂ ಚಿತ್ರ 'ಅಡಿಮೈ ಚೆಂಗಿಲಾ' (Adimai Changala) ತೆರೆಕಂಡು ಭರ್ತಿ 47 ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದಿವೆ. ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಶೈಲಿಯ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಸಿನಿಮಾದ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ರೋಚಕ ಮತ್ತು ಕಣ್ಣೀರಿನ ಕಥೆಯಿದೆ!
ಮಲಯಾಳಂ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕಿಂಗ್ 'ಜಯನ್' ನಿಧನ ಮತ್ತು ವಿಷ್ಣು ಎಂಟ್ರಿ:
'ಅಡಿಮೈ ಚೆಂಗಿಲಾ' ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರಕಥೆ ಸಿದ್ಧವಾದಾಗ, ಅದರಲ್ಲಿದ್ದ ರಗಡ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ನಾಯಕನ ಪಾತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಅಂದಿನ ಮಲಯಾಳಂ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಜಯನ್ (Jayan) ಅವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.
ಆದರೆ ವಿಧಿಯ ಆಟವೇ ಬೇರೆಯಾಗಿತ್ತು. ‘ಕೊಲಿಲಕ್ಕಂ’ (Kolilakkam) ಎಂಬ ಸಿನಿಮಾದ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಾಹಸ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಚಿತ್ರೀಕರಿಸುವ ವೇಳೆ, ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ನಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದು ಜಯನ್ ಭೀಕರ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಅಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದರು. ಈ ಆಘಾತದಿಂದ ಇಡೀ ಮಲಯಾಳಂ ಚಿತ್ರರಂಗವೇ ಕಂಬನಿ ಮಿಡಿಯಿತು. ಜಯನ್ ಇಲ್ಲದ ಮೇಲೆ ಆ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವವರು ಯಾರು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎದುರಾದಾಗ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎ. ಬಿ. ರಾಜ್ ಹಾಗೂ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಆರ್. ಎಸ್. ಪ್ರಭು ಅವರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಂಡ ಏಕೈಕ ಮಾಸ್ ಹೀರೋ ನಮ್ಮ ಡಾ. ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್!
ವಿಷ್ಣುದಾದಾ ಅಭಿನಯಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚಿದ್ದ ಮಲೆಯಾಳಂ
ವಿಷ್ಣುದಾದಾ ಅವರ ಗಾಂಭೀರ್ಯ, ಕಣ್ಣಿನ ತೀಕ್ಷ್ಣತೆ ಹಾಗೂ ಮೈನವಿರೇಳಿಸುವ ಸಾಹಸಗಳನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದ ಮಲಯಾಳಂ ಚಿತ್ರತಂಡ, ಅವರನ್ನು ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಆ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿತು. ಕನ್ನಡಿಗರ ಸಾಹಸಸಿಂಹ ಮಲಯಾಳಂ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ರೇಮ್ ನಜೀರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ತೆರೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡು, ಆ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಜೀವ ತುಂಬಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸಿದರು.
ಆಸ್ಕರ್ ವಿಜೇತ ಎ.ಆರ್. ರೆಹಮಾನ್ ಗುರುವಿನ ಸಂಗೀತ:
ಈ ಚಿತ್ರದ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ವಿಶೇಷತೆ ಎಂದರೆ ಸಂಗೀತ. ಭಾರತದ ಖ್ಯಾತ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎಂ.ಕೆ. ಅರ್ಜುನನ್ (M.K. Arjunan) ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ನಾದಸಂಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇವರು ಬೇರಾರೂ ಅಲ್ಲ, ಇಂದಿನ ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತ ಆಸ್ಕರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ಸಂಗೀತ ಮಾಂತ್ರಿಕ ಎ.ಆರ್. ರೆಹಮಾನ್ (A.R. Rahman) ಅವರಿಗೆ ಆರಂಭಿಕ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೀ-ಬೋರ್ಡ್ ನುಡಿಸುವುದನ್ನು ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಗುರುಗಳು! ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದ 'ಹಸ್ಸಿನಬ್ಬಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾ' ಎಂಬ ಗೀತೆ ಅಂದಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಭಾರಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿತ್ತು.
ಮಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲೂ ವಿಷ್ಣು ಧಮಾಕಾ:
'ಅಡಿಮೈ ಚೆಂಗಿಲಾ' ಬಿಡುಗಡೆಯಾದಾಗ ಮಲಯಾಳಂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಅವರ ಲುಕ್, ಖಡಕ್ ಮ್ಯಾನರಿಸಂ ಹಾಗೂ ಸಾಹಸ ದೃಶ್ಯಗಳಿಗೆ ಮಾರುಹೋದರು. ಪ್ರೇಮ್ ನಜೀರ್ ಅವರಂತಹ ಲೆಜೆಂಡರಿ ನಟನ ಜತೆ ಸಮಬಲವಾಗಿ ನಟಿಸಿ ಸೈ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರು. ಕನ್ನಡದ ಕೀರ್ತಿ ಪತಾಕೆಯನ್ನು ಬೇರೆ ಭಾಷೆಯಲ್ಲೂ ಮುಗಿಲೆತ್ತರಕ್ಕೆ ಹಾರಿಸಿದ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಸಾಹಸಸಿಂಹನದ್ದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ 'ಅಡಿಮೈ ಚೆಂಗಿಲಾ' ಚಿತ್ರವೇ ಜ್ವಲಂತ ಸಾಕ್ಷಿ.
ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ (Kannada Cinema News), ಟಿವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು (Kannada TV Shows), ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಸುದ್ದಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ನಲ್ಲಿ ಮನರಂಜನಾ ವಿಭಾಗ ನೋಡಿ. ಸಿನಿಮಾ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು (Kannada Movies Review), ತಾರೆಯರ ಸಂದರ್ಶನಗಳು, ಧಾರಾವಾಹಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್, ತೆರೆಮರೆಯ ಕಥೆಗಳು, OTT ರಿಲೀಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಇಲ್ಲಿದೆ.