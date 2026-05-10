ವಿಶ್ವ ತಾಯಂದಿರ ದಿನದಂದು ಸಂಜಯ್ ದತ್ ತಮ್ಮ ತಾಯಿ, ದಿವಂಗತ ನಟಿ ನರ್ಗಿಸ್ ದತ್ ಅವರನ್ನು ನೆನೆದು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾವುಕ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 'ನಿಮ್ಮನ್ನು ತುಂಬಾ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾ 'ಆಖ್ರಿ ಸವಾಲ್' ಮೇ 15 ರಂದು ತೆರೆಗೆ ಬರಲಿದೆ.

ತಾಯಂದಿರ ದಿನದ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ನಟ ಸಂಜಯ್ ದತ್ ತಮ್ಮ ತಾಯಿ, ದಿವಂಗತ ನಟಿ ನರ್ಗಿಸ್ ದತ್ ಅವರನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾವುಕ ಪೋಸ್ಟ್ ಒಂದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 1981ರಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದ ತಮ್ಮ ತಾಯಿಯೊಂದಿಗಿನ ಬಾಲ್ಯದ ಕಪ್ಪು-ಬಿಳುಪು ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ತಮ್ಮ ಮನದಾಳದ ಮಾತನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

"ಅಮ್ಮಾ, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ತುಂಬಾ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನೀನು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇರಬೇಕಿತ್ತು. ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಆಶೀರ್ವಾದ ಯಾವಾಗಲೂ ನನ್ನ ಮೇಲಿದೆ. ಲವ್ ಯು ಅಮ್ಮ," ಎಂದು ಅವರು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದ ಕೆಲವು ಅಪರೂಪದ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ, ಪುಟ್ಟ ಸಂಜಯ್ ತಾಯಿ ನರ್ಗಿಸ್ ಅವರ ತೋಳಿನಲ್ಲಿ ನಗುತ್ತಿರುವುದು ಕಾಣಬಹುದು. ತಾಯಿ-ಮಗನ ನಡುವಿನ ಪ್ರೀತಿ, ವಾತ್ಸಲ್ಯವನ್ನು ಈ ಫೋಟೋಗಳು ಕಟ್ಟಿಕೊಡುತ್ತವೆ.

ತಾಯಂದಿರ ದಿನವನ್ನು ತಾಯಂದಿರು, ಮಾತೃತ್ವ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವವರನ್ನು ಗೌರವಿಸಲು ಮೀಸಲಿಡಲಾಗಿದೆ. ಅವರ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಪ್ರೀತಿ, ತ್ಯಾಗ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಅವರ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ದಿನವಿದು. ಈ ಪೋಸ್ಟ್, ನರ್ಗಿಸ್ ದತ್ ಅವರು ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ನಟಿಯಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ದಶಕಗಳ ನಂತರವೂ ಸಂಜಯ್ ದತ್ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಂತಹ ಗಾಢ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತೋರಿಸಿದೆ.

ಸಂಜಯ್ ದತ್ ಅವರ ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾ

ಸಂಜಯ್ ದತ್ ಅವರ ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾ 'ಆಖ್ರಿ ಸವಾಲ್' ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ತೆರೆಗೆ ಬರಲಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅಭಿಜೀತ್ ಮೋಹನ್ ವಾರಂಗ್ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಮಿತ್ ಸಾಧ್, ನಮಾಶಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ, ನೀತು ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ತ್ರಿದಾ ಚೌಧರಿ ಕೂಡ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಲುಪಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ, ಶ್ರವಣದೋಷವುಳ್ಳ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಸಂಕೇತ ಭಾಷೆ (ISL) ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ದೃಷ್ಟಿದೋಷವುಳ್ಳವರಿಗೂ ವಿಶೇಷ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಚಿತ್ರತಂಡ ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ನಿರ್ಮಾಪಕರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಿಖಿಲ್ ನಂದಾ ಮತ್ತು ಸಂಜಯ್ ದತ್ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೇ 15 ರಂದು ಹಿಂದಿ, ತೆಲುಗು, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಮಲಯಾಳಂ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.