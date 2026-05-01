ಬಾಲಯ್ಯ ಕೊಟ್ಟ ಹಿಟ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ನಟಿ ಪ್ರಗ್ಯಾ ನಟಿಸಿದ ಉಳಿದ ಸಿನಿಮಾಗಳೆಲ್ಲಾ ಫ್ಲಾಪ್

ನಟಿ ಪ್ರಗ್ಯಾ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಗ್ಲಾಮರ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ. ನಟನೆಯಲ್ಲೂ ಉತ್ತಮ ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರು ನಟಿಸಿದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬಾಕ್ಸಾಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೋತಿವೆ.
entertainment May 01 2026
Author: Govindaraj S
ಕಂಚೆ

ಈ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಗ್ಯಾ ಜೈಸ್ವಾಲ್‌ಗೆ ಟಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಹೆಸರು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿತು. ಆದರೆ, ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ.
ಗುಂಟೂರೋಡು

ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಅಂಶಗಳಿದ್ದರೂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಸೆಳೆಯಲು ವಿಫಲವಾಯ್ತು. ಈ ಚಿತ್ರ ಪ್ರಗ್ಯಾ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಅವರ ಕೆರಿಯರ್‌ಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ.
ನಕ್ಷತ್ರಂ

ಈ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪಡೆದು ನಿರಾಸೆ ಮೂಡಿಸಿತು. ಪ್ರಗ್ಯಾ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಅವರ ಕೈಹಿಡಿಯಲಿಲ್ಲ

ಜಯ ಜಾನಕಿ ನಾಯಕ

ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ತಾರಾಬಳಗವಿದ್ದರೂ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಹಿಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ.

ಆಚಾರಿ ಅಮೆರಿಕ ಯಾತ್ರಾ

ಕಾಮಿಡಿ ಜಾನರ್‌ನ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬಾಕ್ಸಾಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೀನಾಯವಾಗಿ ಸೋತಿತು. ಪ್ರಗ್ಯಾ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಕೆರಿಯರ್‌ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ.

ಅಖಂಡ

ಅಖಂಡ ಸಿನಿಮಾ ಭರ್ಜರಿ ಹಿಟ್ ಆಗುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರಗ್ಯಾ ಕೆರಿಯರ್‌ಗೆ ಮತ್ತೆ ಜೀವ ತುಂಬಿತು. ಇದು ಪ್ರಗ್ಯಾ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಮೊದಲ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾ.
ಸನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ

ಮೋಹನ್ ಬಾಬು ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗ್ಯಾ ಕೂಡ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಚಿತ್ರ ಬಾಕ್ಸಾಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೀನಾಯವಾಗಿ ಸೋಲು ಕಂಡಿತು.
ಡಾಕು ಮಹಾರಾಜ್

ಪ್ರಗ್ಯಾ ಜೈಸ್ವಾಲ್‌ಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹಿಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಬಾಲಯ್ಯ ಅವರಿಂದಲೇ. ಡಾಕು ಮಹಾರಾಜ್ ಸಿನಿಮಾ ಉತ್ತಮ ಯಶಸ್ಸು ಗಳಿಸಿತು.
