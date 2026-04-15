ನಿರ್ದೇಶಕ ಮನು ಆನಂದ್ ಅವರ ಆಕ್ಷನ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ 'ಮಿಸ್ಟರ್ ಎಕ್ಸ್' ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ನಟ ಆರ್ಯ ತೋರಿರುವ ಬದ್ಧತೆ ಇಡೀ ಚಿತ್ರರಂಗವನ್ನೇ ನಿಬ್ಬೆರಗಾಗಿಸಿದೆ. ಒಂದೂವರೆ ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಅವರು ನೀರೊಳಗೇ ಇದ್ದು ಚಿತ್ರೀಕರಣಕ್ಕೆ ಸಹಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಟ ಆರ್ಯ ತಮ್ಮ ಹೊಸ 'ಮಿಸ್ಟರ್ ಎಕ್ಸ್' ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಮೈಕೊರೆಯುವ ಚಳಿಯಲ್ಲಿ, ಸುಮಾರು ಒಂದೂವರೆ ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನೀರೊಳಗಿನ ಸಾಹಸ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಈ ಬದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರತೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಚಿತ್ರರಂಗವನ್ನು ಬೆರಗುಗೊಳಿಸಿದೆ. ಈ ಕುರಿತ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ. ನಿರ್ದೇಶಕ ಮನು ಆನಂದ್ ಅವರ ಆಕ್ಷನ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ 'ಮಿಸ್ಟರ್ ಎಕ್ಸ್' ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ನಟ ಆರ್ಯ ತೋರಿರುವ ಬದ್ಧತೆ ಇಡೀ ಚಿತ್ರರಂಗವನ್ನೇ ನಿಬ್ಬೆರಗಾಗಿಸಿದೆ.
ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸವಾಲಿನ ಸಾಹಸ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲು ಚಿತ್ರತಂಡ ಯೋಜಿಸಿತ್ತು. ಈ ಫೈಟಿಂಗ್ ಸೀನ್ ಅನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೀರಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವುದೇ ಕಷ್ಟ. ಆದರೆ, ಶೂಟಿಂಗ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿನ ವಾತಾವರಣ ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣವಾಗಿತ್ತು. ಸುಮಾರು 15 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ನಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ, ಮೂಳೆಗಳನ್ನೇ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟಿಸುವ ಚಳಿಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಯ ನೀರಿಗಿಳಿದು ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ದೇಹ ನಡುಗಿಸುವ ಚಳಿಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ, ಉಸಿರು ಬಿಗಿಹಿಡಿದು ಅವರು ಈ ಸಾಹಸ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು ಒಂದೂವರೆ ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಅವರು ನೀರೊಳಗೇ ಇದ್ದು ಚಿತ್ರೀಕರಣಕ್ಕೆ ಸಹಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಹಸ ದೃಶ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಆರ್ಯ ಯಾವಾಗಲೂ ವಿಶೇಷ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಸದೃಢತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ, ಇಷ್ಟು ಆಳವಾದ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ತಾಪಮಾನದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಉಸಿರುಕಟ್ಟಿ ಹೋರಾಡುವುದು ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯ ತರಬಲ್ಲದು. ಆರ್ಯ ಅವರ ಈ ಅದ್ಭುತ ಶ್ರಮ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರತೆಯನ್ನು ಕಂಡು ನಿರ್ದೇಶಕ ಮನು ಆನಂದ್ ಮತ್ತು ಇಡೀ ಚಿತ್ರತಂಡವೇ ಭಾವುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ನಿರೀಕ್ಷೆ ದುಪ್ಪಟ್ಟು
ನೈಜ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ, ರೋಚಕ ಕಥಾಹಂದರ ಹೊಂದಿರುವ 'ಮಿಸ್ಟರ್ ಎಕ್ಸ್' ಸಿನಿಮಾ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಏಪ್ರಿಲ್ 17 ರಂದು ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ತೆರೆಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಆರ್ಯ ಅವರ ಈ ಬದ್ಧತೆಯುತ ನಟನೆ ಚಿತ್ರದ ಮೇಲಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಮಾಡಿದೆ. ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಾಹಸ ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರ ಹೊಸ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಇಂತಹ ಕಠಿಣ ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಡ್ಯೂಪ್ ಬಳಸದೆ ಆರ್ಯ ಅವರೇ ನಟಿಸಿರುವುದು ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಶ್ಚರ್ಯವನ್ನುಂಟುಮಾಡಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಆರ್ಯ ಜೊತೆಗೆ ಗೌತಮ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ನಟರು ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ.