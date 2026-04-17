ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಫೈಟರ್' ಸಿನಿಮಾದ ಟ್ರೇಲರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ವಿದ್ಯುತ್ ಜಮ್ವಾಲ್, ಹಾಲಿವುಡ್ನ ನೋವಾ ಸೆಂಟ್ನಿಯೋ, ಜೇಸನ್ ಮೊಮೊವಾ ಮತ್ತು ಆಂಡ್ರ್ಯೂ ಕೋಜಿ ಅವರಂತಹ ದೊಡ್ಡ ತಾರಾಗಣವಿದೆ. ಈ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಸಿನಿಮಾ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 16, 2026 ರಂದು ತೆರೆಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕಾತುರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ 'ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಫೈಟರ್' ಸಿನಿಮಾದ ಟ್ರೇಲರ್ ಕೊನೆಗೂ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ.
ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ವಿದ್ಯುತ್ ಜಮ್ವಾಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಹಾಲಿವುಡ್ನ ನೋವಾ ಸೆಂಟ್ನಿಯೋ, ಜೇಸನ್ ಮೊಮೊವಾ ಮತ್ತು ಆಂಡ್ರ್ಯೂ ಕೋಜಿ ಅವರಂತಹ ದೊಡ್ಡ ತಾರೆಯರು ಒಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ಯಾರಾಮೌಂಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್, ಲೆಜೆಂಡರಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಪ್ಕಾಮ್ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಜಮ್ವಾಲ್ ಅವರು ಖ್ಯಾತ ಯೋಗ ಮಾಸ್ಟರ್ 'ಧಲ್ಸಿಮ್' ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಶುಕ್ರವಾರ ರಿಲೀಸ್ ಆದ ಈ ಟ್ರೇಲರ್, ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಸೀಟಿನ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸುವ ಅನುಭವ ನೀಡುವ ಭರವಸೆ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಸಿನಿಮಾದ ಅಧಿಕೃತ ಕಥೆಯ ಎಳೆ ಹೀಗಿದೆ
ಚಿತ್ರತಂಡವು ಸಿನಿಮಾದ ಅಧಿಕೃತ ಸಾರಾಂಶವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ. "ಈ ಕಥೆ 1993ರಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ದೂರವಾಗಿದ್ದ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಫೈಟರ್ಗಳಾದ ರ್ಯು (ಆಂಡ್ರ್ಯೂ ಕೋಜಿ) ಮತ್ತು ಕೆನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ (ನೋವಾ ಸೆಂಟ್ನಿಯೋ) ಮತ್ತೆ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಗೂಢ ಮಹಿಳೆ ಚುನ್-ಲಿ (ಕ್ಯಾಲಿನಾ ಲಿಯಾಂಗ್) ಮುಂದಿನ 'ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರಿಯರ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್'ಗೆ ಇವರಿಬ್ಬರನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಮುಷ್ಟಿ ಕಾಳಗವಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಹಣೆಬರಹ ಮತ್ತು ರೋಷದ ಹೋರಾಟ. ಈ ಯುದ್ಧದ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪಿತೂರಿ ಅಡಗಿದ್ದು, ಅದು ಅವರಿಬ್ಬರನ್ನೂ ಪರಸ್ಪರ ಎದುರಾಳಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಗತಕಾಲದ ಕಹಿ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರು ವಿಫಲವಾದರೆ, ಆಟ ಮುಗಿದಂತೆ!" ಎಂದು ಚಿತ್ರತಂಡ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ದೊಡ್ಡ ತಾರಾಗಣ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕ
ಕಿತಾವೊ ಸಕುರಾಯ್ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಫೈಟರ್' ವಿಡಿಯೋ ಗೇಮ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಹಡೋಕೆನ್ಸ್, ರೌಂಡ್ಹೌಸ್ ಕಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ನೆಚ್ಚಿನ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಪರದೆಗೆ ತರಲು ಚಿತ್ರತಂಡ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನೋವಾ ಸೆಂಟ್ನಿಯೋ 'ಕೆನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್' ಆಗಿ, ಆಂಡ್ರ್ಯೂ ಕೋಜಿ 'ರ್ಯು' ಆಗಿ ಮತ್ತು ಜೇಸನ್ ಮೊಮೊವಾ 'ಬ್ಲಾಂಕಾ' ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಲ್ಲದೆ, ಕ್ಯಾಲಿನಾ ಲಿಯಾಂಗ್, ಜೋ ಅನೋಯಿ, ಡೇವಿಡ್ ಡಸ್ಟ್ಮಾಲ್ಚಿಯನ್, ಕೋಡಿ ರೋಡ್ಸ್, ಆಂಡ್ರ್ಯೂ ಶುಲ್ಜ್, ಎರಿಕ್ ಆಂಡ್ರೆ, ಓರ್ವಿಲ್ಲೆ ಪೆಕ್, ಆಲಿವಿಯರ್ ರಿಕ್ಟರ್ಸ್, ಹಿರೋಕಿ ಗೊಟೊ, ರೇನಾ ವಲ್ಲಾಂಡಿಂಗ್ಹ್ಯಾಮ್, ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ವೊಲ್ಕಾನೋವ್ಸ್ಕಿ ಮತ್ತು ಕರ್ಟಿಸ್ '50 ಸೆಂಟ್' ಜಾಕ್ಸನ್ ಕೂಡಾ ತಾರಾಗಣದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕ
ಪ್ಯಾರಾಮೌಂಟ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್ ಇಂಡಿಯಾ 'ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಫೈಟರ್' ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 16, 2026 ರಂದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿದೆ.