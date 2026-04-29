ಸರಣಿ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಂದ ಯಶಸ್ಸಿನ ಅಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ನಟಸಿಂಹ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ, ತಮ್ಮ ಸಂಭಾವನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಬದಲು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರಂತೆ. ಬಾಲಯ್ಯ ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರು? ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣವೇನು ಗೊತ್ತಾ? ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಬಾಲಯ್ಯನ ಮನಸ್ಸು ಬಂಗಾರ ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹೇಳುವುದು.

ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಹೀರೋಗಳ ಸಂಭಾವನೆ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೋಟಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ದೊಡ್ಡ ಹೀರೋ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈಗ 300 ಕೋಟಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಹೀರೋಗಳೂ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪಾಲುದಾರರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಹಿಟ್-ಫ್ಲಾಪ್ ನೋಡದೆ ಹೀರೋಗಳು ದುಬಾರಿ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಬಾಲಯ್ಯ ತಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆಯ ಮನಸ್ಸು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಸಂಭಾವನೆಯಿಂದ 10 ಕೋಟಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರಂತೆ.

ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗೆ ಆಸರೆಯಾಗಲು ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ತಮ್ಮ ಸಂಭಾವನೆಯನ್ನು ಬರೋಬ್ಬರಿ 10 ಕೋಟಿ ರೂ. ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಟಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ. ಸತತ ಯಶಸ್ಸಿನ ಅಲೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಸಂಭಾವನೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಬದಲು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಬಾಲಯ್ಯನ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಡಬಲ್ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಯಶಸ್ಸಿನ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. 'ಅಖಂಡ' ಚಿತ್ರದಿಂದ ಶುರುವಾಗಿ 'ವೀರಸಿಂಹ ರೆಡ್ಡಿ', 'ಭಗವಂತ್ ಕೇಸರಿ', 'ಡಾಕು ಮಹಾರಾಜ್', ಮತ್ತು 'ಅಖಂಡ 2' ಸೇರಿ ಸತತ ಐದು ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಗೋಪಿಚಂದ್ ಮಲಿನೇನಿ ಜೊತೆಗಿನ ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾ ಹಿಟ್ ಆದರೆ, ಡಬಲ್ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ದಾಖಲೆ ಅವರದ್ದಾಗುತ್ತದೆ.

ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 'ಅಖಂಡ-2' ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಯಶಸ್ಸು ಗಳಿಸಲಿಲ್ಲ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. 125 ಕೋಟಿ ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಗಳಿಕೆ ಕಂಡರೂ, ಅಧಿಕ ವೆಚ್ಚದಿಂದಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗೆ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಲಾಭ ಬರಲಿಲ್ಲವಂತೆ. ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗೆ ಹೊರೆಯಾಗಬಾರದೆಂದು ಬಾಲಯ್ಯ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

Related Articles

ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವನಾಥ ಘಾಟ್‌ನಲ್ಲಿ 'ಅಖಂಡ 2' ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಚಾರ ಜೋರು: ಭಾವುಕರಾದ ಬಾಲಯ್ಯ
ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿ ಬೆಚ್ಚಿಬಿದ್ದು ಸಾಯ್ತಾರೆ.. ಅಖಂಡ 2 ಸಕ್ಸಸ್‌ ಮೀಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಾಲಯ್ಯ ಆವೇಶ!

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೀರೋಗಳು ಸಿನಿಮಾದ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ತಮ್ಮ ಪೂರ್ತಿ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ತನ್ನನ್ನು ನಂಬಿದ ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗೆ ನಷ್ಟವಾಗಬಾರದು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ತಮ್ಮ ಸಂಭಾವನೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದೆ ಸುಮಾರು 40 ಕೋಟಿ ರೂ. ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಅವರು, ಈಗ ಗೋಪಿಚಂದ್ ಮಲಿನೇನಿ ನಿರ್ದೇಶನದ 'NBK 111' ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ 30 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.

65ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅವರ ಫಿಲ್ಮ್ ಕೆರಿಯರ್ ವೇಗವಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಹೀರೋಗೆ ಇಲ್ಲದಷ್ಟು ಯಶಸ್ಸು ಅವರ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಗೋಪಿಚಂದ್ ಮಲಿನೇನಿ ಜೊತೆಗಿನ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪವರ್‌ಫುಲ್ ಗ್ಯಾಂಗ್‌ಸ್ಟರ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. 'ವೀರಸಿಂಹ ರೆಡ್ಡಿ'ಯಂತಹ ಬ್ಲಾಕ್ ಬಸ್ಟರ್ ಹಿಟ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇದಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿವೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಕೊರಟಾಲ ಶಿವ ಜೊತೆಗಿನ ಅವರ ಸಿನಿಮಾ ಕೂಡ ಬಹುತೇಕ ಖಚಿತವಾದಂತಿದೆ.

ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ

ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮೇ 1 ರಂದು ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ, ಜೂನ್ ಅಥವಾ ಜುಲೈನಿಂದ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆರಂಭಿಸಲು ಚಿತ್ರತಂಡ ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ವಿವೇಕ್ ಆತ್ರೇಯ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಶ್ ಅವರಂತಹ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ನಿರ್ದೇಶಕರೊಂದಿಗೂ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. ಸಂಭಾವನೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಹಿತದೃಷ್ಟಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬಾಲಯ್ಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ತಂದಿದೆ.