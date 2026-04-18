ಲಾಸ್ ವೇಗಾಸ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಿನಿಮಾಕಾನ್ ಈವೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ನಟ ವಿದ್ಯುತ್ ಜಮ್ವಾಲ್ ತಮ್ಮ 'ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಫೈಟರ್' ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೈಲರ್ ಲಾಂಚ್ ವೇಳೆ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರ ಪಠಿಸಿ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಈ ನಡೆಗೆ ಸಹನಟರಾದ ನೋವಾ ಸೆಂಟಿನಿಯೊ ಮತ್ತು ಜೇಸನ್ ಮೊಮೊವಾ ಮಂತ್ರಮುಗ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಹಾಲಿವುಡ್ನ ಅದ್ದೂರಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ಝಲಕ್. ನಟ ವಿದ್ಯುತ್ ಜಮ್ವಾಲ್ ಅವರು ಲಾಸ್ ವೇಗಾಸ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಿನಿಮಾಕಾನ್ ಈವೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರ ಪಠಿಸಿ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ವಿದ್ಯುತ್ ತಮ್ಮ ಮುಂಬರುವ ಹಾಲಿವುಡ್ ಸಿನಿಮಾ 'ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಫೈಟರ್' ಟ್ರೈಲರ್ ಲಾಂಚ್ಗಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಾಲಿವುಡ್ ನಟರಾದ ನೋವಾ ಸೆಂಟಿನಿಯೊ, ಜೇಸನ್ ಮೊಮೊವಾ ಮತ್ತು ಆಂಡ್ರ್ಯೂ ಕೋಜಿ ಕೂಡ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೆಲವು ಝಲಕ್ಗಳನ್ನು ವಿದ್ಯುತ್ ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಂತ್ರ ಪಠಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಅವರ ಗಾಯನದಿಂದ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಸಹನಟರು ಮತ್ತು ಇತರ ಸದಸ್ಯರು ಮಂತ್ರಮುಗ್ಧರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರ ಮಂತ್ರ ಪಠಣವು ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಪ್ರಶಾಂತತೆಯನ್ನು ತುಂಬಿತ್ತು.
ವಿಶ್ವ ಶಾಂತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಜಮ್ವಾಲ್ ಮಾತು
"ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮೈಲಿಗಲ್ಲುಗಳು ನನಗೆ ಬದುಕಿನ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತವೆ, ನಾನು ಯಾರೆಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತವೆ. ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ಗದ್ದಲದ ಮತ್ತು ವೈಬ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಲಾಸ್ ವೇಗಾಸ್ನ ಸಿನಿಮಾಕಾನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಗೌರವ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಅಂತಹ ಒಂದು ಕ್ಷಣ," ಎಂದು ವಿದ್ಯುತ್ ತಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಆ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಜನರೊಂದಿಗೆ ತಮಗೆ "ಮಾತು ಮೀರಿದ ಒಂದು ಅವ್ಯಕ್ತ ಸಂಬಂಧ" ಅನುಭವವಾಯಿತು ಎಂದು ನಟ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. "ನನ್ನ ಭಾರತೀಯ ಮಂತ್ರಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯ ನಿಶ್ಯಬ್ದವನ್ನು ತಂದವು, ಶಾಂತಿಯ ಅಲೆಯನ್ನೇ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದವು. ಆ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೊಂದಿಗೂ ಮಾತನ್ನು ಮೀರಿದ, ಭಾಷೆಯನ್ನು ಮೀರಿದ ಒಂದು ಅವ್ಯಕ್ತ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ನಾನು ಅನುಭವಿಸಿದೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಮೂಡಿತು," ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
"ವಿಶ್ವ ಶಾಂತಿಯ ಈ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ದೊಡ್ಡ ಗೌರವ. ವೈದಿಕ, ಸೂರ್ಯ ಮಂತ್ರ, ಚಂದ್ರ ಮಂತ್ರ, ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರ... ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸೇರಿ ಗಡಿಗಳನ್ನು ಮೀರಿದ ಶಾಂತಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಮೌನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದವು," ಎಂದು ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಾತು ಮುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ.
'ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಫೈಟರ್' ಟ್ರೈಲರ್ ಮತ್ತು ಪಾತ್ರದ ವಿವರಗಳು
ಪ್ಯಾರಾಮೌಂಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್, ಲೆಜೆಂಡರಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಪ್ಕಾಮ್ ಜೊತೆಗೂಡಿ 'ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಫೈಟರ್' ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಜಮ್ವಾಲ್ ಅವರು ಯೋಗ ಗುರು ಧಾಲ್ಸಿಮ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಶುಕ್ರವಾರ ಅನಾವರಣಗೊಂಡ ಟ್ರೈಲರ್, ಈ ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭರ್ಜರಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಅನುಭವ ನೀಡುವ ಭರವಸೆ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಅಧಿಕೃತ ಕಥಾಸಾರಾಂಶ ಮತ್ತು ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕ
"ಚಿತ್ರದ ಕಥೆ 1993ರಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ದೂರವಾಗಿದ್ದ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಫೈಟರ್ಗಳಾದ ರ್ಯು (ಆಂಡ್ರ್ಯೂ ಕೋಜಿ) ಮತ್ತು ಕೆನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ (ನೋವಾ ಸೆಂಟಿನಿಯೊ) ಮತ್ತೆ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಚುನ್-ಲಿ (ಕಾಲ್ಲಿನಾ ಲಿಯಾಂಗ್) ಎಂಬ ನಿಗೂಢ ಮಹಿಳೆ ಅವರನ್ನು ಮುಂದಿನ 'ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರಿಯರ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್'ಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಮುಷ್ಟಿ ಕಾಳಗವಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಹಣೆಬರಹ ಮತ್ತು ಆಕ್ರೋಶದ ಹೋರಾಟ. ಈ ಯುದ್ಧದ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಷಡ್ಯಂತ್ರ ಅಡಗಿರುತ್ತದೆ.
ಇದು ಅವರಿಬ್ಬರನ್ನೂ ಪರಸ್ಪರ ಎದುರಿಸುವಂತೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಹಿಂದಿನ ಕಹಿ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅವರು ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾದರೆ, ಆಟ ಮುಗಿದಂತೆ! (GAME OVER!)" ಎಂದು ಚಿತ್ರದ ಅಧಿಕೃತ ಸಾರಾಂಶ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಕಿತಾವೊ ಸಕುರೈ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನೋವಾ ಸೆಂಟಿನಿಯೊ 'ಕೆನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್' ಆಗಿ, ಆಂಡ್ರ್ಯೂ ಕೋಜಿ 'ರ್ಯು' ಆಗಿ ಮತ್ತು ಜೇಸನ್ ಮೊಮೊವಾ 'ಬ್ಲಾಂಕಾ' ಆಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ಯಾರಾಮೌಂಟ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 16, 2026 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿದೆ.