ನಟಿ ಕಯಾದು ಲೋಹರ್ ಅವರ ಟಾಲಿವುಡ್ ಸಿನಿ ಪಯಣ ಇದೀಗ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿದೆ. ‘ಮುಗಿಲ್ಪೇಟೆ’ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯವಾದ ಅವರು, ‘ಅಲ್ಲೂರಿ’ ಮತ್ತು ‘ಫಂಕಿ’ ಬಳಿಕ ನಾನಿ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಓದೆಲ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನ ‘ದಿ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್’ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲ ನಟಿಯರಿಗೆ ಸೌಂದರ್ಯ, ಪ್ರತಿಭೆ ಇದ್ದರೂ ಯಶಸ್ಸು ಮಾತ್ರ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸತತವಾಗಿ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತಿದ್ದರೂ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಗೆಲುವು ಕೈಹಿಡಿಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗುತ್ತದೆ. ಸದ್ಯ ನಟಿ ಕಯಾದು ಲೋಹರ್ ಅವರ ಟಾಲಿವುಡ್ ಪಯಣವೂ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬ ಚರ್ಚೆ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಕನ್ನಡದ ‘ಮುಗಿಲ್ಪೇಟೆ’ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಗೆ ಪರಿಚಯವಾದ ಕಯಾದು ಲೋಹರ್, ಬಳಿಕ ಮಲಯಾಳಂ ಮತ್ತು ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲೂ ಅವಕಾಶ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾ ‘ಅಲ್ಲೂರಿ’. ಶ್ರೀವಿಷ್ಣು ನಾಯಕತ್ವದ ಈ ಪೊಲೀಸ್ ಡ್ರಾಮಾ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳ ನಡುವೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದರೂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಸೆಳೆಯುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಯಿತು. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಯಾದು ತಮ್ಮ ಲುಕ್ನಿಂದ ಗಮನ ಸೆಳೆದರೂ, ನಂತರ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ.
‘ಫಂಕಿ’ ಕೂಡ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಉಳಿಸಲಿಲ್ಲ
ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ಬಳಿಕ ವಿಶ್ವಕ್ ಸೇನ್ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕ ಅನುದೀಪ್ ಕೆ.ವಿ. ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನ ‘ಫಂಕಿ’ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕಯಾದು ನಟಿಸಿದರು. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಪಕನ ಮಗಳ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಅವರು, ತಂದೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಸ್ವತಃ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗುವ ಯುವತಿಯ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಚಿತ್ರದ ಕಥೆಯೇ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ, ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ನಿರೀಕ್ಷೆ ತಲುಪಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಕಯಾದು ನಟಿಸಿದ ಮೊದಲ ಎರಡು ಸಿನಿಮಾಗಳೂ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಫಲಿತಾಂಶ ನೀಡಲಿಲ್ಲ.
‘ದಿ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್’ನಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರ
ಎರಡು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣದಿದ್ದರೂ, ಕಯಾದು ಲೋಹರ್ಗೆ ಸ್ಟಾರ್ ನಟ ನಾನಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಓದೆಲ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನ ‘ದಿ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್’ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಈ ಅವಕಾಶ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಗಮನ ಸೆಳೆದಿತ್ತು.
ಆದರೆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅವರ ಪಾತ್ರದ ವಿನ್ಯಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಇದೀಗ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ದೊಡ್ಡ ನಟಿಯಾಗಬೇಕು ಎಂಬ ಕನಸಿನೊಂದಿಗೆ ಮದ್ರಾಸ್ಗೆ ತೆರಳುವ ಯುವತಿ, ಅಲ್ಲಿ ನಿರಾಸೆ ಅನುಭವಿಸಿ ವಾಪಸ್ ಬರುವುದು, ಬಳಿಕ ಸಾಲದ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿರುವ ತಂದೆಯ ಗೌರವ ಉಳಿಸಲು ಬಿ-ಗ್ರೇಡ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಸಿಲುಕುವುದು ಅವರ ಪಾತ್ರದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಾಗಿದೆ.
ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿನ ಕೆಲವು ದೃಶ್ಯಗಳು ಕೂಡ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದು, ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಕರು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಹುಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವ ಮುನ್ನ ಕಯಾದು ಕಥೆ ಮತ್ತು ಪಾತ್ರದ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದರೇ? ಅಥವಾ ನಾನಿ ಅವರಂತಹ ಸ್ಟಾರ್ ನಟರ ಸಿನಿಮಾದ ಅವಕಾಶ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರೇ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳೂ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ.
ಪಾತ್ರದ ಆಯ್ಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಿನಿಮಾ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗದಿದ್ದರೂ, ಅದರಲ್ಲಿನ ನಟ-ನಟಿಯರ ಅಭಿನಯಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಸಿಗುವ ಸಂದರ್ಭಗಳಿವೆ. ಉತ್ತಮ ಪಾತ್ರಗಳು ಕಲಾವಿದರ ಮುಂದಿನ ಸಿನಿ ಪಯಣಕ್ಕೂ ನೆರವಾಗುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ‘ದಿ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್’ನಲ್ಲಿ ಕಯಾದು ಲೋಹರ್ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿದ್ದರೂ, ಅದರ ವಿನ್ಯಾಸವೇ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನವನ್ನು ಬೇರೆಡೆ ಸೆಳೆದಿದೆ ಎಂಬ ಚರ್ಚೆ ಇದೆ.
ಇನ್ನು ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಭೆ ಹೊಂದಿರುವ ಕಯಾದು ಲೋಹರ್ಗೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪಾತ್ರಗಳು ಸಿಗಲಿವೆ ಎಂಬುದು ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಥೆ ಮತ್ತು ಪಾತ್ರಗಳ ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನಹರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಟಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಸ್ಥಾನ ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶ ಅವರ ಮುಂದಿದೆ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ.