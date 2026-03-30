ಟಿವಿ ನಟಿ ಶ್ವೇತಾ ತಿವಾರಿ 45 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಲ್ಲೂ ಯಂಗ್ ಮತ್ತು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅವರು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಪಿಂಕ್ ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಂಚುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಈ ಫೋಟೋಗಳಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಭರ್ಜರಿ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ವೇತಾ ತಿವಾರಿ ಪಿಂಕ್ ಸೀರೆ ಉಟ್ಟು ಕ್ಯಾಮೆರಾಗೆ ಸಖತ್ ಪೋಸ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಫೋಟೋಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಲುಕ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟವಾಗಿದೆ.
ಅವರ ಈ ಫೋಟೋಗಳು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ಸಖತ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಸೀರೆಯ ಜೊತೆ ಸ್ಲೀವ್ಲೆಸ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಫೋಟೋಶೂಟ್ನಲ್ಲಿ ಶ್ವೇತಾ ತಿವಾರಿ ಅವರ ಮೇಕಪ್ ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಮತ್ತು ಸುಂದರವಾಗಿದೆ. ಶ್ವೇತಾ ನ್ಯೂಡ್ ಬೇಸ್ ಮೇಕಪ್ ಜೊತೆಗೆ ಹಗುರವಾದ ಗ್ಲಾಸಿ ಲಿಪ್ಸ್ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಫ್ರೀ ಹೇರ್ ಅವರ ಲುಕ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಟಚ್ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಉದ್ದನೆಯ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ ಶ್ವೇತಾ ತಮ್ಮ ಲುಕ್ ಅನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಶ್ವೇತಾ ತಿವಾರಿ ಈ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳ ಸುರಿಮಳೆಯೇ ಆಗಿದೆ. ಒಬ್ಬರು, 'ಇವರ ವಯಸ್ಸು ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ' ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಬ್ಬರು, 'ಯಾರಾದರೂ ಇಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿರಲು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಬಳಕೆದಾರರು, 'ಇವರ ಮುಂದೆ ಮಗಳೂ ಫೇಲ್' ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. 45 ವರ್ಷದ ಶ್ವೇತಾ ತಿವಾರಿ ಅವರನ್ನು ಅವರ 25 ವರ್ಷದ ಮಗಳು ಪಲಕ್ ಜೊತೆ ಆಗಾಗ ಹೋಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜನರು ಶ್ವೇತಾಳನ್ನು ಮಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸುಂದರಿ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.
ಟಿವಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಿಂದ ನಟನೆ ಆರಂಭ
ಶ್ವೇತಾ ತಿವಾರಿ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಟಿವಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಅವರು ಮೊದಲು 2000ರಲ್ಲಿ 'ಆನೆ ವಾಲಾ ಪಲ್' ಸೀರಿಯಲ್ನಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಅವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದು 2001ರ 'ಕಸೌಟಿ ಜಿಂದಗೀ ಕಿ' ಟಿವಿ ಶೋ. ಇದರ ನಂತರ ಶ್ವೇತಾ ಹಿಂತಿರುಗಿ ನೋಡಲೇ ಇಲ್ಲ. ಅವರು 'ನಚ್ ಬಲಿಯೆ 2', 'ನಾಗಿನ್', 'ಇಸ್ ಜಂಗಲ್ ಸೆ ಮುಜೆ ಬಚಾವೋ', 'ಝಲಕ್ ದಿಖ್ಲಾ ಜಾ 3', 'ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ 4', 'ಕಾಮಿಡಿ ಸರ್ಕಸ್ ಕಾ ನಯಾ ದೌರ್', 'ಪರ್ವರಿಶ್', 'ರಂಗೋಲಿ', 'ಝಲಕ್ ದಿಖ್ಲಾ ಜಾ 6', 'ಬೇಗುಸರಾಯ್', 'ಮೇರೆ ಡ್ಯಾಡ್ ಕಿ ದುಲ್ಹನ್', 'ಖತ್ರೋನ್ ಕೆ ಖಿಲಾಡಿ 11' ಮತ್ತು 'ಮೈ ಹೂಂ ಅಪರಾಜಿತಾ' ಮುಂತಾದ ಶೋಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಶ್ವೇತಾ ತಿವಾರಿ ಕೇವಲ ಟಿವಿ ಶೋಗಳಲ್ಲ, ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲೂ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2004ರಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡ 'ಮಧೋಶಿ' ಅವರ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾ. ಇದರ ನಂತರ ಅವರು 'ಆಬ್ರಾ ಕಾ ಡಾಬ್ರಾ', 'ಕಬ್ ಅಇಬು ಅಂಗನವಾ ಹಮಾರ್', 'ಹಮಾರ್ ಸೈಯಾಂ ಹಿಂದುಸ್ತಾನಿ', 'ದೇವರು', 'ಬೇನಿ ಅಂಡ್ ಬಬ್ಲು', 'ಮಿಲೆ ನ ಮಿಲೆ ಹಮ್', 'ಮ್ಯಾರೀಡ್ 2 ಅಮೆರಿಕಾ', 'ಸಿಂಗಂ ಅಗೇನ್' ಮುಂತಾದ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.