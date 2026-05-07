Kannada

ನಾನೇನು ಸಾಧು ಅಲ್ಲ, ಕೆಟ್ಟ ಮಾತು ನನಗೂ ಬರುತ್ತೆ: ಪುಷ್ಪ ನಟಿ ಅನಸೂಯಾ!

ಅನಸೂಯಾ ಮೊದಲು ನ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಕರ್ ಆಗಿ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದರು. ನಂತರ ಟಿವಿ ನಿರೂಪಕಿಯಾದರು. ಅಲ್ಲಿಂದ ನಟನಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೂ ಕಾಲಿಟ್ಟರು. ಆದರೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮನ್ನಣೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ.
entertainment May 07 2026
Author: Govindaraj S Image Credits:instagram/@itsme_anasuya
Kannada

ಜಬರ್ದಸ್ತ್‌ನಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ ಆ್ಯಂಕರ್

'ಜಬರ್ದಸ್ತ್' ಕಾಮಿಡಿ ಶೋಗೆ ಅನಸೂಯಾ ನಿರೂಪಕಿಯಾದ ನಂತರ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನವೇ ಬದಲಾಯಿತು. ಈ ಶೋ ಅವರಿಗೆ ಅಪಾರವಾದ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಸ್ಟಾರ್ ಆ್ಯಂಕರ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟರು.
Image credits: instagram/@itsme_anasuya
Kannada

ನಟನೆಯಲ್ಲೇ ಬ್ಯುಸಿಯಾದ ಅನಸೂಯಾ

ಸುಮಾರು 10 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಿರೂಪಕಿಯಾಗಿದ್ದ ಅನಸೂಯಾ, ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯಷ್ಟೇ ಶೋಗಳಿಂದ ಹೊರಬಂದರು. ಈಗ ಕೇವಲ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆಗೊಮ್ಮೆ ಈಗೊಮ್ಮೆ ಕೆಲವು ಶೋಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
Image credits: instagram/@itsme_anasuya
Kannada

ಅಶ್ಲೀಲ ಪದಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಚ್ಚರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾವೊಂದನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿರುವ ಅನಸೂಯಾ, ಇದೀಗ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಶ್ಲೀಲ ಪದಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ತೇಜಾ ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಶ್ಲೀಲ ಪದಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಂದೇಶ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
Image credits: instagram/@itsme_anasuya
Kannada

ಕೆಟ್ಟ ಮಾತು ಬಯ್ಯೋದು ನನಗೂ ಬರುತ್ತೆ

ಅಶ್ಲೀಲ ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು ನಿನಗೂ ಗೊತ್ತು, ನನಗೂ ಗೊತ್ತು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ಆದರೆ, ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ಮಾತ್ರ ಮಾತನಾಡದೇ ಸುಮ್ಮನಿರುತ್ತಾರೆ. ನಾನುಕೂಡ ಅಂತಹ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡುತ್ತಲೇ ಬೆಳೆದವನು.

Image credits: instagram/@itsme_anasuya
Kannada

ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ

ನಾನೇನು ಸಾಧು-ಸಂತನಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆಮಾತುಗಳನ್ನು ಬೈಯ್ಯುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವು ನನ್ನಲ್ಲಿ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ದ್ವಿಗುಣಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದವು. ಅದರಿಂದ ಹೊರಬರಲು ಅಶ್ಲೀಲ ಪದಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟೆ.

Image credits: instagram/@itsme_anasuya
Kannada

ಅಶ್ಲೀಲ ಪದಗಳ ಬಳಕೆ ಬೇಡ

"ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳು 'ನೀನು ಇದಲ್ಲ' ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಾನು ಅವುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟೆ" ಎಂದು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ತನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೂ ಹೌದು ಎಂದು ಅನಸೂಯಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Image credits: instagram/@itsme_anasuya

ಮಹಿಳಾ ನಿರ್ದೇಶಕಿಯರೇ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ ಮಹಿಳಾ ಕೇಂದ್ರಿದ ಸಿನಿಮಾಗಳು Don't Miss It

ರಾಮ್ ಚರಣ್ 'ಪೆದ್ದಿ' ಚಿತ್ರದ ಸ್ಟಾರ್‌ಗಳಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸಂಭಾವನೆ: ಯಾರಿಗೆಷ್ಟು?

ತೆಲುಗು ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಂಚ್ತಿರೋ ಕನ್ನಡತಿ; ಇಲ್ಲಿವೆ ಕ್ಯೂಟ್ ಫೋಟೋಸ್

ನಟಿಸಿದ್ದು 4 ಫ್ಲಾಪ್ ಸಿನಿಮಾ, ಆದ್ರೂ ಈ ನಟಿಗೆ 'ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಸಾವಿತ್ರಿ' ಅಂತಾರೆ!