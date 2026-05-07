ಈಗಿನ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಕಿಸ್ಸಿಂಗ್, ಹಾಟ್ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ದೃಶ್ಯಗಳು ಕಾಮನ್. ಆದರೆ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೀರೋಯಿನ್ಗಳು ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾನೇ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಒಮ್ಮೆ ಮುತ್ತಿನ ದೃಶ್ಯದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಅತಿಲೋಕ ಸುಂದರಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ್ದರು. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಅಂದು ನಡೆದಿದ್ದೇನು?
ಈಗಿನ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ದೃಶ್ಯಗಳು ಸರ್ವೇಸಾಮಾನ್ಯ. ಎಷ್ಟೇ ಸಂಪ್ರದಾಯಸ್ಥ ಸಿನಿಮಾ ಆದರೂ ಒಂದಾದರೂ ಅಂತಹ ದೃಶ್ಯ ಇರಲೇಬೇಕು. ಆದರೆ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬೇರೆಯೇ ಇತ್ತು. ಮುತ್ತಿನ ದೃಶ್ಯಗಳು, ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಸೀನ್ಗಳು ಬಹಳ ವಿರಳವಾಗಿದ್ದವು. ಅದೂ ನಾಯಕಿಯ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಚಿತ್ರೀಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರ ಅನುಮತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಇಂತಹ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯುವ ಸಾಹಸ ಮಾಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅತಿಲೋಕ ಸುಂದರಿ ಶ್ರೀದೇವಿಗೆ ತಿಳಿಯದಂತೆ ಅವರ ಕಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಸೀನ್ ತೆಗೆದು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಹಾಕಲಾಗಿತ್ತು. ಅದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು? ಈ ಬಗ್ಗೆ ಶ್ರೀದೇವಿ ಏನು ಮಾಡಿದರು ಗೊತ್ತಾ?
ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಅತಿಲೋಕ ಸುಂದರಿ ಎಂದೇ ಶ್ರೀದೇವಿ ಖ್ಯಾತಿ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ತಮ್ಮ ನಟನೆ ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯದಿಂದ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದರು. ತಮ್ಮ ಸಿನಿ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಅದ್ಭುತ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ ಅವರು, ಸಿನಿಮಾಗಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿದ್ದರು. ಮೌಲ್ಯಗಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದ ನಟಿಯಾಗಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಹೀರೋಗಳೊಂದಿಗೆ ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಅತಿಯಾದ ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಲು ಅವರು ಒಪ್ಪುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಮುತ್ತಿನ ದೃಶ್ಯಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಮಿತಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ 1989ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 'ಗುರು' ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿಂಗ್ ವೇಳೆ ಒಂದು ಘಟನೆ ನಡೆಯಿತು. ಅವರ ಅನುಮತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಮುತ್ತಿನ ದೃಶ್ಯವೊಂದು ಸಿನಿಮಾಗೆ ಸೇರಿಹೋಯಿತು.
'ಗುರು' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಮಿಥುನ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ನಾಯಕರಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಅವರೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಕಿಸ್ಸಿಂಗ್ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವಂತೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ಉಮೇಶ್ ಮೆಹ್ರಾ ಶ್ರೀದೇವಿಯವರನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಂಡರು. ಆದರೆ, ತನಗೆ ಪರಿಚಯವಿಲ್ಲದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಅಂತಹ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಶ್ರೀದೇವಿ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಬಹಳ ವಿನಯದಿಂದ ಹೇಳಿದರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅವರ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ನಾಯಕ ಮಿಥುನ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಕೂಡ ಗೌರವಿಸಿದರು. ಆದರೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮಾತ್ರ ಆ ದೃಶ್ಯ ಇರಲೇಬೇಕು ಎಂದು ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದಿದ್ದರು.
ಮುತ್ತಿನ ದೃಶ್ಯಕ್ಕೆ ಶ್ರೀದೇವಿ ಒಪ್ಪದಿದ್ದಾಗ, ನಿರ್ದೇಶಕ ಉಮೇಶ್ ಮೆಹ್ರಾ ಸುಮ್ಮನಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಶ್ರೀದೇವಿಗೆ ತಿಳಿಯದಂತೆ ಬಾಡಿ ಡಬಲ್ ಬಳಸಿ ಆ ಕಿಸ್ಸಿಂಗ್ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಿದರು. ಆ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿದರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಆ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನೇ ನಟಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಶ್ರೀದೇವಿಯೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಪ್ರಚಾರವನ್ನೂ ಮಾಡಿಸಿದರು. ಈ ವಿಷಯ ಶ್ರೀದೇವಿಗೆ ತಲುಪಿದಾಗ ವಿವಾದ ಮತ್ತಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಯಿತು.
ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮುನ್ನ ಈ ವಿಷಯ ತಿಳಿದ ಶ್ರೀದೇವಿ ತಾಯಿ ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ನಿರ್ದೇಶಕ ಉಮೇಶ್ ಮೆಹ್ರಾ ತಮಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ, ತಕ್ಷಣ ಆ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. ವಕೀಲರಾಗಿದ್ದ ಶ್ರೀದೇವಿ ತಂದೆ ಈ ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಸಿದ್ಧರಾದರು. ಈ ವಿವಾದದಿಂದಾಗಿ ಚಿತ್ರದ ಬಿಡುಗಡೆಯೂ ತಡವಾಯಿತು. ವಿವಾದ ತಾರಕಕ್ಕೇರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ನಿರ್ದೇಶಕ ಉಮೇಶ್ ಮೆಹ್ರಾ ಆ ಮುತ್ತಿನ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿದರೆಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಲೇಡಿ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ..
ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡ ಶ್ರೀದೇವಿ, ಇದು ತಮ್ಮ ಸಿನಿ ಬದುಕಿನ ಒಂದು ದುಃಸ್ವಪ್ನ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆ ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಕೆಟ್ಟ ಅನುಭವವಾಯಿತು ಎಂದು ಶ್ರೀದೇವಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಶ್ರೀದೇವಿ, ಬಾಲಿವುಡ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಆಗಿ ಮಿಂಚಿದರು. ಲೇಡಿ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿ ಬೆಳೆದರು. 54ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದವಾಗಿ ನಿಧನರಾದರು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಶ್ರೀದೇವಿಯವರ ಪುತ್ರಿ ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಆಗಿ ಮಿಂಚುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.