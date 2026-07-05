ಆಲಿಯಾ ಭಟ್ ಮತ್ತು ಶರ್ವರಿ ವಾಘ್ ನಟನೆಯ 'ಆಲ್ಫಾ' ಸಿನಿಮಾ ಜುಲೈ 3 ರಂದು ಥಿಯೇಟರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಹೊಸ ವಿವಾದ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿವೆ.

'ಆಲ್ಫಾ' ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಆಲಿಯಾ ಭಟ್ ಮತ್ತು ಶರ್ವರಿ ಅವರ ಬಿಕಿನಿ ದೃಶ್ಯಗಳು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆ. ಸ್ಪೈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ದೃಶ್ಯಗಳು ಅನವಶ್ಯಕ ಎಂದು ಕೆಲವರು ಟೀಕಿಸಿದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಚಿತ್ರತಂಡವನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಲಿಯಾ ಭಟ್ ಮತ್ತು ಶರ್ವರಿ ವಾಘ್ ನಟನೆಯ 'ಆಲ್ಫಾ' ಸಿನಿಮಾ ಜುಲೈ 3 ರಂದು ಥಿಯೇಟರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ.

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ಆದರೆ, ಇದರ ನಡುವೆಯೇ ಸಿನಿಮಾದ ಕೆಲವು ದೃಶ್ಯಗಳು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿ ಹೊಸ ವಿವಾದ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿವೆ. ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ಕ್ಲಿಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ನಟಿಯರು ಸ್ವಿಮ್‌ವೇರ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಇದು ಇಂಟರ್‌ನೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಬಿಸಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಸ್ಪೈ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಗ್ಲಾಮರಸ್ ದೃಶ್ಯಗಳ ಅಗತ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕೆಲವರು ವಾದಿಸಿದರೆ, ಇದು ಆಧುನಿಕ ಸಿನಿಮಾ ಮೇಕಿಂಗ್‌ನ ಒಂದು ಭಾಗ ಎಂದು ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ, ಈ ವಿವಾದದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿತ್ರತಂಡ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿಲ್ಲ.

'ಆಲ್ಫಾ' ವೈರಲ್ ಕ್ಲಿಪ್‌ನಿಂದ ಚರ್ಚೆ ಶುರುವಾಗಿದ್ದೇಕೆ?

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ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಒಂದು ಕ್ಲಿಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಲಿಯಾ ಭಟ್ ಮತ್ತು ಶರ್ವರಿ ಸಮುದ್ರದಿಂದ ಸ್ವಿಮ್‌ವೇರ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೊರಬರುತ್ತಾರೆ. ಇದೇ ದೃಶ್ಯಕ್ಕೆ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಬಗೆಬಗೆಯಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿರುವ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮತ್ತು ಕ್ಲಿಪ್‌ಗಳು ಚಿತ್ರದ ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರಚಾರದ ಭಾಗವಾಗಿಲ್ಲದಿರಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಇಂತಹ ಕಂಟೆಂಟ್‌ನ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆಯನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಖಚಿತಪಡಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.

'ಆಲ್ಫಾ' ವೈರಲ್ ದೃಶ್ಯಕ್ಕೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?

ಈ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಒಬ್ಬ ಬಳಕೆದಾರ, "ಇಂಟರ್‌ನೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಿಕಿನಿ ಇಷ್ಟಪಡುವವರಿಗೆ YRFನ 'ಆಲ್ಫಾ'ದಲ್ಲಿ ಇದೇ ದೊಡ್ಡ ಆಕರ್ಷಣೆ!" ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರು, "YRF ತಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಮಾಡುವುದನ್ನೇ ಮಾಡಿದೆ. ಸ್ಪೈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಬಿಕಿನಿ ದೃಶ್ಯ ಕಡ್ಡಾಯ ಎಂಬಂತೆ ತೋರಿಸಿದೆ," ಎಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಬಳಕೆದಾರ, "ಇದೇನು ಸ್ಪೈ ಥ್ರಿಲ್ಲರಾ ಅಥವಾ ಸ್ವಿಮ್‌ಸೂಟ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರಾ? ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್‌ಗೆ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಬಲವಂತದ ಬಿಕಿನಿ ಶಾಟ್‌ಗಳ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಮಹಿಳಾ ಸ್ಪೈಗಳು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ, ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿ ಕಾಣಬೇಕು. ಆದರೆ YRF ಇನ್ನೂ ಗ್ಲಾಮರ್‌ಗೇ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿದೆ. ಗಮನ ಆಕ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಇರಬೇಕಿತ್ತು," ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ, "YRF ಸ್ಪೈ ಯೂನಿವರ್ಸ್‌ನ ಬಿಕಿನಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ 'ಆಲ್ಫಾ'ದಲ್ಲೂ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ," ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

ಇನ್ನೊಬ್ಬರು, "ಕೇವಲ ಬಿಕಿನಿಯ ಕ್ಲೋಸ್-ಅಪ್ ಶಾಟ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಹರಿಸಿದಂತಿದೆ. ಕಥೆ ಹೇಳುವ ರೀತಿಯೇ ದುರ್ಬಲವಾಗಿದೆ," ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವು ಬಳಕೆದಾರರು ಈ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದರೆ, ಕೆಲವರು ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ದೊಡ್ಡ ಬಜೆಟ್‌ನ ಆಧುನಿಕ ಸ್ಪೈ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ದೃಶ್ಯಗಳು ಈ ಜಾನರ್‌ನ ಭಾಗವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಇವರು ವಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಕೇವಲ ಒಂದು ದೃಶ್ಯದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇಡೀ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಅಳೆಯುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ.

'ಆಲ್ಫಾ' ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ

'ಆಲ್ಫಾ' ಯಶ್‌ರಾಜ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್‌ನ ಸ್ಪೈ ಯೂನಿವರ್ಸ್‌ನ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಧಾನ ಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಶಿವ್ ರವೈಲ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಾಬಿ ಡಿಯೋಲ್ ಮತ್ತು ಅನಿಲ್ ಕಪೂರ್ ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರದ ಬಜೆಟ್ 100 ರಿಂದ 125 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ವಿಮರ್ಶಕರಿಂದ ತೀರಾ ಕಳಪೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇದನ್ನು YRF ಸ್ಪೈ ಯೂನಿವರ್ಸ್‌ನ ಅತ್ಯಂತ ದುರ್ಬಲ ಸಿನಿಮಾ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.