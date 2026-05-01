'ಡಾಕು ಮಹಾರಾಜ್' ಚಿತ್ರದ 'ಡಬಡಿ ಡಿಬಿಡಿ' ಹಾಡಿನ ವಿವಾದದ ಬಗ್ಗೆ ನಟಿ ಊರ್ವಶಿ ರೌಟೇಲಾ ಕೊನೆಗೂ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ನಂದಮೂರಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವವನ್ನೂ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 'ರೇಡಿಯೋ ನಶಾ' ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಊರ್ವಶಿ ರೌಟೇಲಾ, 'ಡಾಕು ಮಹಾರಾಜ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಂದಮೂರಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಸಿನಿಮಾ ಮತ್ತು ನಟನ ಬಗ್ಗೆ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗಳಿದ್ದರೂ, ಆ ಅನುಭವ ಖುಷಿ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರದ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಸೀನ್‌ಗಳನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡ ನಟಿ, ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಸೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ಎನರ್ಜಿ ತರುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದರು.

ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬೆರೆಯುವ, ಉತ್ಸಾಹಭರಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರು. 'ಡಬಡಿ ಡಿಬಿಡಿ' ಹಾಡು ರಿಲೀಸ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಯಿತು. ಅನೇಕರು ಹಾಡಿನ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿಯನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದರು. ಜೊತೆಗೆ, ನಂದಮೂರಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ಊರ್ವಶಿ ರೌಟೇಲಾ ನಡುವಿನ ವಯಸ್ಸಿನ ಅಂತರವನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದರು.

ಈ ವಿವಾದದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಊರ್ವಶಿ, ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗಳು ಒಂದರ ಮೇಲೊಂದರಂತೆ ಬೆಳೆದು ದೊಡ್ಡದಾಯಿತು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಟೀಕೆಗಳ ನಡುವೆಯೂ, 'ಡಾಕು ಮಹಾರಾಜ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಹಾಡನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಇದು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು. ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅವರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವರ್ತನೆಯ ವೈರಲ್ ಕ್ಲಿಪ್‌ಗಳಿಂದಾಗಿ, ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ಅಭಿಪ್ರಾಯದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಊರ್ವಶಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.

Related Articles

Related image1
10 ಕೋಟಿ ಸಂಭಾವನೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಬಾಲಯ್ಯ: ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವುದಿಷ್ಟು!
Related image2
ಬಾಲಯ್ಯ ಕೊಟ್ಟ ಹಿಟ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ನಟಿ ಪ್ರಗ್ಯಾ ನಟಿಸಿದ ಉಳಿದ ಸಿನಿಮಾಗಳೆಲ್ಲಾ ಫ್ಲಾಪ್

ಮಗುವಿನಂಥ ಮನಸ್ಸಿನವರು

ನೋಡಲು ಅವರು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಕಂಡರೂ, ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಾಗಲ್ಲ ಎಂದರು. ಅವರನ್ನು 'ಮಗುವಿನಂಥ ಮನಸ್ಸಿನವರು' ಮತ್ತು 'ಸೂಪರ್ ಎನರ್ಜಿಟಿಕ್' ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ ನಟಿ, ಅವರು ತುಂಬಾ ಕರುಣೆ ಮತ್ತು ಸರಳ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ಸ್ ಡೇ ದಿನ ತನಗೆ ಮೊದಲು ವಿಶ್ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಎಂದು ಊರ್ವಶಿ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅವರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಇರುವುದು ಇಷ್ಟ, ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ಗಂಭೀರ ವ್ಯಕ್ತಿಗಿಂತ ಅವರು ಹೆಚ್ಚು ಸ್ನೇಹಮಯಿ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.