ಕನ್ನಡದ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟ, ನಿರೂಪಕ ಸೃಜನ್ ಲೋಕೇಶ್ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಹಲವು ಅಪರೂಪದ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಪತ್ನಿ ಗ್ರೀಷ್ಮಾ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಪ್ರೇಮಕಥೆ, ಮದುವೆ ಹಾಗೂ ಪತ್ನಿ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಬೆಂಬಲದ ಬಗ್ಗೆ ಮನಬಿಚ್ಚಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕನ್ನಡದ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟ, ನಿರೂಪಕ ಸೃಜನ್ ಲೋಕೇಶ್ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಹಲವು ಅಪರೂಪದ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಪತ್ನಿ ಗ್ರೀಷ್ಮಾ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಪ್ರೇಮಕಥೆ, ಮದುವೆ ಹಾಗೂ ಪತ್ನಿ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಬೆಂಬಲದ ಬಗ್ಗೆ ಮನಬಿಚ್ಚಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ ಎದುರಾದ ಸವಾಲುಗಳು, ಕುಟುಂಬದ ವಿರೋಧ, ಕೊನೆಗೆ ಎಲ್ಲರ ಒಪ್ಪಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ನಡೆದ ಮದುವೆ ಹೀಗೆ ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಸುಂದರ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರೀತಿಗೆ ಕುಟುಂಬದ ವಿರೋಧವಿತ್ತು
ಸೃಜನ್ ಲೋಕೇಶ್ ಮತ್ತು ಗ್ರೀಷ್ಮಾ ಅವರ ಪ್ರೇಮಕಥೆ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮದುವೆಯವರೆಗೆ ತಲುಪಿರಲಿಲ್ಲ. ಗ್ರೀಷ್ಮಾ ಅವರ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮದುವೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲೂ ಅವರ ತಂದೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಕರಾರು ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಇಬ್ಬರೂ ಎಲ್ಲ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಕುಟುಂಬದವರ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು. ಮದುವೆಯ ಬಳಿಕ ಗ್ರೀಷ್ಮಾ ಅವರ ತಂದೆಯೂ ತಮ್ಮನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು. ಅವರ ಜೊತೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸಂಬಂಧ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡೆ. ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕುಳಿತು ಮಾತನಾಡಿ, ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕಾಲ ಕಳೆದಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಸೃಜನ್ ತಮ್ಮ ಅನುಭವ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪತ್ನಿಯ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ಮನಸೋತ ಸೃಜನ್
ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸದಲ್ಲೂ ಗ್ರೀಷ್ಮಾ ಬಹಳಷ್ಟು ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಸೃಜನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ 'ಮಜಾ ಟಾಕೀಸ್' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ದಿನಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಮನೆಗೆ 30ರಿಂದ 40 ಜನರು ಬರುತ್ತಿದ್ದರು. ಅಷ್ಟೂ ಜನರಿಗೆ ಗ್ರೀಷ್ಮಾ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿ ಊಟ ಬಡಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಯಾವುದೇ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇದ್ದರೂ ತಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನೇ ಕೇಂದ್ರಸ್ಥಾನವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಆಗಲೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಎಲ್ಲರೂ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ 'ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ' ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದೆಂದರೆ ಗ್ರೀಷ್ಮಾ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಎಂದು ಪತ್ನಿಯ ಗುಣವನ್ನು ಕೊಂಡಾಡಿದ್ದಾರೆ.
32 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅತಿಥಿಗಳಿಲ್ಲದ ದಿನವೇ ಇಲ್ಲ
ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಹೆಸರಿನ ಹಿಂದಿನ ವಿಶೇಷ ಕಾರಣವನ್ನೂ ಸೃಜನ್ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಮನೆಯ ಹೆಸರು 'ಶಬರಿ'. ಈ ಹೆಸರನ್ನು ಅವರ ತಂದೆಯೇ ಇಟ್ಟಿದ್ದರಂತೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಅತಿಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ಕಾಯುವ ಮನೆ ಎಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಈ ಹೆಸರು ಇಡಲಾಗಿತ್ತು. 1993ರಲ್ಲಿ ಈ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಸುಮಾರು 32 ವರ್ಷಗಳಾಗಿವೆ. ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಒಬ್ಬರಲ್ಲ ಒಬ್ಬರು ಅತಿಥಿಗಳು ಮನೆಗೆ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವವರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜನರಿಗೆ ಅಡುಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ರಾತ್ರಿ ಊಟದ ಸಮಯಕ್ಕಾದರೂ ಯಾರಾದರೂ ಬಂದು ಸೇರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಸೃಜನ್ ನಗುತ್ತಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿನಿಮಾ ಕೆಲಸದಲ್ಲೂ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಹತ್ವ
ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಶೈಲಿಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಸೃಜನ್ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಲಿ, ನಿಗದಿತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅವರು ಹೆಚ್ಚು ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಾರಂತೆ. ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯ ಕಾಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಸೃಜನ್ ಅವರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಮಯದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೂಪಕರು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ 'ಜಿಎಸ್ಟಿ' (GST) ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಚಿತ್ರದ ಕಾಮಿಡಿ ದೃಶ್ಯಗಳು ಕ್ರಿಸ್ಪ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 15 ನಿಮಿಷಗಳ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ, ಚಿತ್ರದ ಅವಧಿಯನ್ನು 2 ಗಂಟೆ 25 ನಿಮಿಷದಿಂದ 2 ಗಂಟೆ 10 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಿದ್ದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಪರಿಶ್ರಮದ ಫಲ 'ಜಿಎಸ್ಟಿ'
'ಜಿಎಸ್ಟಿ' ಸಿನಿಮಾ ಹಿಂದಿನ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಪರಿಶ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಸೃಜನ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೊರೊನಾ ಎರಡನೇ ಅಲೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರದ ಆಲೋಚನೆ ಮೂಡಿತ್ತು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಗಂಡು-ಹೆಣ್ಣು ಅಥವಾ ದಂಪತಿಯ ನಡುವೆ ದೆವ್ವವೊಂದು ಬಂದರೆ ಏನಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ಸರಳ ಎಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಕಥೆ ಶುರುವಾಗಿತ್ತು. ಬಳಿಕ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎದುರಾಗುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯೊಂದನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ಕಥೆಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯಿತು.
ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ 70 ನಿಮಿಷಗಳ ರೋಟೋಸ್ಕೋಪ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಬಳಸಿರುವುದಾಗಿ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಫ್ರೇಮ್ನಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸೃಜನ್ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪತ್ನಿಯೊಂದಿಗಿನ ಪ್ರೇಮಕಥೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಣದ ಹಿಂದಿನ ಕಷ್ಟದವರೆಗೆ ಹಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಸೃಜನ್ ಲೋಕೇಶ್ ಈ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.