ಮಧುರೈನಲ್ಲಿರುವ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ರಜನಿಕಾಂತ್ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾರ್ಮಿಕರ ದಿನವನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರೇ ಒಬ್ಬ ಕಾರ್ಮಿಕರಾಗಿ ಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿ, ಅವರ 'ಬಾಷಾ' ಸಿನಿಮಾದ ಆಟೋ ಡ್ರೈವರ್ ಪಾತ್ರದ ಥೀಮ್ನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು.
ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾರ್ಮಿಕರ ದಿನದಂದು, ಮಧುರೈನಲ್ಲಿರುವ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ರಜನಿಕಾಂತ್ಗೆ ಮೀಸಲಾದ 'ಅರುಳ್ಮಿಗು ಶ್ರೀ ರಜನಿ ದೇವಸ್ಥಾನ'ದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಮತ್ತು ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಕಾರ್ಮಿಕರ ಘನತೆಯನ್ನು ಗೌರವಿಸಲು ನಡೆದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಕಾರ್ತಿಕ್ ಎಂಬ ಕಟ್ಟಾ ಅಭಿಮಾನಿಯೊಬ್ಬರು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ ಎರಡು ಕಪ್ಪು ಶಿಲಾ ವಿಗ್ರಹಗಳಿದ್ದು, ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ ಪೂಜೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ತಮ್ಮ ವಿಶಿಷ್ಟ ಭಕ್ತಿಯಿಂದಲೇ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿರುವ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಮೇ ದಿನಾಚರಣೆಯಂದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು.
ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗಾಗಿ 'ಬಾಷಾ' ಥೀಮ್ ಆಚರಣೆ
ಕಾರ್ಮಿಕರ ದಿನದ ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ಕಾರ್ಮಿಕರ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಸಾರುವಂತಹ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಲಾಗಿತ್ತು. 'ಬಾಷಾ' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಆಟೋ ಡ್ರೈವರ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಗೆಟಪ್ನ ದೊಡ್ಡ ಕಟೌಟ್ ಇಡಲಾಗಿತ್ತು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾವನ್ನೂ ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ಕಾರ್ಮಿಕರ ದೈನಂದಿನ ಬದುಕಿನ ಹೋರಾಟ ಮತ್ತು ಹೆಮ್ಮೆಯನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸಲಾಯಿತು. ಹಾಲು, ಪನ್ನೀರು, ಮೊಸರು, ಎಳನೀರು ಸೇರಿದಂತೆ 16 ಬಗೆಯ ಪವಿತ್ರ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ವಿಶೇಷ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿ, ದೀಪಾರಾಧನೆ ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತು.
ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಇರುವ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ, ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸಿಗಾಗಿ ಭಕ್ತರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಸಿಹಿ ಹಂಚಲಾಯಿತು. ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿರುವ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬ, ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಗೌರವಿಸುವ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅವರ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುವ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ವಿಶೇಷ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದರು.
ರಜನಿಕಾಂತ್ ಜೀವನವೇ ಸ್ಫೂರ್ತಿ
ಈ ಬಗ್ಗೆ ANI ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಕಾರ್ತಿಕ್, ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ ಜೀವನಗಾಥೆಯೇ ಈ ಆಚರಣೆಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಎಂದರು. "ರಜನಿಕಾಂತ್ ದಿನಗೂಲಿ ನೌಕರನಾಗಿ, ಬಸ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ದುಡಿದು, ಇಂದು ವಿಶ್ವಮಟ್ಟದ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ 'ಮನ್ನನ್', 'ಉಳೈಪ್ಪಾಳಿ' ಮತ್ತು 'ಬಾಷಾ' ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲೂ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಹೋರಾಟ ಮತ್ತು ಘನತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ," ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
"ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಗೌರವಿಸಲು ನಾವು 'ಬಾಷಾ' ಚಿತ್ರದ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಫೋಟೋ ಇಟ್ಟು ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ, ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ್ದೇವೆ," ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು. ಭಕ್ತರು ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರನ್ನು ತಮ್ಮ ಮನೆದೇವರಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅವರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಅನ್ನದಾನ ಮತ್ತು ಹಲವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ನಡೆಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಕಾರ್ತಿಕ್ ವಿವರಿಸಿದರು.
"ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಕಾರ್ಮಿಕರೇ ಬೆನ್ನೆಲುಬು. ಕಾರ್ಮಿಕರ ದಿನಾಚರಣೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ಆಟೋ ಡ್ರೈವರ್ಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ವಿಶೇಷ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಾವು 'ಬಾಷಾ' ಥೀಮ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆವು. 'ಕಾರ್ಮಿಕರ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು' ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸೃಜನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ತೋರಿಸಲು ದಿನಬಳಕೆಯ ಕೆಲಸದ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆವು," ಎಂದು ಕಾರ್ತಿಕ್ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದರು.